सबसे ज्यादा इस उम्र के लोगों को होती है हाई बीपी की समस्या, जरूरी है बचाव करना

High Blood Pressure: वैसे तो बुजुर्गों में हाई बीपी के मामले ज्यादा सामने आते हैं। लेकिन, अब वयस्क युवाओं में भी ब्लड प्रेशर के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। जानें, क्यों बढ़ता है इनमें जोखिम-

High Blood Pressure Risk Age Group: हाई ब्लड प्रेशर जिसे सामान्य भाषा में हाई बीपी कहा जाता है। यह आज के समय में एक आम, लेकिन गंभीर समस्या बनती जा रही है। यह समस्या खास तौर पर 40 वर्ष की उम्र के बाद अधिक देखने को मिलती है। इस उम्र में शरीर के अंदर कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। इस उम्र के लोगों में धमनियां धीरे-धीरे सख्त होने लगती हैं और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। यह तनाव के स्तर को बढ़ाता है और हाई बीपी का रिस्क भी बढ़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार 40 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में हाई बीपी के मामले तेजी से सामने आते हैं। कई बार व्यक्ति को इसके लक्षण भी महसूस नहीं होते हैं। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के डायरेक्टर-कार्डियोलॉजी डॉ. देवेन्द्र कुमार श्रीमल ( Dr. Devendra Kumar Shrimal, Director - Cardiology, Narayana Hospital Jaipur) से जानते हैं इस उम्र के बाद क्यों बढ़ जाती है हाई बीपी की समस्या?

किस उम्र के लोगों में रहता है हाई बीपी का जोखिम?

आपको बता दें कि हाई बीपी की समस्या 40 साल की उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा रहता है। 30 से 40 साल के लोगों में हाई बीपी के मामले काफी देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपकी उम्र में 40 से ज्यादा है तो एक बार बीपी की जांच जरूर कराएं।

40 की उम्र में बीपी बढ़ने के कारण क्या हैं?

40 की उम्र में बीपी बढ़ने का सबसे मुख्य कारण बदलती जीवनशैली है।

इस उम्र के ज्यादातर लोग वर्किंग होते हैं और लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। इससे बीपी की दिक्कत बढ़ सकती है।

इस उम्र के लोगों में ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से भी बीपी की दिक्कत बढ़ती है।

30 की उम्र के ज्यादातर लोग देर रात को सोते हैं और इससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। इसकी वजह से बीपी की दिक्कत बढ़ सकती है।

लंबे समय तक तनाव में रहने से भी इस उम्र के लोगों में बीपी की दिक्कत देखने को मिलती है।

युवा वर्ग अक्सर सोचते हैं कि हाई बीपी सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है। लेकिन, यह धारणा अब बिल्कुल सही नहीं है। अगर युवा भी समय-समय पर बीपी चेक कराएंगे, तो उनमें भी हाई बीपी की समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपको हाई बीपी के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो इस स्थिति में बीपी जरूर चेक कराएं।

हाई बीपी के सामान्य संकेत

हाई बीपी लक्षण हमेशा नहीं दिखते हैं। लेकिन, अगर कुछ संकेतों पर ध्यान दिया जाए तो हाई बीपी का अंदाजा लगाया जा सकता है और फिर बीपी की जांच से इसे कंफर्म किया जा सकता है। हाई बीपी के लक्षण इस प्रकार हैं-

हालांकि, कई बार व्यक्ति पूरी तरह सामान्य महसूस करता है, फिर भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। इसीलिए 35-40 वर्ष की उम्र के बाद साल में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवानी चाहिए। खासकर, अगर आपके परिवार में किसी को हाई बीपी की दिक्कत है, तो बीपी की जांच जरूर कराएं।

इन लोगों को है हाई बीपी का ज्यादा खतरा

जिन लोगों का वजन ज्यादा रहता है, उनमें हाई बीपी का जोखिम अधिक होता है।

धूम्रपान या शराब पीने वाले लोगों में इसका खतरा ज्यादा बना रहता है।

जिन लोगों को डायबिटीज है, उनमें हाई बीपी का खतरा ज्यादा रहता है।

हाई बीपी से बचाव के लिए क्या करें?

हाई बीपी से बचाव संभव है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए।

हाई बीपी से बचाव के लिए नमक का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए।

ज्यादा तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करने से बचना चाहिए।

हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज का सेवन करें।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा ।

। रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करें। योगाभ्यास और प्राणायाम भी कर सकते हैं।

अगर आप बीपी की दवा लेते हैं, तो दवाई जरूर लें। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद बिल्कुल न करें।

हाई बीपी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए 30 से 35 साल की उम्र के रेगुलर बीपी चेकअप जरूर करना चाहिए।

30 साल की उम्र के बाद हाई बीपी का जोखिम बढ़ जाता है।

बीपी को नॉर्मल रखने के लिए वजन कंट्रोल में जरूर रखें।

धूम्रपान बीपी की समस्या को बढ़ा सकता है।

