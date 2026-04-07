पार्किंसन रोग: सिर्फ दिमाग नहीं, दिल को भी करता है प्रभावित

Parkinson's Disease पीड़ित व्यक्ति की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर देता है। लेकिन, आपको बता दें कि यह बीमारी दिल की सेहत पर भी असर डालती है।

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Parkinson’s Disease के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है, जिसे अधिकतर लोग सिर्फ दिमाग से जुड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन, यह शरीर के कई अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है, खासकर दिल पर। पार्किंसन रोग, दिल की सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है।

आपको बता दें कि पार्किंसन धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। इसमें दिमाग के वे हिस्से प्रभावित होते हैं, जो शरीर की हरकतों को नियंत्रित करते हैं। इसकी वजह से पार्किंसन से पीड़ित व्यक्ति को चलने में कठिनाई, शरीर में जकड़न, हाथ कांपने और संतुलन बनाने में परेशानी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। पार्किंसन रोग विकसित होने के शुरुआत में लक्षण हल्के नजर आते हैं, लेकिन समय के साथ-साथ यह बीमारी बढ़ती जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ने लगता है।

दिल को कैसे प्रभावित करता है पार्किंसन रोग?

पार्किंसन रोग शरीर के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और कई जरूरी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब यह सिस्टम प्रभावित होता है, तो मरीजों को अचानक खड़े होने पर चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का गिरना, दिल की धड़कन का अनियमित होना और लगातार थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ज्यादातर मामलों में लोग इन लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि, ये दिल से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है। इसलिए पार्किंसन के मरीजों को समय-समय पर हृदय की जांच जरूर करानी चाहिए।

दिल की कार्यक्षमता भी होती है प्रभावित

पार्किंसन के मरीजों की शारीरिक गतिविधि धीरे-धीरे कम होने लगता है। वे पहले की तरह सक्रिय नहीं रह पाते और इससे उनके शरीर में मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इतना ही नहीं, इसका दिल की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है। कम शारीरिक गतिविधियों की वजह वजन और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे गंभीर हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है।

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पार्किंसन मरीजों को क्या करना चाहिए?

पार्किंसन मरीजों को सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इन्हें अपनी जीवनशैली और खान-पान में भी कुछ बदलाव जरूर करने चाहिए।

पार्किंसन के रोगियों के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। साथ ही, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी होता है।

हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें। वॉक और स्ट्रेचिंग का सहारा ले सकते हैं।

करें। वॉक और स्ट्रेचिंग का सहारा ले सकते हैं। पार्किंसन रोगियों को हृदय की जांच भी समय-समय पर जरूर करानी चाहिए।

अगर आपके परिवार में किसी को पार्किंसन रोग है, तो इसका आप में भी जोखिम अधिक रहता है। यानी यह आनुवांशिक हो सकता है।

पार्किंसन से होने वाले दिल के रोग

पार्किंसन की वजह से न्यूरोजेनिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। यह पार्किंसन में नर्वस सिस्टम में क्षति की वजह से होता है। इस स्थिति में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना मुश्किल होता है।

कुछ मामलों में पार्किंसन रोग हृदय की धड़कन और कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है।

पार्किंसन की कुछ दवाइयों की वजह से ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

Highlights:

पार्किंसन रोगियों में हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है।

इस रोगियों को लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।

पार्किंसन रोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है।

पार्किंसन के मरीजों को नियमित रूप से कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों से जांच करानी चाहिए। इससे बीमारी के हर पहलू पर ध्यान दिया जा सकता है और किसी भी जटिलता को समय रहते रोका जा सकता है।