मोटापे से बढ़ता है लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा, आप भी हो जाएं सावधान

Obesity and Health: मोटापा कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। यह लिवर और किडनी की सेहत को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है।

Obesity and Health: आजकल बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से मोटापा (Obesity) तेजी से बढ़ रहा है। मोटापा का मतलब सिर्फ वजन बढ़ना नहीं है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कई तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। मोटापा शरीर के सबसे जरूरी अंग- लिवर और किडनी की सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। मोटापे से पीड़ित लोगों में लिवर और किडनी से जुड़े रोग ज्यादा सामने आते हैं। मोटापा, लिवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए समय रहते सतर्क होना बेहद जरूरी है। अगर वजन लगातार बढ़ रहा है और इसका प्रभाव लिवर-किडनी पर पड़ रहा है, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट और इंटरनल मेडिसिन डॉ. विक्रम जीत सिंह (Dr Vikramjeet Singh- Senior Consultant, Internal Medicine, Aakash Healthcare) से जानते हैं कि मोटापे का लिवर और किडनी पर क्या असर पड़ता है?

मोटापे का लिवर पर क्या असर पड़ता है?

मोटापा कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। यह लिवर को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। मोटापे की वजह से लिवर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। फैटी लिवर रोग विकसित हो जाता है। मोटापा लिवर में सूजन (हेपेटाइटिस), लिवर में निशान (फाइब्रोसिस), सिरोसिस (लिवर डैमेज) आदि के जोखिम को बढ़ाता है। यह लिवर कैंसर का गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। यह शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाता है, जिससे लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। कुछ मामलों में लिवर इतना डैमेज हो जाता है कि ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है या व्यक्ति की जान तक चली जाती है।

मोटापे की वजह से लिवर कोशिकाओं में फैट जमा होने लगती है, जो फैटी लिवर का कारण बनती है।

यह फैटी लिवर की एक गंभीर अवस्था है, जहां सूजन की वजह से लिवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं।

मोटापे की वजह से लिवर में स्कार ऊतक (निशान) बनने लगते हैं। इसे फाइब्रोसिस कहा जाता है। इसके बाद यह सिरोसिस में बदल सकता है और लिवर पूरी तरह काम करना बंद कर सकता है।

मोटापा और लिवर सिरोसिस के कारण लिवर कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

मोटापे का किडनी पर क्या असर पड़ता है?

मोटापा किडनी की सेहत पर भी असर डालता है। मोटापा किडनी की कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है। मोटापे की वजह से किडनी को शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) का खतरा बढ़ सकता है। मोटापा किडनी पर सीधा असर डालता है, इससे क्रोनिक किडनी रोग(CKD) का खतरा 20-30% तक बढ़ सकता है। मोटापे की वजह से किडनी को शरीर की चयापचय संबंधी अधिक मांगों को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत (हाइपरफिल्ट्रेशन) करनी पड़ती है, जो किडनी के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है।

मोटापे से बढ़ता है इन बीमारियों का खतरा

मोटापा सिर्फ लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियों का कारण नहीं बनता है। यह कई अन्य रोगों को भी न्यौता देता है।

मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है।

यह टाइप-2 डायबिटीज का कारण भी बन सकता है।

का कारण भी बन सकता है। मोटापे की वजह से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है।

यह हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण बन सकता है। वजन बढ़ने पर कोलेस्ट्रॉल भी असंतुलित हो सकता है।

मोटापे से बचने के लिए क्या करें?

संतुलित आहार लें। अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन शामिल करें। ज्यादा तेल, चीनी और जंक फूड का सेवन करने से बचें।

मोटापे से बचने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें।

मोटापे से बचने के लिए आपको पर्याप्त पानी पीना चाहिए। इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और वेट लॉस में मदद मिलेगी।

अगर आपका वजन ज्यादा है तो रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है। समय-समय पर लिवर और किडनी की जांच करवाते रहें।

