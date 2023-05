डिमेंशिया के मामले 2050 तक बढ़ जाएंगे तीन गुना, स्टडी का दावा पुरुषों से अधिक महिलाएं आएंगी इस बीमारी की चपेट में

इस स्टडी के अनुसार दुनियाभर में डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की संख्या 5.74 करोड़ है जो 2050 में बढ़कर 15.28 करोड़ तक पहुंच जाएगी। (Cases of dementia worldwide)

Dementia Cases Can Triple By 2050: एक नयी स्टडी में दावा किया है कि साल 2050 तक दुनियाभर में याद्दाश्त से जुड़ी बीमारी डिमेंशिया (Dementia Cases Worldwide) के मरीजों की संख्या 15 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। इस स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि, 2050 में डिमेंशिया के मामलों में 2019 की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। द लैंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल (The Lancet Public Health Journal) में छपी इस स्टडी में यह कहा गया है कि साल 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की संख्या 5.74 करोड़ है और डिमेंशिया के मामलों की संख्या 2050 में बढ़कर 15.28 करोड़ तक पहुंच जाएगी। (Dementia Cases Can Triple By 2050 In Hindi)

15 करोड़ तक पहुंच जाएगा वैश्विक मरीजों का आंकड़ा

स्टडी के मुताबिक, साल 2019 में आयी रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि वैश्विक स्तर पर डिमेंशिया से पीड़ित महिलाओं (Dementia in women) की संख्या इस बीमारी की चपेट में आए पुरुषों की तुलना में अधिक थी। स्टडी में विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि 2050 तक डिमेंशिया के मामले इस पैटर्न के अनुसार सामने आते रहेंगे, जिसका अर्थ है कि तब तक महिलाओं में डिमेंशिया की बीमारी (Risk of Dementia in women and men in future) अधिक देखी जाती रहेगी।

विश्व स्तर पर,डिमेंशिया से प्रभावितलोगों की संख्या में 1990 और 2016 के बीच 117 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था, जो मुख्य रूप से लोगों की उम्र बढ़ने के कारण था। जनसांख्यिकीय विश्लेषण बताते हैं कि डिमेंशिया के मामलों में बढ़ोतरी से जुड़ा यह पैटर्न लोगों की जीवन प्रत्याशा (longevity) में बढ़ोतरी के साथ-साथ प्रजनन क्षमता (fertility) में गिरावट से भी जुड़ा है, जो एक साथ जनसंख्या संरचना में बड़े बदलाव का कारण हैं।

स्टडी में यह भी कहा गया है कि ये जनसांख्यिकीय रुझान भविष्य में जारी रहने की उम्मीद है और डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की तादाद में बढ़ोतरी साल-दर-साल होती ही रहेगी। इसके साथ ही, स्टडी में उन कारकों के बारे में बताया गया है जो डिमेंशिया के लिए संभावित रूप से बड़ा खतरा बढ़ा सकते हैं।

इन वजहों से बढ़ता है डिमेंशिया का रिस्क

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, इसके साथ ही लैंसेट आयोग द्वारा 2020 तक के डेटा के आधार पर, डिमेंशिया की रोकथाम, निदान और इसके मरीजों की देखभाल से जुड़ी जानकारी पर भी प्रकाश डाला गया है। आयोग द्वारा 12 परिवर्तनीय जोखिम कारकों के साक्ष्य पर प्रकाश डाला गया जो डिमेंशिया के कारण (Causes Of Dementia) बन सकते हैं। ये कारण हैं-

कम शिक्षा

हाई ब्लड प्रेशर लेवल्स (High Blood Pressure Levels)

सुनने की शक्ति कम होना (Hearing related problems)

स्मोकिंग या धूम्रपान और बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन (Side effects of Alcohol consumptions)

मोटापा या अधिक वजन (Obesity)

डिप्रेशन (Depression)

शारीरिक निष्क्रियता (Sedentary Lifestyle) और कसरत की कमी

डायबिटीज की बीमारी

सामाजिक अलगाव (Isolation)

सिर में चोट (Head Injury)

वायु प्रदूषण (Air Pollution)

(आईएएनएस)

