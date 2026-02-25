20 से 40 की उम्र में बढ़ रहा मोटापा, बन रहा है कई बीमारियों का कारण

मोटापा आजकल की एक बेहद आम समस्या बन गई है। इसकी वजह से कई रोग भी विकसित होने लगते हैं।

भारत एक युवा देश है। लेकिन 20 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में तेजी से बढ़ता मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी बन चुका है। एक रोबोटिक और बैरियाट्रिक सर्जन के रूप में पिछले कुछ वर्षों में मैंने जिस बदलाव को करीब से देखा है, वह चिंताजनक है। पहले गंभीर मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियां 45–50 वर्ष के बाद अधिक दिखाई देती थीं। लेकिन, अब 28–35 वर्ष के युवा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर जैसी समस्याओं के साथ उपचार के लिए आ रहे हैं। विश्व स्तर पर मोटापा एक महामारी का रूप ले चुका है। दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग मोटापे से प्रभावित हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है, विशेषकर शहरी युवा वर्ग में इसकी दर तेजी से बढ़ रही है। मोटापा केवल वजन बढ़ना नहीं है, यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है जो शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है।

मोटापे के मुख्य कारण क्या हैं?

जो लोग फास्ट फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स, मीठे पेय और हाई-कैलोरी डाइट लेते हैं, उनमें मोटापा ज्यादा देखने को मिलता है। लंबे समय तक ऐसा भोजन खाने से शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है और डायबिटीज का जोखिम हो सकता है।

ऑफिस जॉब, वर्क फ्रॉम होम, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना- ये सभी गतिविधियां कैलोरी खर्च को कम कर देती हैं। इससे मोटापा बढ़ता है और कई तरह के रोग होने लगते हैं।

20 से 40 वर्ष की उम्र करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों का समय होता है। लगातार तनाव और 6 घंटे से कम नींद हार्मोनल असंतुलन पैदा करती है, जिससे भी वजन तेजी से बढ़ता है।

देर रात खाना, अनियमित भोजन और जंक फूड की आदतें मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती हैं।

मोटापे से होने वाली बीमारियां

1. डायबिटीज

डायबिटीज आजकल की एक आम बीमारी है, जो मोटापे की वजह से हो सकता है। मोटापा टाइप-2 डायबिटीज का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। कम उम्र में बढ़ा हुआ वजन, शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, मोटापा हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का कारण भी बन सकता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। मैं अक्सर अपने मरीजों से कहता हूं कि 30 साल की उम्र में अगर शुगर और बीपी शुरू हो जाए, तो यह आने वाले 20 साल के लिए गंभीर चेतावनी है।

2. जोड़ों की समस्या

मोटापा, जोड़ों की समस्या का कारण भी बनता है। मोटापे की वजह से घुटनों और रीढ़ पर लगातार दबाव पड़ता है। इससे कम उम्र में ही दर्द और गठिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलि अगर आपको मोटापे की वजह से जोड़ों में दर्द रहता है, तो इस संकेत की अनदेखी बिल्कुल न करें। इस स्थिति में आपको वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है।

3. फैटी लिवर और स्लीप एपनिया

मोटापा, फैटी लिवर और स्लीप एपनिया का कारण भी बन सकता है। अत्यधिक चर्बी, लिवर में जमा होकर नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज का कारण बनती है। मोटापा नींद के दौरान सांस रुकने (स्लीप एपनिया) की समस्या भी बढ़ाता है।

4. प्रजनन क्षमता पर प्रभाव

20 से 40 वर्ष की आयु प्रजनन की दृष्टि से अहम होती है। मोटापा महिलाओं में पीसीओएस, अनियमित माहवारी और ओव्यूलेशन की समस्या पैदा करता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है और स्पर्म की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

मोटापे से बचाव कैसे करें?