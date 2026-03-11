हल्के-फुल्के दर्द में बार-बार ले रहे हैं पेनकिलर? तो हो जाएं सतर्क वरना किडनी हो जाएगी खराब

Does painkillers affect kidney : अक्सर हल्के-फुल्के दर्द में भी हम पेनकिलर का सेवन कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेनकिलर का काफी अधिक सेवन करने से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है।

Kidney Damage Painkillers

Painkiller Kidney Damage : पेनकिलर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से हैं। अक्सर हम शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होने पर पेनकिलर खा लेते हैं। चाहे जोड़ों में दर्द हो या फिर सिरदर्द, सबसे पहले हमें पेनकिलर की याद आती है। इससे भले ही आपका दर्द तुरंत कम हो जाए, लेकिन पेनकिलर का बार-बार इस्तेमाल करने से शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंच सकता है। मुख्य रूप से पेनकिलर के इस्तेमाल से किडनी को नुकसान पहुंचता है। गुरुग्राम मैक्स हॉस्पिटल, नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉ. विशाल सक्सेना का कहना है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि ओवर-द-काउंटर पेनकिलर का बार-बार सेवन धीरे-धीरे किडनी के काम पर असर डाल सकता है। वर्ल्ड किडनी डे (World Kidney Day 2026) पर हम जानते हैं कैसे पेनकिलर आपकी किडनी पर असर डालती है?

पेनकिलर किडनी में ब्लड फ्लो को कर देती है कम

सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पेनकिलर नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) नाम की दवाओं के ग्रुप से (Which painkillers damage the kidneys? ) जुड़ी हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक और नेप्रोक्सन जैसी दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं किडनी में खून का बहाव कम कर सकती हैं, खासकर जब इन्हें बार-बार या ज़्यादा डोज़ में लिया जाए। समय के साथ, इससे किडनी में चोट लग सकती है या किडनी की पुरानी बीमारी भी हो सकती है।

किडनी में सूजन का कारण बन सकता है पेनकिलर

किडनी खून से वेस्ट और ज़्यादा लिक्विड को फिल्टर करने में अहम भूमिका निभाती हैं। जब पेनकिलर इस प्रोसेस में दखल देती हैं, तो वे किडनी के टिशू में सूजन या नुकसान पहुंचा सकती हैं। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या किडनी की कोई समस्या है, उन्हें इसका खतरा और भी ज़्यादा होता है। डिहाइड्रेशन और लंबे समय तक खुद से दवा लेने से किडनी खराब होने का खतरा और बढ़ सकता है।

किडनी पूरी तरह से भी हो सकती है डैमेज

सबसे बड़ी चिंता यह है कि पेनकिलर के ज़्यादा इस्तेमाल से किडनी को होने वाला नुकसान अक्सर चुपचाप होता है। शुरुआती स्टेज में, इसके कोई खास लक्षण नहीं दिख सकते हैं। जब तक पैरों में सूजन, थकान, पेशाब कम आना या लगातार मतली जैसे चेतावनी के संकेत दिखते हैं, तब तक किडनी का काम पहले से ही काफी प्रभावित हो सकता है।

क्या करना चाहिए?

किडनी की सेहत को बचाने के लिए, पेनकिलर का इस्तेमाल हमेशा ज़िम्मेदारी से और बेहतर होगा कि डॉक्टर की देखरेख में किया जाए। लोगों को डॉक्टर से सलाह लिए बिना इन्हें रेगुलर लेने से बचना चाहिए, खासकर पुराने दर्द की समस्याओं के लिए बार-बार पेनकिलर लेना सही नहीं होता है। इसके साथ ही अपने शरीर को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखें और समय-समय पर हेल्थ चेक-अप करवाना भी किडनी की समस्याओं का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है।

डॉक्टर कहते हैं कि वर्ल्ड किडनी डे पर, यह जागरूकता बढ़ाना ज़रूरी है कि पेनकिलर थोड़े समय के आराम के लिए असरदार तो होती हैं, लेकिन इनके गलत इस्तेमाल से किडनी की सेहत पर लंबे समय तक गंभीर असर पड़ सकता है। ज़िम्मेदारी से दवा का इस्तेमाल और समय पर डॉक्टर की सलाह किडनी को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ज़रूरी हैं।

You may like to read

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

पेनकिलर लेने से किडनी में ब्लड फ्लो कम होने लगता है।

ज्यादा पेनकिलर लेने वालों की किडनी में सूजन हो सकती है।

हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही पेनकिलर लें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।