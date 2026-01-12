Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Cancer Treatment With AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दुनिया को बदल रहा है, और हेल्थ केयर भी इससे अछूता नहीं रहा है। हम ऐसे इंटेलिजेंट कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं जो एक्स-रे में कैंसर का पता लगाने में डॉक्टरों से ज्यादा तेज हैं। यह किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन इस कहानी का एक अलग पहलू भी है। हालांकि AI एक शक्तिशाली टूल है और सभी सेक्टर्स पर अपने पैर पसार रहा है, लेकिन कैंसर होने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए पूरी आबादी को AI पर छोड़ देना खतरनाक हो सकता है।
हमने कैंसर के उपचार में AI के गलत प्रभाव को लेकर एसएसओ कैंसर हॉस्पिटल की ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर निहारिया गारच से बात की। उन्होंने बताया कि AI गलत हो सकता है और यह सबसे बढ़ा खतरा है। AI से कुछ भी पूछे जाने पर वह आपको झूठी व गलत चीजें बताएगा। दरअसल एआई प्रोगाण डेटा से सीखने लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई बच्चा अपनी किताबों से पढ़ता व सीखता है।
अगर डाटा अधूरा है, तो AI सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। उदाहरण के लिए, जब किसी AI को मुख्य रूप से एक ही आबादी के मेडिकल रिकॉर्ड पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो वह अलग जाति, लिंग या बैकग्राउंड के लोगों की स्वास्थ्य स्थितियों को समझने में विफल हो सकता है। इसलिए वह लोग जो अपनी डाइट से लेकर हेल्थ अपडेट के लिए एआई का सहारा ले रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के लिए AI पर निर्भर होना या उससे सुझाव लेना ठी नहीं है।
डॉक्टर ने बताया कि इससे यह संभावना बनती है कि 'AI जोखिम कारकों का गलत निदान कर सकता है, जिससे झूठी सुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है।' उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि 'मान लीजिए कि कोई AI एप्लिकेशन आपको बताता है कि आपको कैंसर का खतरा है, लेकिन इसके जोखिम कम है, क्योंकि यह आपके लक्षणों या पारिवारिक इतिहास को नहीं समझता है।'
ऐसी स्थिति में आप अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और फिर अगर कैंसर हो तो वह पहली स्टेज पार कर लेता है। इसलिए कई भी परेशानी होने पर आप आप खुद पर भरोसा करें और किसी असली और अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। समय रहते जांच करवा लें वरना जब तक गलती का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
AI से कैंसर पर अपडेट लेने की दूसरी समस्या यह है कि AI आपको सिर्फ समस्या बताता है कारण नहीं। डॉक्टर बताती हैं कि मेडिकल टर्म में इसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स समस्या कहा जाता है। जब डॉक्टर आपको बीमार घोषित करते हैं, तो उनके पास ऐसा करने या कहने का कोई कारण होता है। जैसे वे गांठ, ब्लड टेस्ट के नतीजे या किसी खास दर्द का संकेत दे सकते हैं।
लेकिन AI बिना किसी स्पष्टीकरण के रेटिंग या परसनटेंड निकाल देता है। जैसे AI आपको बताता है कि 90 प्रतिशत जोखिम है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि उस जोखिम का कारण क्या है। ऐसी चीजें लोगों में डर, घबराहट और गैर-जरूरी टेस्ट करने का कारण बन सकती है।
एक और महत्वपूर्ण नैतिक चिंता AI द्वारा रोगी की देखभाल के बजाय उसे कम से कम समय में ठीक करने पर जो देता है। डॉक्टर ने बताया कि 'अस्पताल व्यस्त होते हैं और कोई भी चीजों को तेज करने के लिए AI का उपयोग करने के लिए ललचा सकता है। जब डॉक्टर समय बचाने के लिए कंप्यूटर की सलाह पर बहुत ज्यादा निर्भर करने लगेंगे, तो वे मरीज को एक इंसान के तौर पर देखना बंद कर देंगे।
मेडिसिन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और नंबर के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी भावनाओं, आपकी जीवनशैली और आपकी चिंताओं के बारे में भी है। एक AI यह नहीं जान पाएगा कि आपके डर को कैसे समझा जाए या सबसे सही फॉलो-अप सवाल कैसे पूछे जाएं, जो एक इंसान डॉक्टर सहज रूप से पूछेगा।'
कुल मिलाकर डॉक्टर यह कहती हैं कि AI भले ही एक शानदार असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन यह आपकी सेहत को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। फिर भी इसके गलत और कन्फ्यूजिंग होने का खतरा बहुत ज्यादा है। नंबर किसी भी इंसान की तुलना में कंप्यूटर द्वारा बहुत तेजी से प्रोसेस किए जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उतने सहज, सहानुभूति रखने वाले और समझने वाले नहीं होते जितने एक असली डॉक्टर होते हैं। कैंसर की भविष्यवाणी जैसी गंभीर चीज के मामले में, AI को डॉक्टरों का विकल्प नहीं, बल्कि डॉक्टरों के सहायक के रूप में अपनाया जाना चाहिए।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
