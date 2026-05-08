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VIDEO: ओवेरियन कैंसर से जुड़े वो 7 मिथक का सच, जिसे हर महिला को जरूर जानना चाहिए

महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए 8 मई को विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस (World Ovarian Cancer Day) मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं इससे जुड़े कुछ मिथकों की सच्चाई के बारे में-

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 8, 2026 7:04 AM IST

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Medically Verified By: Dr Harit Chaturvedi

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पिछले कुछ सालों में भारतीय महिलाओं में कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। इसके बाद ओवेरियन कैंसर के मामले दर्ज किए जाते हैं। ओवेरियन कैंसर अंडाशय (Ovary) में शुरू होता है, जो महिला प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2025 तक कुल कैंसर मामलों की संख्या लगभग 15.7 लाख थी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई विकासशील देशों में ओवेरियन कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओवेरियन कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 मई को वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे मनाया जाता है। ओवेरियन कैंसर डे के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं इस गंभीर बीमारी से जुड़े भ्रम और अधूरी जानकारी के बारे में, जिन्हें सही मानकर महिलाएं इसका इलाज करवाने से डरती हैं। ओवेरियन कैंसर के मिथकों की सच्चाई बता रहे हैं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं क्लिनिकल हेड- ऑन्कोलॉजी नेटवर्क डॉ. हरित चतुर्वेदी (Dr Harit Chaturvedi, Chief Executive Officer & Clinical Lead - Oncology, Indraprastha Apollo Hospital, Delhi)

)।

मिथक 1: ओवेरियन कैंसर सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को होता है

सच्चाई: डॉ. हरित चतुर्वेदी का कहना है कि ओवेरियन कैंसर का खतरा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ जाता है और ज्यादातर मामले 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में पाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कम उम्र की महिलाएं इससे सुरक्षित हैं। वर्तमान में 20 से 40 साल की महिलाओं में भी कुछ प्रकार के ओवेरियन कैंसर देखे जा रहे हैं। महिलाओं में कम उम्र में होने वाले ओवेरियन कैंसर के पीछे हार्मोनल बदलाव, जेनेटिक कारण और खराब जीवनशैली जिम्मेदार है। डॉक्टर बताते हैं कि कम उम्र की महिलाएं अक्सर यह सोचकर लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं कि इतनी कम उम्र में कैंसर नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। लगातार पेट फूलना, जल्दी पेट भर जाना, पेल्विक दर्द, पीरियड्स में बदलाव या बार-बार पेशाब आने जैसे संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

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ओवेरियन कैंसर को लेकर कई भ्रम समाज में फैले हुए हैं।

मिथक 2: अगर परिवार में किसी को कैंसर नहीं हुआ तो ओवेरियन कैंसर नहीं होगा।

सच्चाई : भारत में ज्यादातर महिलाएं इस बात को मानती हैं कि उन्हें ओवेरियन कैंसर तभी होगा, जब उनके परिवार में इस कैंसर की हिस्ट्री रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर के अनुसार, सिर्फ 5 प्रतिशत मामलों में ही ओवेरियन कैंसर जेनेटिक होता है। ओवेरियन कैंसर के अधिकांश मामलों में कोई पारिवारिक इतिहास नहीं होता है। उम्र, हार्मोनल बदलाव, एंडोमेट्रियोसिस, मोटापा, धूम्रपान, जीवनशैली भी इस कैंसर के जोखिम को कई गुणा तक बढ़ा सकते हैं।

मिथक 3: ओवेरियन कैंसर के लक्षण हमेशा शुरुआती स्टेज में साफ दिखाई देते हैं

सच्चाई: डॉ. हरित चतुर्वेदी बताते हैं कि ओवेरियन कैंसर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं। कई बार महिलाएं इन संकेतों को सामान्य गैस, थकान, हार्मोनल बदलाव या पाचन समस्या समझ लेती हैं। ओवेरियन कैंसर से शुरुआती लक्षणों में लगातार पेट फूलना, जल्दी पेट भर जाना, पेल्विक या पेट में भारीपन बार-बार पेशाब आना, थकान, कब्ज या पाचन में बदलाव शामिल है। अगर किसी महिला को अपने अंदर यह लक्षण 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक नजर आते हैं, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए।

मिथक 4: ओवेरियन कैंसर हमेशा बहुत तेज दर्द देता है

सच्चाई: बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर का मतलब ऐसा दर्द जिसे सहना बहुत मुश्किल काम हो। लेकिन ओवेरियन कैंसर के मामले में यह बात बिल्कुल सही नहीं है। ओवेरियन कैंसर की शुरुआती स्टेज में दर्द बहुत हल्का, अस्थायी या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब कैंसर बढ़ने लगता है, तब दर्द ज्यादा हो सकता है। इसलिए महिलाओं को पेट, ओवरी या गर्भाशय के आसपास होने वाले हल्के दर्द को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज्यादा तेज दर्द होने पर ओवेरियन कैंसर के सेल्स शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

मिथक 5: ओवेरियन कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है?

सच्चाई: डॉक्टर बताते हैं कि उनके पास कई मरीज आते हैं और डरते हुए पूछते हैं कि वो ठीक तो हो जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने किसी मैगजीन या सोशल मीडिया पोस्ट पर पढ़ा था कि ओवेरियन कैंसर का इलाज संभव नहीं है। लेकिन यह बात पूरी तरह से मिथक है। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि न सिर्फ ओवेरियन कैंसर का आधुनिक इलाज उपलब्ध है, बल्कि सही समय पर पहचान होने पर मरीज लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। यदि किसी महिला में ओवेरियन कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए, तो इलाज की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है।

ovarian cancer ओवेरियन कैंसर हार्मोनल बदलावों की वजह से भी हो सकता है।

मिथक 6: ओवेरियन कैंसर केवल ओवरी से ही शुरू होता है

सच्चाई: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और अन्य संस्थाओं द्वारा की गई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ओवेरियन कैंसर सिर्फ ओवरी से शुरू नहीं होता है। कई मामलों में हाई-ग्रेड सीरस ओवेरियन कैंसर वास्तव में फैलोपियन ट्यूब (Fallopian Tube) से शुरू हो सकता है और बाद में ओवरी तक फैलता है।

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मिथक 7: IVF या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ओवेरियन कैंसर का कारण बनते हैं?

सच्चाई: डॉक्टर के अनुसार, यह एक बहुत आम डर है, खासकर उन महिलाओं में जो IVF या अन्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने की सोच रही होती हैं। लेकिन किसी भी रिसर्च में यह बात सामने नहीं आई है कि IVF या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ओवेरियन कैंसर का कारण बनते हैं। IVF के दौरान फर्टिलिटी दवाओं के उपयोग, हार्मोनल बदलाव और महिला के पहले से मौजूद किसी बीमारी का असर ओवेरियन कैंसर में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए IVF या कोई अन्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते समय डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देना बहुत जरूरी है।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More