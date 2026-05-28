सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए क्या है बेहतर? VIDEO में डॉक्टर ने बताया

28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं पीरियड्स के दौरान हाइजीन बनाए रखने के लिए सैनिटरी पैड्स, टैम्पोन और मेन्स्ट्रुअल कप में से क्या इस्तेमाल के लिए ज्यादा बेहतर है।

Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 28, 2026 5:01 PM IST

Medically Verified By: Dr. Seema Manuja

menstrual hygiene (Image Credit: Chatgpt)

महिलाओं की सेहत में मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रिसर्च बताती है कि पीरियड्स में महिलाएं मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान न रखें तो इससे फंगल इंफेक्शन, यीस्ट इंफेक्शन और वजाइना से जुड़ी अन्य परेशानियां हो सकती हैं। पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बनाए रखने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन, टैम्पोन्स और मेन्स्ट्रुअल कप्स। लेकिन महिलाओं के दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि इन सब में से सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है? 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मैंस्ट्रुअल कप में क्या ज्यादा बेहतर और क्यों? इ

मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों है जरूरी?

फरीदाबाद के सेक्टर- 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल की गायनी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉ. सीमा मनूजा बताती हैं कि लड़कियों में पीरियड्स आमतौर पर 10 से 11 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं और जीवन के लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे में पीरियड्स के दौरान सही हाइजीन बनाए रखना बेहद जरूरी है। पीरियड्स के दौरान लड़कियां सही साफ- सफाई को न अपनाएं तो इससे वजाइनल संक्रमण, रैशेज, बदबू और अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मैंस्ट्रुअल कप क्या है ज्यादा बेहतर?

स्त्री रोग विशेषज्ञ बताती हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार, सैनिटरी पैड, टैम्पोन और मेन्स्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकती हैं।

पैड्स इस्तेमाल करना आसान है।

1. सैनिटरी पैड

डॉ. सीमा मनूजा का कहना है कि पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले विकल्प हैं क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और इस्तेमाल में भी काफी आसान होता है। पैड्स उन लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छे साबित होते हैं जो यौन रूप से एक्टिव नहीं है। हालांकि सैनिटरी पैड्स का यूज करने के कुछ नुकसान भी है। डॉ. सीमा बताती हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बनाए रखने के लिए सैनिटरी पैड्स को हर 4 से 6 घंटे में बदलना जरूरी होता है, वरना लीकेज, बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक सैनिटरी पैड्स के त्वचा के संपर्क में रहने से कुछ महिलाओं को रैशेज और स्किन एलर्जी की समस्या भी हो सकती है।

2. टैम्पोन: एक्टिव लाइफस्टाइल वालों के लिए

टैम्पोन एक अब्जॉर्बेंट सिलेंडर जैसा प्रोडक्ट होता है जिसे वजाइना के अंदर लगाया जाता है। यह अंदर ही ब्लड को सोख लेता है और लंबे समय तक लीकेज से सुरक्षा देता है। डॉ. सीमा मनूजा के अनुसार, टैम्पोन उन महिलाओं के लिए काफी अच्छा होता है उनकी लाइफस्टाइल काफी एक्टिव होती है। टैम्पोन का इस्तेमाल स्पोर्ट्स, जिम या स्विमिंग जैसी एक्टिविटी वाली महिलाओं के लिए ज्यादा बेहतर होता है। सेनेटरी पैड्स के मुकाबले टैम्पोन का इस्तेमाल करने से बाहर स्किन पर रैशेज, ओवरफ्लो या बदबू जैसी समस्याएं कम होती हैं।

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3. मेंस्ट्रुअल कप: पर्यावरण और बजट दोनों के लिए बेहतर

आज के समय में मेंस्ट्रुअल कप तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। बच्चे की डिलवीर के बाद मैं भी सैनिटरी पैड्स को छोड़कर मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर रही हूं। यकीन मानिए मुझको मेंस्ट्रुअल कप का यूज करना काफी अच्छा और आसान लगा। मेंस्ट्रुअल कप एक रीयूजेबल डिवाइस होता है जिसे वजाइना के अंदर लगाया जाता है। शुरुआत में इसकी कीमत ज्यादा लग सकती है, लेकिन डॉ. सीमा बताती हैं कि एक ही मेंस्ट्रुअल कप को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए यह एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट साबित हो सकता है। डॉक्टर का कहना है कि अगर कोई महिला इसकी तकनीक को सही तरीके से समझ ले और सही साइज चुन ले, तो यह लगभग पूरी तरह लीकेज-फ्री होता है। खासतौर पर ट्रैवल, ऑफिस, स्पोर्ट्स और रात में सोते समय मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना काफी सुविधाजनक साबित होता है।

मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसे इस्तेमाल करने और साफ करने के लिए प्राइवेसी और साफ जगह की जरूरत होती है। शुरुआत में कुछ महिलाओं को इसे इस्तेमाल करने में मुश्किल हो सकती है।

आपके लिए क्या है ज्यादा अच्छा ऑप्शन?

डॉ. सीमा मनूजा का स्पष्ट कहना है कि कोई भी एक विकल्प सभी महिलाओं के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। यह पूरी तरह व्यक्ति की उम्र, लाइफस्टाइल, सुविधा और कम्फर्ट पर निर्भर करता है।

किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड बेहतर विकल्प हो सकते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल वाली महिलाओं के लिए टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप यूज करने में ज्यादा आसान होते हैं। पर्यावरण और लंबे समय की बचत को ध्यान में रखते हुए मेंस्ट्रुअल कप एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है।

डॉ. सीमा बताती हैं कि बात किसी भी प्रोडक्ट की हो पीरियड्स के दौरान हर लड़की को अपनी जरूरत और कम्फर्ट के हिसाब से सही विकल्प ऑप्शन को चुनना चाहिए।

Disclaimer: पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड, टैम्पोन या मैंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना पूरी तरह से महिला पर निर्भर करता है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सही तरीके से बनाया रखा जा सके। पीरियड्स के दौरान पैड्स का इस्तेमाल करने से आपको किसी प्रकार की जलन, खुजली की परेशानी हो रही है, तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें।