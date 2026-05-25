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अपने जीवन के कई साल बीमारी के साथ जी रहे हैं लोग, Healthspan Lifespan gap पर चौंकाने वाली रिपोर्ट

एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि लोग लंबी उम्र तक जी रहे हैं, लेकिन कई तरह की बीमारियों के साथ। इसलिए हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है।

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Written By: Anju Rawat | Updated : May 25, 2026 3:05 PM IST

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long life with diseases (image-AI)

क्या आप लंबे समय तक जिंदा रहना चाहते हैं? या आप हेल्दी रहते हुए जीवन जीना चाहते हैं? ऐसा हम इसलिए पूछे रहे हैं क्योंकि एक स्टडी में सामने आया है कि लोग लंबे समय तक जा रहे हैं, लेकिन उतने साल स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। यानी उन्हें अपने जीवन के कुछ साल बीमारी के साथ बिताने पड़ रहे हैं।

Nature की जर्नल Communications Medicine में प्रकाशित इस स्टडी का फोकस “Healthspan” और “Lifespan” के बीच बढ़ते अंतर पर है। आपको बता दें कि इस स्टडी में 184 देशों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि लोग लंबे समय तक जी तो रहे हैं, लेकिन बीमारियों के साथ। स्टडी में पता चला कि दुनियाभर के लोग कई साल बीमारी या खराब सेहत के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं।

इन बीमारियों से जूझ रहे हैं ज्यादातर लोग

शोधकर्ताओं के अनुसार, सिर्फ लंबी उम्र तक जीना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्योंकि एक समय के बाद लोग तरह-तरह की बीमारियों के साथ अपना जीवन काट रहे हैं। इसमें सबसे आम हैं-

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इतना फीसदी बढ़ सकता है Healthspan-Lifespan गैप

स्टडी में यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में Healthspan-Lifespan गैप काफी बढ़ सकता है। अनुमान है कि साल 2100 तक दुनियाभर में Healthspan-Lifespan गैप कई फीसदी बढ़ सकता है। यानी इंसान ज्यादा साल तक जी सकता है, लेकिन वह कई बीमायों से घिरा रह सकता है। यानी अपने जीवन के कुछ साल उसे बीमारियों के साथ रहना पड़ेगा।

हेल्दी रहने के लिए टिप्स

शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया को सिर्फ lifespan नहीं, healthspan बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ लंबी उम्र काफी नहीं है। बल्कि, हेल्दी रहकर जीवन जीना जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए।

  • अपने खान-पान का खास ख्याल रखें। अपनी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन जरूर शामिल करें।
  • फिजिकली एक्टिव रहें। इससे फिट और हेल्दी रहने में काफी मदद मिलेगी।
  • रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत जरूरी है।
  • गंभीर बीमारियों से बचने के लिए समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है।
  • किसी भी संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।

Disclaimer: स्वस्थ जीवन के लिए आपको भी अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वहीं, समय-समय पर हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए ताकि बीमारी का जल्दी निदान और इलाज संभव हो सके।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More