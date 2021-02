Long Covid Symptoms and Causes: साल भर पहले कोरोना वायरस के बारे मं लोगों को पता चला जब , चीन के वुहान से लगातार इस संक्रमण से पीड़ित लोगों के मामले सामने आऩे लगे। आज सालभर बाद भी कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के बारे में लगातार शोध और वैज्ञानिक स्तर पर जांच की जा रही हैं। कई स्टडीज़ और रिसर्च पेपर के सामने आने के बाद अब लोगों को कोरोना वायरस के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है। लेकिन, कोरोना संक्रमण के प्रभाव और इसके व्यवहार में लगातार हो रहे बदलावों के बीच इससे नुकसान का खतरा अभी टला नहीं है। Also Read - गर्भवती मां से भ्रूण तक पहुंच सकती हैं प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़, स्टडी का दावा

कई स्टडीज ऐसी हैं जो यह दर्शाती हैं कि कोविड-19 शरीर के अंदरूनी अंगों को कैसे प्रभावित करता है। वहीं, कोविड-19 संक्रमण से उबरने के बाद भी लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं।हाल ही में सामने आयी एक स्टडी में कहा गया है कि कोविड-19 से ठीक होने वाले कई लोगों में हेयर लॉस की परेशानी बहुत अधिक देखी जा रही है। इसे लॉन्ग कोविड साइट-इफेक्ट कहा जा रहा है।

लॉन्ग कोविड क्या है? (What is Long Covid)

वैज्ञानिकों ने लॉन्ग कोविड शब्द उन दुष्प्रभावों के लिए इस्तेमाल किया है जो कोविड-19 संक्रमण ठीक होने के बाद भी दिखायी देते हैं। यह कुछ लक्षण हैं जो बीमारी के कुछ सप्ताह या महीनों बाद दिखायी पड़ते हैं और लम्बी अवधि तक बने रहते हैं। Also Read - भारत ने कोरोना के 7 हजार वेरिएंट में 24,300 म्यूटेशन का पता लगाया, म्यूटेशन से बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा

नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस (National Institute for Health and Care Excellence ) के अनुसार लॉन्ग कोविड (long COVID) 12 सप्ताह से अधिक समय तक दिखायी देता है। हालांकि, कुछ अन्य स्टडीज का दावा है कि जब कोई लक्षण 8 सप्ताह से अधिक समय तक बना रहता है, तो उसके बाद ही वह लॉन्ग कोविड कहा जा सकता है। (long COVID )

कोविड-19 के बाद हेयर लॉस, क्या है ये गम्भीर समस्या

ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स (Office for National Statistics) के अनुसार कोविड-19 से ठीक होने वाला 5 में से एक मरीज़ में लॉन्ग कोविड के लक्षण दिखायी देते हैं जो 5 सप्ताह से अधिक समय तक बने रह सकते हैं। इसी तरह, लैंसेट पत्रिका मे छपी एक स्टडी के अनुसार,कोविड से उबरने के बाद 6 महीनों तक हेयर लॉस की समस्या बनी रह सकती है जो, कि एक चिंताजनक विषय है।

बालों का टूटकर गिरना या बालों की संख्या कम होने के कई कारण हो सकते हैं जिनमें से कोविड भी एक वजह हो सकती है। शोधकर्ताओं ने वुहान में 1655 लोगों की केस स्टडी के बाद इस तरह के निष्कर्ष निकाले हैं। इन लोगों में तकरीबन 22 प्रतिशत लोगों को कोविड-19 रिकवरी केबाद 6 महीनों के भीतर हेयर लॉस की गम्भीर समस्या हुई। खासकर, महिलाओं में हेयर लॉस की समस्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है।

लॉन्ग कोविड के अन्य लक्षण (Symptoms of Long covid):

हेयर लॉस के अलावा इन स्टडीज में लॉन्ग कोविड के कई अन्य लक्षण भी बताए गए। जैसे-