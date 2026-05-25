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Written By: Anju Rawat | Updated : May 25, 2026 3:05 PM IST
क्या आप लंबे समय तक जिंदा रहना चाहते हैं? या आप हेल्दी रहते हुए जीवन जीना चाहते हैं? ऐसा हम इसलिए पूछे रहे हैं क्योंकि एक स्टडी में सामने आया है कि लोग लंबे समय तक जा रहे हैं, लेकिन उतने साल स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। यानी उन्हें अपने जीवन के कुछ साल बीमारी के साथ बिताने पड़ रहे हैं।
Nature की जर्नल Communications Medicine में प्रकाशित इस स्टडी का फोकस “Healthspan” और “Lifespan” के बीच बढ़ते अंतर पर है। आपको बता दें कि इस स्टडी में 184 देशों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि लोग लंबे समय तक जी तो रहे हैं, लेकिन बीमारियों के साथ। स्टडी में पता चला कि दुनियाभर के लोग कई साल बीमारी या खराब सेहत के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं।
शोधकर्ताओं के अनुसार, सिर्फ लंबी उम्र तक जीना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्योंकि एक समय के बाद लोग तरह-तरह की बीमारियों के साथ अपना जीवन काट रहे हैं। इसमें सबसे आम हैं-
स्टडी में यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में Healthspan-Lifespan गैप काफी बढ़ सकता है। अनुमान है कि साल 2100 तक दुनियाभर में Healthspan-Lifespan गैप कई फीसदी बढ़ सकता है। यानी इंसान ज्यादा साल तक जी सकता है, लेकिन वह कई बीमायों से घिरा रह सकता है। यानी अपने जीवन के कुछ साल उसे बीमारियों के साथ रहना पड़ेगा।
शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया को सिर्फ lifespan नहीं, healthspan बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ लंबी उम्र काफी नहीं है। बल्कि, हेल्दी रहकर जीवन जीना जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए।
Disclaimer: स्वस्थ जीवन के लिए आपको भी अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वहीं, समय-समय पर हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए ताकि बीमारी का जल्दी निदान और इलाज संभव हो सके।