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एक्सपर्ट्स ने बताया अगर थकान लगातार रहती है, तो यह किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है

अगर भरपूर आराम के बाद भी आपकी बॉडी 'लो बैटरी' मोड पर रहती है, तो यह थायराइड, खून की कमी या विटामिन D/B12 की कमी हो सकती है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही समस्याओं के बारे में बताएंगे।

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Written By: Mukesh Sharma | Published : June 21, 2026 11:05 AM IST

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persistent fatigue (AI Generated image)

लगातार थकान को अक्सर लोग काम का दबाव, कम नींद या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आराम करने के बाद भी थकान दूर नहीं हो रही और यह कई हफ्तों तक बनी रहती है, तो यह शरीर का कोई जरूरी संकेत हो सकता है। लगातार थकान के पीछे सिर्फ कमजोरी ही नहीं, बल्कि आयरन की कमी, थायरॉइड की परेशानी, डायबिटीज, विटामिन की कमी, हार्मोन में बदलाव, डिप्रेशन या किसी छिपी हुई बीमारी जैसे कारण भी हो सकते हैं। शरीर कोई मशीन नहीं है कि बस चार्ज करके फिर दौड़ पड़े, कई बार इसकी "लो बैटरी" के पीछे कोई बड़ा कारण भी छिपा हो सकता है। अगर थकान के साथ वजन कम होना, सांस फूलना, चक्कर आना, नींद में बदलाव या रोजमर्रा के काम करने में परेशानी जैसी समस्याएं भी दिखें, तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर नहीं करनी चाहिए। सही समय पर जांच कराने से कारण का पता लगाया जा सकता है और सही इलाज शुरू किया जा सकता है।

जब थकान बन जाए बीमारी का सिग्नल (Medical Reasons)

अगर आप 8 घंटे की पूरी नींद ले रहे हैं, संडे को दिनभर बेड पर पड़े रहते हैं, फिर भी मंडे को ऑफिस जाने के नाम पर पैर कांपते हैं, तो इसके पीछे ये मेडिकल विलेन हो सकते हैं:

एक्सपर्ट की सीधी सलाह: अब करना क्या है?

गोल्डन रूल: अगर थकान के साथ-साथ आपका वजन अचानक कम या ज्यादा हो रहा है, या हर वक्त चिड़चिड़ाहट रहती है, तो गूगल पर अपनी बीमारी सर्च करके खुद को 'डॉक्टर' न समझें। गूगल आपको सीधे यमराज से मिला देगा!

सिंपल स्टेप्स जो आपको आज से फॉलो करने हैं:

  1. पानी से दोस्ती: कई बार सिर्फ डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) की वजह से शरीर सुस्त पड़ जाता है। दिन में 3-4 लीटर पानी जरूर पीएं।
  2. स्क्रीन को कहें बाय-बाय: सोने से कम से कम 1 घंटा पहले फोन को खुद से दूर कर दें। इंस्टाग्राम की रील्स आपकी नींद चुरा रही हैं।
  3. एक बेसिक ब्लड टेस्ट: किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और एक Complete Blood Count (CBC), Thyroid profile, और Vitamin D/B12 का टेस्ट करवा लें।

याद रखिए, जान है तो जहान है, वरना बिस्तर पर पड़े-पड़े तो सिर्फ फोन की बैटरी चार्ज होती है, आपकी नहीं! अपना ख्याल रखिए और एनर्जी से भरपूर रहिए।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल बार-बार थकान से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देना है और इसमें दी गई जानकारी ऑनलाइन खबरों से दी गई है। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More