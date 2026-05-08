ओवेरियन कैंसर के बार-बार होने का खतरा, क्यों महिलाओं के लिए बन रहा बड़ी चुनौती

ओवेरियन कैंसर का फिर से विकसित होना उसे और ज्यादा हानिकारक बना सकता है। इस लेख में हम ऑन्कोलॉजिस्ट की मदद से ओवेरियन कैंसर से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास जानकारियों के बारे में जानेंगे।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 8, 2026 8:30 PM IST

Medically Verified By: Dr Rupinder Sekhon

Ovarian cancer recurrence (Image credit: chatgpt)

महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जिनके बारे में महिलाएं अक्सर बात नहीं कर पाती हैं और बीमारी कोई भी हो अगर उसे लंबे समय तक छुपा कर रखा जाता है, तो वे अक्सर किसी बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन ओवेरियन कैंसर के मामले में छुपाने की बात तो दूर, बताने में थोड़ी सी भी देरी करना जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। ओवेरियन कैंसर दिवस के मौके पर इस बीमारी को समझना भी जरूरी है। यह दरअसल, यह महिलाओं के अंडाशय यानी ओवरी में होने वाला एक कैंसर है और इसलिए इसे अंडाशय का कैंसर भी कहा जाता है। इस बारे में एक्सपर्ट्स से राय लेना बहुत जरूरी है, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रूपिंदर सेखों ने इस लेख में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी।

ovarian cancer (Image credit: chatgpt)

कैंसर के दोबारा लौटने का खतरा

ओवेरियन कैंसर के फिर से होना एक बड़ी समस्या बन चुका है। इलाज के बाद जब मरीज ठीक महसूस करने लगती हैं, तब ओवेरियन कैंसर के लक्षण फिर लौट आना उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद मुश्किल हो सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कैंसर का दोबारा होना हमेशा पहले इलाज की असफलता नहीं होता, बल्कि यह बीमारी की प्रकृति का हिस्सा भी हो सकता है।

शरीर में छिपी कैंसर कोशिकाएं

सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद ज्यादातर कैंसर कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ बहुत छोटी और कमजोर दिखने वाली कोशिकाएं शरीर में छिपी रह सकती हैं। इन्हें “स्लीपर सेल्स” कहा जाता है। ये कैंसर कोशिकाएं लंबे समय तक शांत रहती हैं और बाद में फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं, जिनके कारण कैंसर के फिर से विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।

recurrence of ovarian cancer (Image Credit: chatgpt)

इलाज के बाद क्यों विकसित हो जाता है कैंसर

कीमोथेरेपी मुख्य रूप से तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं पर असर करती है। लेकिन जो कोशिकाएं उस समय निष्क्रिय रहती हैं, वे इलाज से बच सकती हैं। बाद में यही कोशिकाएं दोबारा बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद कई बार कैंसर फिर से विकसित हो जाता है।

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ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी को बदलना

कैंसर का फिर से विकसित होने का मतलब यह नहीं है कि वही कैंसर से विकसित होता है, कई बार अलग प्रकार का कैंसर विकसित हो जाता है। कई बार बची हुई कोशिकाएं पहले से ज्यादा मजबूत और दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं। इसलिए दोबारा कैंसर होने पर इलाज की रणनीति बदलनी पड़ती है। अगर कैंसर छह महीने या उससे ज्यादा समय बाद लौटता है, तो पुराने इलाज फिर से असर कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी जल्दी वापस आ जाए, तो नई दवाओं और टारगेटेड थेरेपी की जरूरत पड़ती है।

ओवेरियन कैंसर को स्पेशल तरीके से मैनेज करना

आज के समय में डॉक्टर ओवेरियन कैंसर को केवल एक बार इलाज करके खत्म करने वाली बीमारी नहीं मानते, बल्कि इसे लंबे समय तक कंट्रोल में रखने पर ध्यान दिया जा रहा है। नई तकनीकें, टारगेटेड थेरेपी और PARP Inhibitors जैसी दवाएं मरीजों को बेहतर जीवन देने में मदद कर रही हैं।

साथ ही, नई स्कैनिंग तकनीक और CAR-T cell therapy जैसी आधुनिक रिसर्च भविष्य में और बेहतर इलाज की उम्मीद दे रही हैं। सबसे जरूरी बात है जागरूकता, नियमित जांच और शरीर में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज न करना।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल ओवेरियन कैंसर से जुड़ी सही जानकारी देना है इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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