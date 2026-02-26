सीढ़ियां चढ़ते समय सांस क्यों फूलने लगती है? डॉक्टर से समझिए क्या है इसके पीछे के कारण

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Reasons of Out of breath walking up stairs : सीढ़ियां चढ़ने से हर किसी की सांस फूल जाती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जब आप ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, तो शरीर पर जोर पड़ता है। इससे थोड़ी सांस फूलना आम बात है। हालांकि, अगर आपकी सांस तेजी के साथ फूलने लगती है, तो इसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग फिट दिखते हैं, उनमें भी ऐसी सांस फूलने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक, अगर आपको बार-बार सांस फूलने की समस्या होती है, तो यह कई बीमारियों का संकेत होती है। आइए आपको बताते हैं।
डॉक्टर्स की मानें, तो सीढ़ियां चढ़ना एक तरह की हल्की शारीरिक मेहनत है, क्योंकि इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और मांसपेशियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे ज़्यादा वेंटिलेशन, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट और टिशूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचती है। हालांकि, हेल्दी लोग आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनमें थोड़ी सी भी समस्या होती है, उनकी सांस ज्यादा फूलने लगती है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डॉक्टर वैभव मिश्रा से बातचीत की है। आइए जानते हैं डॉक्टर से -
अगर किसी को फेफड़ों से जुड़ी कोई छिपी हुई समस्या है, तो शारीरिक गतिविधि के दौरान सांस फूल सकती है। दरअसल, शुरुआती स्टेज की ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे बीमारियां, जैसे अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे बीमारी तभी सामने आती है, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा, नॉर्मल सांस लेने के बावजूद, मेहनत के दौरान सांस फूलना ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन का संकेत हो सकता है। इसके अलावा, सांस फूलने के पीछे अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जिनमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, पल्मोनरी वैस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकती हैं।
फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं के अलावा, सांस फूलने का कारण कुछ और भी हो सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार, सीढ़ियों पर सांस फूलना हमेशा सिर्फ फेफड़ों से जुड़ा नहीं होता; यह दिल से जुड़ी समस्याओं से लेकर मेटाबॉलिक असामान्यताओं की वजह से भी हो सकता है। यह एनीमिया की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इससे एनीमिया ऑक्सीजन के सर्कुलेशन की क्षमता को कम कर सकता है। ऐसे में जल्दी थकान हो सकती है।
अगर सांस फूलना अचानक तेज हो जाता है और यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि जांच में देरी करने से यह समस्या और ज्यादा बिगड़ सकती है।
अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत रहती है, तो कुछ टेस्ट करा सकते हैं, ताकि आपको अपनी परेशानी का पता चल सके। आइए डॉक्टर से जानते हैं कुछ जरूरी टेस्ट-
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
