सुबह उठते ही होने लगता है पैरों में दर्द तो सावधान, इन 4 बीमार गंभीर बीमारियों को हो सकता है संकेत

Feet pain in the morning: सुबह के समय हमारे शरीर में आमतौर पर अकड़न रहती है, तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ कारणों से सुबह के समय पैरों में दर्द रहता है, जो आमतौर पर कई अलग-अलग बीमारियों का संकेत हो सकता है।

What causes pain in the feet in the morning: पैरों में दर्द होना आमतौर पर एक सामान्य हेल्थ समस्या है, जो आमतौर पर पैरों या ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण होता है। सरल शब्दों में कहें तो अगर आप किसी लंबी वॉक पर गए थे या फिर दौड़ लगाना आपने हाल ही में शुरू किया तो पैरों में दर्द होने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। यह दर्द आमतौर पर रात को सोते समय या फिर सुबह उठने के बाद ही शुरू होता है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि सुबह उठने के बाद होने वाला दर्द सिर्फ इसी कारण से हो। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को सुबह उठने के बाद पैरों में तेज दर्द होता है, जो आमतौर पर किसी’ अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है। अगर आपको भी सुबह उठने के बाद तेज दर्द होता है, तो ऐसे में आपको भी इसकी जांच करा लेनी चाहिए। ऐसा ताकि किसी अंदरूनी गंभीर समस्या के पैदा होने से पहले ही उसका पता लगाया जा सके। चलिए जानते हैं सुबह उठते ही होने वाला दर्द आमतौर पर किस अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है।

प्लांटर फैसाइटिस

पैर के तलवे में दर्द का कारण बनने वाली सबसे प्रमुख बीमारी को पलांटर फैसाइटिस ही होती है और जिसके कारण होने वाला दर्द काफी तेज होता है। यह आमतौर पर टिशू से बने एक मोटे पट्टे में होने वाली सूजन के कारण होता है, यह पट्टा हमारी एड़ी की हड्डी को पैर के उंगली व अंगूठे वाले हिस्से से जोड़ता है। ऊतकों से बना यह पट्टा पैर के ठीक नीचे यानी तलवे के ऊपर होता है और इसमें सूजन होने के कारण पैर जमीन पर रखते ही तेज दर्द होता है।

रूमेटाइड अर्थराइटिस

रूमेटाइट हड्डियों और जोड़ों में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। हालांकि, यह बीमारी सिर्फ पैरों को नहीं बल्कि शरीर के किसी भी हिस्से में जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। रूमेटाइट अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसें इम्यून सिस्टम शरीर के जोड़ों में मौजूद हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है और जोड़ों में दर्द व सूजन होने लगती है। सुबह के समय पैर में दर्द होना इसका एक संकेत हो सकता है।

ओस्टियोपोरोसिस

हड्डियों का कमजोर होना गंभीर दर्द का कारण बन सकता है। दरअसल जब बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो उस स्थिति को ओस्टियोपोरेसिस कहा जाता है। पैरों पर शरीर का सबसे ज्यादा वजन पड़ने के कारण ओस्टियोपोरोसिस के दौरान सबसे ज्यादा पैरों में ही हो सकता है। अगर आपको सुबह के समय रोजाना पैरों के जोड़ों में दर्द होता है, तो एख बार ओस्टियोपोरोसिस की जांच भी करा लेनी चाहिए।

टेंडनाइटिस

टेंडन एक खास तरह की फाइबर जैसी संरचना वाले ऊतकों से बनी एक पट्टी होती है, जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती हैं। टेंडन लगभग शरीर के हर जोड़ के आसपास होता है और इसमें किसी कारण से सूजन व लालिमा होना दर्द का कारण बन सकती है। अगर आपको सुबह के समय पैर को थोड़ा सा हिलाने पर भी दर्द हो रहा है और किसी एक विशेष हिस्से को छूने से दर्द बढ़ रहा है, तो यह टेंडनाइटिस हो सकता है।

