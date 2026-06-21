एक्सपर्ट्स ने बताया अगर थकान लगातार रहती है, तो यह किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Mukesh Sharma | Published : June 21, 2026 11:05 AM IST
लगातार थकान को अक्सर लोग काम का दबाव, कम नींद या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आराम करने के बाद भी थकान दूर नहीं हो रही और यह कई हफ्तों तक बनी रहती है, तो यह शरीर का कोई जरूरी संकेत हो सकता है। लगातार थकान के पीछे सिर्फ कमजोरी ही नहीं, बल्कि आयरन की कमी, थायरॉइड की परेशानी, डायबिटीज, विटामिन की कमी, हार्मोन में बदलाव, डिप्रेशन या किसी छिपी हुई बीमारी जैसे कारण भी हो सकते हैं। शरीर कोई मशीन नहीं है कि बस चार्ज करके फिर दौड़ पड़े, कई बार इसकी "लो बैटरी" के पीछे कोई बड़ा कारण भी छिपा हो सकता है। अगर थकान के साथ वजन कम होना, सांस फूलना, चक्कर आना, नींद में बदलाव या रोजमर्रा के काम करने में परेशानी जैसी समस्याएं भी दिखें, तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर नहीं करनी चाहिए। सही समय पर जांच कराने से कारण का पता लगाया जा सकता है और सही इलाज शुरू किया जा सकता है।
अगर आप 8 घंटे की पूरी नींद ले रहे हैं, संडे को दिनभर बेड पर पड़े रहते हैं, फिर भी मंडे को ऑफिस जाने के नाम पर पैर कांपते हैं, तो इसके पीछे ये मेडिकल विलेन हो सकते हैं:
गोल्डन रूल: अगर थकान के साथ-साथ आपका वजन अचानक कम या ज्यादा हो रहा है, या हर वक्त चिड़चिड़ाहट रहती है, तो गूगल पर अपनी बीमारी सर्च करके खुद को 'डॉक्टर' न समझें। गूगल आपको सीधे यमराज से मिला देगा!
सिंपल स्टेप्स जो आपको आज से फॉलो करने हैं:
याद रखिए, जान है तो जहान है, वरना बिस्तर पर पड़े-पड़े तो सिर्फ फोन की बैटरी चार्ज होती है, आपकी नहीं! अपना ख्याल रखिए और एनर्जी से भरपूर रहिए।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल बार-बार थकान से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देना है और इसमें दी गई जानकारी ऑनलाइन खबरों से दी गई है। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।