हर 7 में से 1 कपल infertility से परेशान! इन प्राकृतिक तरीकों से प्रजनन क्षमता में करें सुधार

Infertility in India : भारत में लगातार इनफर्टिलिटी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह कपल्स के लिए काफी चिंता का विषय है। आइए जानते हैं प्राकृतिक तरीके से फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं?

Infertility in India : भारत में लगातार इनफर्टिलिटी की परेशानी बढ़ रही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन (ISAR) के मुताबि, भारत में लगातार पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी (बांझपन) की परेशानी बढ़ रही है। फिलहाल इस समस्या से लगभग 10-14% भारतीय कपल्स प्रभावित हैं। ऐसे में यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर आप लगातार 1 साल से गर्भ धारण का प्रयास कर रहे हैं और आपके कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह की जरूरत है। ताकि आपकी समस्याओं में सुधार किया जा सके। आज के समय में इनफर्टिलिटी से जूझ रहे कपल्स के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जिससे आप पेरेंट्स बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की परेशानी क्यों बढ़ रही है? आइए जानते हैं कपल्स में इनफर्टिलिटी का कारण और कैसे करें इ परेशानियों को दूर?

महिलाओं में बांझपन का कारण क्या है? (Female Infertility Causes)

महिलाओं में बांझपन के कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में-

TRENDING NOW

पेल्विक सूजन की बीमारी (Pelvic inflammatory disease)

एंडोमेट्रियोसिस ( Endometriosis ) की परेशानी

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (Polycystic Ovary Syndrome)

फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज (Fallopian Tube Blockage )

थायरॉइड, फाइब्रॉएड जैसी बीमारी हो सकती है।

पुरुषों में बांझपन का कारण ( male infertility causes )

पुरुषों में इफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे-

धूम्रपान, शराब और ड्रग्स का अधिक सेवन

जरूरत से अधिक एक्सरसाइज

काफी ज्यादा टाइट कपड़े पहनना

तनाव इत्यादि।

प्राकृतिक तरीकों से बढ़ाएं प्रजनन क्षमता ( home remedies for fast fertility )

You may like to read

दालचीनी ( Cinnamon can help in boosting fertility )

अगर आप प्रजनन क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो दालचीनी का पानी पिएं। दालचीनी का पानी आपकी कई समस्याओं को दूर करने में प्रभावी होती हैं, जो इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती हैँ। इसका सेवन करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालकर इसे मिक्स करके पिएं। इससे आपको काफी लाभ होगा।

लहसुन का करें सेवन ( Garlic benefits for fertility )

पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बेहतर करने के लिए लहसुन फायदेमंद हो सकता है। लहसुन में एलिसिन मौजूद होता है, तो स्पर्म काउंट को बढ़ाने में असरदार है। इससे पुरुषों में फर्टिलिटी की परेशानी को दूर किया जा सकता है। इसका सेवन आप सुबह और शाम करें।

अश्वगंधा है प्रभावी ( Ashwagandha benefits for fertility )

पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की परेशानी को दूर करने के लिए अश्वगंधा फायदेमंद हो सकता है। यह एनर्जी लेवल को सुधार सकता है। साथ ही स्पर्म की क्वालिटी में भी बढ़ावा कर सकता है। इनफर्लिटी की परेशानी को दूर करने के लिए रोजाना रात में सोने से पहले 5 ग्राम अश्वगंधा का सेवन करें।

शतावरी है फायदेमंद ( shatavari for infertility )

पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की परेशानी को दूर करने के लिए शतावरी काफी फायदेमंद हो सकती है। यह सेक्सुअल प्रोसेस को बेहतर कर सकती है। वहीं, महिलाओं में पीरियड साइकिल को बढ़ा सकती है। अगर आप इनफर्टिलिटी की परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो रोजाना 2 ग्राम शतावरी का सेवन जरूर करें।

कच्चा शहद फर्टिलिटी में करे सुधार ( Raw honey increase fertility )

पुरुषों में इनफर्टिलिटी की परेशानी को दूर करने में कच्चा शहद भी प्रभावी साबित हो सकता है। इसमें प्रोटीन, एमीनो एसिड और फैटी एसिड भरपूर रूप से होता है, जो महिलाओं और पुरुषों दोनों की इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर कर सकता है।

RECOMMENDED STORIES