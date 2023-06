13 से 19 साल के किशोरों के लिए ओरल टिप्स: फॉलो करें ये 5 एक्सपर्ट टिप्स वरना जवानी में ही दांत हो जाएंगे खराब

Oral Tips for Teenagers: अगर आपके बच्चे ब्रश नहीं करते और ओरल हाइजीन के प्रति बहुत ही उदासीन हैं तो उन्हें एक्सपर्ट की ये 5 सलाह जरूर बताएं।

ओरल हाइजीन को बनाए रखने और दांतों की सड़न, सांसों की दुर्गंध और मसूड़ों की बीमारी को रोकने के लिए अपने दांतों को ब्रश करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, अक्सर देखा जाता है कि टीनएजर (किशोर) हमेशा अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं। ज्यादातर वो ऐसा अनजाने में ही करते हैं। माता-पिता के रूप में, आप निश्चित रूप से अपने बच्चे को डेंटल हेल्थ के महत्व के बारे में सीख देते होंगे। मगर, जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं पेरेंट्स की बातों को महत्व कम देने लगते हैं, ऐसे में इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि वे अपने दांतों की देखभाल कैसे करते हैं। डेंटिस्ट डॉक्टर सुमन यादव के माध्यम से यहां हम आपको टीनएजर्स के लिए कुछ ओरल केयर टिप्स (Oral Tips for Teenagers) साझा कर रहे हैं।

1. अपने अक्ल दाढ़ (विजडम टीथ) का विशेष ध्यान रखें

किशोरावस्था में अक्ल दाढ़ मुंह में पीछे की ओर निकलते हैं। विजडम टीथ के असमान रूप से बढ़ने की संभावना अधिक होती है, जिससे आसपास के दांतों को नुकसान पहुंचता है और संक्रमण होता है। यदि आपके बच्चे के डेंटल एक्स-रे से अक्ल दाढ़ की उपस्थिति का पता चलता है, तो अपने दंत चिकित्सक से बात करें, इससे पहले कि वे बड़ी समस्याएं पैदा करें।

2. मसूड़े की बीमारी के लक्षणों को देखें

वयस्क जो आनुवंशिक रूप से मसूड़ों की बीमारी के शिकार होते हैं, उनमें अक्सर किशोरावस्था में ही लक्षण दिखाई देते हैं। यह किशोरावस्था में युवा महिलाओं के लिए विशेष रूप से सच है। यदि आपके किशोर के मसूड़े सूजे हुए, लाल या संवेदनशील हैं, तो जल्द से जल्द अपने दंत चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि आप मसूड़े की बीमारी के उपचार के विकल्पों के बारे में जान सकें।

3. अपने आहार पर नजर रखें

आपके विचार से टीनएज ओरल हाइजीन में आहार अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका बच्चा रातों-रात स्वास्थ्य के प्रति सनकी हो जाना चाहिए, लेकिन यह देखने लायक है कि वे क्या खाते हैं। क्योंकि अत्यधिक चीनी दांतों की सड़न का कारण बन सकती है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कैविटी हमेशा कैंडी के कारण नहीं होती हैं। चिप्स भी दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्लाक के निर्माण का कारण बन सकते हैं। यदि आपके बच्चे खाने के बाद ब्रश नहीं करते तो उनकी ये आदतें उनके दांतों के स्वास्थ्य पर कहर बरपा सकती हैं।

4. एक रूटीन बनाए रखें

डेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए किशोरों के लिए एक डाइट प्लानिंग और उसे फॉलो करना सबसे बड़ा तरीका है। हालांकि यह सलाह दी जाती है कि किशोर प्रत्येक भोजन के बाद अपने टूथ ब्रश करें और फ़्लॉस करें, यह हमेशा संभव नहीं होता है। इसके बजाय, उन्हें ऐसा दिन में कम से कम दो बार करना चाहिए: एक बार सुबह और फिर सोने से पहले।

5. सही निर्णय लें

कैविटी, बाद के चरण में दांतों की सड़न और मसूड़े की सूजन को रोकने के लिए एक सही डेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि आपका किशोर यह समझता है कि मीठा पेय, मीठा भोजन और तंबाकू, विशेष रूप से, दांतों की सड़न और मसूड़ों में संक्रमण का कारण बन सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका किशोर दिन में कम से कम एक बार फ्लॉस करता है, दिन में दो बार ब्रश करता है, और हमेशा आपको यह भी बताता है कि क्या वे दांतों में दर्द या परेशानी का अनुभव कर रहे हैं।

(Inputs By: Dr. Suman Yadav, Head of Dental Department in Healing Tree Hospital-Indrapuram, Ghaziabad)

