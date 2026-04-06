बचपन में थैलेसीमिया के कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं और ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?

Thalassemia in Children: थैलेसीमिया बच्चों में होने वाली एक बेहद गंभीर बीमारी है, जिसका जितना जल्दी हो सके इलाज शुरू करना बेहद जरूरी होता है। इस लेख में जानें बच्चों में थैलेसीमिया के लक्षण क्या हैं और पेरेंट्स क्या करें।

Symptoms of Thalassemia in Kids: बच्चों में होने वाली बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जो उनके पूरी जीवन को ही प्रभावित कर देती हैं। हालांकि, अगर समय रहते इन बीमारियों की पहचान की जाए तो काफी हद तक स्थिति को सुधारा जा सकता है। थैलेसीमिया भी उनमें से एक ऐसी ही बीमारी है, जिसके बारे में आज तक भी ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIS) की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में थैलेसीमिया की समस्या काफी बढ़ी है, जबकि लोगों को इस बीमारी के बारे में अभी भी बहुत अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाई है। इस लेख में हम डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती से बच्चों में थैलेसीमिया और उसके लक्षणों के बारे में कुछ खास जानकारी लेंगे।

थैलेसीमिया एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है, जो जेनेटिक है यानी यह बच्चों में जन्म से ही मौजूद होती है। इसमें शरीर पर्याप्त और सही प्रकार का हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी नष्ट होने लगती हैं और बच्चे में एनीमिया (खून की कमी) विकसित हो जाती है। भारत में थैलेसीमिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आ रहा है, इसलिए इसके लक्षणों की समय रहते पहचान और सही उपचार बेहद जरूरी है।

Dr. Suparno Chakrabarti, Principal Director, Action Institute for Blood Diseases, Transplantation and Cellular Therapy (AIBTraCT), Action Cancer Hospital, Delhi

बचपन में दिखने वाले प्रमुख लक्षण

थैलेसीमिया के लक्षण आमतौर पर जन्म के कुछ महीनों बाद दिखाई देने लगते हैं, खासकर जब बच्चा 6 महीने से 2 साल की उम्र के बीच होता है। शुरुआत में बच्चे में लगातार कमजोरी और थकान नजर आ सकती है। बच्चा सामान्य बच्चों की तुलना में कम सक्रिय रहता है और जल्दी थक जाता है। इसके अलावा, त्वचा का पीला या फीका पड़ना (पेलर), होंठों और नाखूनों का सफेद दिखना भी खून की कमी का संकेत हो सकता है। कुछ बच्चों में बार-बार बुखार या संक्रमण होने की समस्या भी देखी जाती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है।

जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, बच्चे का शारीरिक विकास धीमा पड़ सकता है, वजन और लंबाई दोनों उम्र के हिसाब से कम रह सकते हैं। गंभीर मामलों में शरीर में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं -

चेहरे की हड्डियों में बदलाव (जैसे माथा उभरा हुआ दिखना)

पेट का फूलना (तिल्ली या लिवर के बढ़ने के कारण)

सांस फूलना जैसे लक्षण

समय पर पहचान क्यों जरूरी?

थैलेसीमिया का जल्दी पता चलना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय पर इलाज शुरू करने से जटिलताओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। अगर इलाज में देरी होती है, तो बच्चे को बार-बार खून चढ़ाने (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) की जरूरत पड़ सकती है और शरीर में आयरन की अधिकता जैसी समस्याएं भी विकसित हो सकती हैं, जो दिल और लिवर पर असर डाल सकती हैं। सरल शब्दों में कहें तो थैलेसीमिया के निदान और इलाज में जितनी देर होती है, बच्चे को स्वास्थ्य को उतना ही ज्यादा खतरा होता है।

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पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?

अगर बच्चे में ऊपर बताए गए लक्षण दिखाई दें, तो सबसे पहले किसी बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) से तुरंत संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर खून की जांच (CBC, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस) के जरिए थैलेसीमिया की पुष्टि करते हैं। यदि बीमारी की पुष्टि हो जाती है, तो नियमित फॉलो-अप और उपचार योजना का पालन करना बेहद जरूरी होता है। थैलेसीमिया मेजर के मामलों में बच्चों को नियमित अंतराल पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, जिससे उनके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बना रहे। साथ ही, आयरन ओवरलोड से बचाने के लिए आयरन चिलेशन थेरेपी दी जाती है। कुछ मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्थायी इलाज का विकल्प भी हो सकता है, लेकिन यह हर मरीज के लिए संभव नहीं होता।

जागरूकता और प्रिवेंशन भी जरूरी

पेरेंट्स के लिए यह समझना जरूरी है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, इसलिए शादी से पहले या परिवार बढ़ाने की योजना बनाते समय थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराना बेहद अहम है। अगर दोनों माता-पिता थैलेसीमिया कैरियर हैं, तो बच्चे में इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। बचपन में थैलेसीमिया के लक्षणों को नजरअंदाज करना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। समय पर पहचान, सही इलाज और पेरेंट्स की जागरूकता से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है और बच्चे को बेहतर जीवन दिया जा सकता है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।