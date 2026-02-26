Add The Health Site as a
सीढ़ियां चढ़ते समय सांस क्यों फूलने लगती है? डॉक्टर से समझिए क्या है इसके पीछे के कारण

Out of Breath Walking Up Stairs : सांस फूलना वैसे तो काफी सामान्य होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ने के बाद भी बहुत तेज सांस फूलने लगती है, तो यह खतरनाक समस्या हो सकती है।

सीढ़ियां चढ़ते समय सांस क्यों फूलने लगती है? डॉक्टर से समझिए क्या है इसके पीछे के कारण
Breath Issue
VerifiedMedically Reviewed By: Vaibhav Mishra

Written by Kishori Mishra |Published : February 26, 2026 10:32 AM IST

Reasons of Out of breath walking up stairs : सीढ़ियां चढ़ने से हर किसी की सांस फूल जाती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जब आप ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, तो शरीर पर जोर पड़ता है। इससे थोड़ी सांस फूलना आम बात है। हालांकि, अगर आपकी सांस तेजी के साथ फूलने लगती है, तो इसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग फिट दिखते हैं, उनमें भी ऐसी सांस फूलने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक, अगर आपको बार-बार सांस फूलने की समस्या होती है, तो यह कई बीमारियों का संकेत होती है। आइए आपको बताते हैं।

डॉक्टर्स की मानें, तो सीढ़ियां चढ़ना एक तरह की हल्की शारीरिक मेहनत है, क्योंकि इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और मांसपेशियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे ज़्यादा वेंटिलेशन, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट और टिशूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचती है। हालांकि, हेल्दी लोग आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनमें थोड़ी सी भी समस्या होती है, उनकी सांस ज्यादा फूलने लगती है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने डॉक्टर वैभव मिश्रा से बातचीत की है। आइए जानते हैं डॉक्टर से - 

सांस फूलने के पीछे का कारण क्या हैं?

अगर किसी को फेफड़ों से जुड़ी कोई छिपी हुई समस्या है, तो शारीरिक गतिविधि के दौरान सांस फूल सकती है। दरअसल, शुरुआती स्टेज की ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे बीमारियां, जैसे अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे बीमारी तभी सामने आती है, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा, नॉर्मल सांस लेने के बावजूद, मेहनत के दौरान सांस फूलना ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन का संकेत हो सकता है। इसके अलावा, सांस फूलने के पीछे अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जिनमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, पल्मोनरी वैस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकती हैं।

अन्य गैर-श्वसन संबंधी समस्याएं

फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं के अलावा, सांस फूलने का कारण कुछ और भी हो सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार, सीढ़ियों पर सांस फूलना हमेशा सिर्फ फेफड़ों से जुड़ा नहीं होता; यह दिल से जुड़ी समस्याओं से लेकर मेटाबॉलिक असामान्यताओं की वजह से भी हो सकता है। यह एनीमिया की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इससे एनीमिया ऑक्सीजन के सर्कुलेशन की क्षमता को कम कर सकता है। ऐसे में जल्दी थकान हो सकती है।

डॉक्टर के पास कब जाने की जरूरत होती है?

अगर सांस फूलना अचानक तेज हो जाता है और यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि जांच में देरी करने से यह समस्या और ज्यादा बिगड़ सकती है।

डॉक्टर ने बताए गए कुछ टेस्ट

अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत रहती है, तो कुछ टेस्ट करा सकते हैं, ताकि आपको अपनी परेशानी का पता चल सके। आइए डॉक्टर से जानते हैं कुछ जरूरी टेस्ट-

  1. ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी के साथ स्पाइरोमेट्री
  2. इमेजिंग स्टडीज़: फेफड़ों की जांच के लिए
  3. डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्टिंग: फेफड़ों की जांच करते है
  4. कार्डियक असेसमेंट (2D इकोकार्डियोग्राफी)
  5. ऑक्सीजन सैचुरेशन माप
  6. लैब टेस्ट

Highlights

  • सांस फूलने की परेशानी फेफड़ों से जुड़ी हो सकती है।
  • फेफड़ों में सूजन होने पर सांस फूल सकता है।
  • अचानक सांस फूलने पर डॉक्टर से सलाह लें।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More