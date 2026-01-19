Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Over-the-Counter Medicines Drug Facts: आजकल की बिजी लाइफ में छोटी-मोटी बीमारी होते ही हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लेते हैं। सिरदर्द हो, बुखार हो, गैस बने, खांसी आए या नींद न आए- हम अक्सर बिना पर्चे वाली दवाएं यानी ओवर-द-काउंटर (OTC) मेडिसिन ले लेते हैं। शुरुआत में ये आसान और सुरक्षित लगती हैं, लेकिन लंबे समय तक OTC दवाएं लेने से लिवर डैमेज, किडनी से जुड़ी बीमारी और अक्सर गैस एसिडिटी जैसे परेशानियां हो सकती हैं
दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि OTC दवाएं वे दवाएं होती हैं जिन्हें खरीदने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। इन्हें कोई भी व्यक्ति सीधे मेडिकल स्टोर से ले सकता है। उदाहरण के लिए बुखार में दी जाने वाली पेरासिटामोल, पेन किलर (Ibuprofen, Diclofenac), एसिडिटी की दवाएं, नींद की गोली, विभिन्न प्रकार विटामिन के सप्लीमेंट और लूज मोशन की दवाएं। ले दवाएं सही मात्रा में और कम समय के लिए ली जाएं तो फायदेमंद होती हैं, लेकिन आदत बन जाए तो ये शरीर को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाती है।
डॉ. संजय गुप्ता कहते हैं कि आजकल लोग OTC दवाओं पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं, डॉक्टर का इलाज बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, पहले ली गई दवा से आराम मिलना, मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाना और सबसे बड़ा कारण है मानसिक तौर पर खुद को समझदार मानते हुए दवा ले लेना।
इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर का कहना है कि ओवर द काउंटर दवाएं लंबे समय तक ली जाएं तो इससे किडनी डैमेज, लिवर को नुकसान, लो फर्टिलिटी, हार्मोनल इंबैलेंस जैसी परेशानी होती है। आइए विस्तार से जानते हैं ओवर द काउंटर दवाएं लेने का नुकसान के बारे में-
लोगों में जानकारी की कमी
सोशल मीडिया से प्रभावित होना
पुराने अनुभव पर भरोसा
डॉक्टर से पास जाने का मानसिक डर
जल्दी आराम पाने की चाहडॉ. संजय गुप्ता कहते हैं कि यही छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी बीमारी बन सकती हैं।
