Paan Masala Controversy In Bollywood: स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर कई बार बॉलीवुड की फिल्में और फिल्मी सितारे भी लोगों में जागरूकता बढ़ाने आगे आते हैं और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित भी करते हैं। वहीं, बीते कुछ दिनों से बॉलीवुड में सेहत से ही जुड़े एक मुद्दे पर विवाद छिड़ा हुआ है और यह विवाद है पान मसाला और तंबाकू उत्पादों जैसे हानिकारक प्रॉक्ट्स का प्रचार, जो लम्बे समय से कई बॉलीवुड हस्तियों द्वारा किया जाता रहा है।

देश में बीते कुछ दिनों से इस बात पर बहस तेज है कि देश के लोकप्रिय हस्तियां और बॉलीवुड स्टार्स पान मसाला, गुटका और तंबाकू वाले अन्य पदार्थों के विज्ञापनों में क्यों काम करते हैं। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) से लेकर अजय देवगन (Ajay Devgan) और अब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जैसी हस्तियों ने कई विज्ञापनों में काम किया। वहीं, अब इन कलाकारों की तरफ से आए दिन कुछ न कुछ बयान बाहर आ रहे हैं जिससे यह विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। (Paan Masala Controversy In Indian Film Industry In Hindi)

इस विवाद की शुरूआत तब हुई जब कुछ महीनों पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने एक पान-मसाला ब्रांड (Amitabh Bachchan and Paan Masala advertisements controversy) का विज्ञापन किया। इस विज्ञापन के अमिताभ बच्चन को बहुत अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में शुमार अमिताभ बच्चन द्वारा इस तरह के प्रॉडक्ट का विज्ञापन उनकी गरिमा और वरिष्ठता के लिहाज से बिल्कुल गलत बताया गया और उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। हालांकि, कुछ समय बाद बिग बि (Big B) अमिताभ बच्चन ने इस विज्ञापन में काम करने के लिए जो फीस ली थी उसे लौटाते हुए अपने प्रशंसकों से इस काम के लिए माफी भी मागी। वहीं, सप्ताह भर पहले इस विवाद को एक बार फिर हवा मिली जब हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वे अब कभी भी किसी ऐसे प्रॉडक्ट के विज्ञापन में काम नहीं करेंगे जिससे लोगों में गलत संदेश जाता हो।

बता दें कि अक्षय कुमार को भी कुछ उत्पादों के विज्ञापनों में काम करने के लिए काफी ट्रोल किया गया था और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली। वहीं, इंडस्ट्री के एक और दिग्गज अभिनेता अजय देवगन (Ajay devgan of paan masala endorsements) ने इस विवाद पर यह बयान दिया कि यह कलाकारों की निजी पसंद है कि वे किस तरह के उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल (West Bengal) के एक अधिकारी (IAS officer from West Bengal) ने एक ट्वीट कर शाह रूख खान, अजय देवगनऔर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से इस बाबत सवाल पूछा है कि, वे गुटका उत्पादों का प्रचार क्यों करते हैं।