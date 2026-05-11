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Written By: Kishori Mishra | Published : May 11, 2026 10:22 AM IST
Study on Peanut Allergy : माता-पिता अक्सर छोटे बच्चों को मूंगफली या उससे बनी चीजों को देने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं बच्चे को एलर्जी न हो जाए। लेकिन अब एक नई स्टडी आपकी इस सोच को नई दिशा दे सकती है। दरअसल, हाल ही में एक रिसर्च में हुआ है। इस रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप अपने बच्चे को सुरक्षित और सीमित मात्रा में मूंगफली देते हैं, तो बच्चों में पीनट एलर्जी के खतरे को कम किया जा सकता है। इस लेख में हम इस स्टडी के बारे में विस्तार से समझेंगे। आइए जानते हैं पूरी स्टडी के बारे में-
हाल ही में हुए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि अगर बच्चों को शुरुआती उम्र में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मूंगफली दी जाए, तो क्या उनकी इम्यूनिटी इसे धीरे-धीरे स्वीकार करना सीख सकती है। स्टडी में रिजल्ट सामने आया कि सही मात्रा और डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर बच्चे को मूंगफली का सेवन कराया जाए, तो बच्चों के शरीर में टॉलरेंस डेवलेप करने में मदद मिल सकती है, जो उनके भविष्य में एलर्जी का रिस्क कम हो सकता है।
एक्सपर्ट का मानना है कि जब कोई खाने की चीज बच्चे के शरीर के संपर्क में धीरे-धीरे और कंट्रोल तरीके से आता है, तो इम्यून सिस्टम उसे खतरे की तरह देखना बंद कर सकता है। इसे ओरल टोलेरेंस कहा जाता है। यही कारण है कि मूंगफली जैसे एलर्जेन फूड्स को सही समय और सही मात्रा में देने पर शरीर उसके प्रति सहज हो सकता है।
हालांकि, यह तरीका हर बच्चे पर एक जैसा लागू नहीं होता। जिन बच्चों में पहले से एक्जिमा, फूड एलर्जी या परिवार में एलर्जी की हिस्ट्री हो, उनके मामले में थोड़ा अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के मूंगफली या उससे बने प्रोडक्ट्स परेशानी को बढ़ा सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों को मूंगफली देने से बचें।
डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चों को पूरी मूंगफली देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गले में फंसने का खतरा होता है। इसके बजाय आप अलग तरीके से उन्हें मूंगफली दे सकते हैं, जैसे-
नई रिसर्च बताती है कि मूंगफली से पूरी तरह दूरी बनाना ही समाधान नहीं है, बल्कि सही उम्र, सही मात्रा और विशेषज्ञ की सलाह के साथ इसका नियंत्रित सेवन बच्चों में एलर्जी के खतरे को कम करने में मददगार हो सकता है। हालांकि हर बच्चे की स्थिति अलग होती है, इसलिए कोई भी नया फूड शुरू करने से पहले बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।
Disclaimer : ध्यान रखें कि अगर मूंगफली खाने के बाद बच्चे में त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, होंठ या चेहरे पर सूजन, जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये एलर्जी के संकेत हो सकते हैं।
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