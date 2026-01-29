जांघों में हो रहा है दर्द? कहीं आप इन 4 घातक यौन संक्रमणों के शिकार तो नहीं? जानिये सच!

10 में से 8 मामलों में पुरुषों के जांघों में अक्सर दर्द मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle Strain) की वजह से होता है, लेकिन कई बार यह गंभीर संक्रमण और जानलेवा बीमारियों का संकेत भी हो सकता है।

Painful Groin In Men Can Sexually Transmitted Infections: लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले पुरुष अक्सर ग्रोइन पेन यानी जांघ और पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द से परेशान रहते हैं। कई बार जांघों में होने वाला दर्द हल्का होता है, तो कभी अचानक तेज हो जाता है। चलने, बैठने, उठने या स्क्वाट करने पर यह और बढ़ सकता है।

10 में से 8 मामलों में पुरुषों के जांघों में अक्सर दर्द मांसपेशियों में खिंचाव (Muscle Strain) की वजह से होता है, लेकिन कई बार यह गंभीर संक्रमण और जानलेवा बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। मायो क्लीनिक की रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों के जांघों में होने वाला दर्द यौन संक्रमणों के कारण भी हो सकता है। इसमें यौन संक्रमणों में फोर्नियर गैंग्रीन और एपिडिडीमाइटिस जैसी जानलेवा स्थिति हो सकती है।

ग्रोइन पेन क्या होता है?

ग्रोइन शरीर का वह हिस्सा होता है, जो पेट के निचले भाग और जांघ के ऊपरी हिस्से के बीच स्थित होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण अंग होते है। इनमें लिम्फ नोड्स, नसें, प्रजनन अंग शामिल होता है। यही कारण है कि ग्रोइन पेन को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है।

ग्रोइन पेन के सामान्य लक्षण

ग्रोइन पेन होने पर व्यक्ति को निम्न समस्याएं महसूस हो सकती हैं:

पेट के निचले हिस्से में खिंचाव

जांघ के अंदर दर्द

तेज चलने में परेशानी महसूस होना

पुरुषों को बैठने-उठने में दर्द होना

जांघों और पैरों में सूजन

शारीरिक कमजोरी

दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि अगर किसी पुरुष को अपने शरीर में ये लक्षण 2 सप्ताह से ज्यादा तक नजर आते हैं, तो उन्हें इस विषय पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

ग्रोइन पेन के कारण होने वाले यौन संक्रमण

1. फोर्नियर गैंग्रीन (Fournier’s Gangrene)

डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि फोर्नियर गैंग्रीन एक बेहद खतरनाक और जानलेवा बैक्टीरियल इंफेक्शन है, जो जननांग और ग्रोइन एरिया को प्रभावित करता है। किसी भी पुरुष को फोर्नियर गैंग्रीन जैसी समस्या तब होती है, जब बैक्टीरिया त्वचा के किसी छोटे घाव या कट से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और तेजी से फैलने लगते हैं।

पुरुषों में फोर्नियर गैंग्रीन के लक्षण

फोर्नियर गैंग्रीन के सामान्य लक्षणों में शामिल है

ग्रोइन में तेज दर्द जांघ और पेट के निचले हिस्से में सूजन त्वचा का काला पड़ना बदबूदार डिस्चार्ज तेज बुखार, ठंड लगना

डॉक्टर का कहना है कि अगर किसी पुरुष में एक बार फोर्नियर गैंग्रीन के लक्षण नजर आते हैं तो उन्हें तुरंत अपना इलाज करवाना चाहिए। इलाज सही समय पर होने से व्यक्ति को गंभीर संक्रमण से बचाया जा सकता है।

2. एपिडिडीमाइटिस (Epididymitis)

यह बीमारी पुरुषों में पाई जाती है। इसमें अंडकोष के पीछे स्थित ट्यूब (Epididymis) में संक्रमण हो जाता है। ये संक्रमण पुरुषों में यौन संक्रमण (STI), यूरिन इंफेक्शन और बैक्टीरियल संक्रमण का कारण भी बन सकते हैं।

एपिडिडीमाइटिस के लक्षणों में शामिल है

अंडकोष में दर्द सूजन ग्रोइन पेन चलने में परेशानी पेशाब में जलन

डॉक्टर का कहना है कि पुरुष अगर एपिडिडीमाइटिस के लक्षणों को इग्नोर करें, तो इससे भविष्य में बांझपन का खतरा बढ़ता है।

3. इनगुइनल लिम्फैडेनाइटिस (Inguinal Lymphadenitis)

यह तब होता है जब ग्रोइन के लिम्फ नोड्स में संक्रमण हो जाता है। इससे पुरुषों में बैक्टीरियल इंफेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन की परेशानी देखी जाती है।

इनगुइनल लिम्फैडेनाइटिस के लक्षण

ग्रोइन में गांठ सूजन लालिमा दर्द बुखार

इंगुइनल लिम्फैडेनाइटिस का इलाज समय पर होना बहुत जरूरी है। अगर इस संक्रमण का इलाज समय पर न किया जाए, तो ये संक्रमण शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है।

4. नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस (Necrotizing Fasciitis)

इसे आम भाषा में “मांस खाने वाला संक्रमण” कहा जाता है। यह संक्रमण छोटे घाव से शरीर में घुसकर मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है।

नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के लक्षण

असहनीय दर्द सूजन त्वचा का रंग बदलना खुजली बुखार

डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस संक्रमण पुरुषों के शरीर में तेजी से फैलता है। इससे व्यक्ति की मौत होने तक का खतरा रहता है।

कैसे पहचानें कि आपका ग्रोइन पेन सामान्य नहीं है?

डॉक्टर का कहना है कि पुरुषों को ग्रोइन पेन है या नहीं, इसके नीचे बताए गए लक्षणों से पहचाना जा सकता है।

जांघ और पेट में दर्द लगातार बढ़ रहा हो बुखार आ रहा हो सूजन ज्यादा हो गांठ महसूस हो पेशाब में परेशानी वजन कम होना कमजोरी

डॉक्टर जांच के दौरान खांसी करने या जांघ दबाने पर दर्द की जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाते हैं। इन संक्रमणों की समय पर जांच और सही इलाज से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर आपको बार-बार या तेज ग्रोइन पेन हो रहा है, तो बिना किसी देरी के इसका इलाज करवाएं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।