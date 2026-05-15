NS1 Vs IgM: डेंगू टेस्ट रिपोर्ट को कैसे समझें और कब घबराने की जरूरत होती है?

डेंगू की रिपोर्ट पर पॉजिटिव लिखा देखकर अक्सर मरीज घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट में लिखा NS1 और IgM पॉजिटिव के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं होती है। आइए डॉक्टर निधिन से इस विषय के बारे में जानते हैं-

Written By: Kishori Mishra | Published : May 15, 2026 11:07 AM IST

Medically Verified By: Dr. Nidhin Mohan

Dengue Report

Understanding Dengue test reports : बरसात के मौसम में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसे में बुखार आने पर डॉक्टर अक्सर NS1 और IgM जैसे टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। लेकिन कई लोग अपनी रिपोर्ट देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि NS1 पॉजिटिव है या IgM पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इस विषय पर बेंगलुरु के नारायणा हेल्थ सिटी के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. निधिन मोहन का कहना है कि इन दोनों टेस्ट का समय और मतलब अलग होता है। सही जानकारी होने से मरीज समय पर इलाज शुरू कर सकते हैं और गंभीर जटिलताओं से बच सकते हैं। आइए डॉक्टर के वीडियो से इस विषय को विस्तार से समझते हैं-

क्या होता है NS1 टेस्ट? - What is NS1

What is NS1

NS1 (Non-Structural Protein 1) एक ऐसा प्रोटीन है, जो डेंगू वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद शुरुआती दिनों में बनाता है। यह टेस्ट डेंगू की जल्दी पहचान करने में मदद करता है। डॉक्टर का कहना है कि बुखार शुरू होने के पहले 1 से 5 दिनों के बीच NS1 टेस्ट सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है। अगर इस दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि शरीर में डेंगू वायरस एक्टिव है। हालांकि, सिर्फ NS1 पॉजिटिव होने का मतलब यह नहीं कि मरीज की हालत गंभीर है। डॉक्टर मरीज के लक्षण, प्लेटलेट्स और अन्य जांचों को देखकर स्थिति का आकलन करते हैं।

IgM टेस्ट क्या बताता है?

What is IgM

IgM एक प्रकार की एंटीबॉडी है, जिसे शरीर डेंगू वायरस से लड़ने के लिए बनाता है। यह टेस्ट आमतौर पर इन्फेक्शन के 5वें दिन के बाद ज्यादा उपयोगी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का IgM पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि शरीर हाल ही में डेंगू संक्रमण से लड़ रहा है या संक्रमण हो चुका है। एक्सपर्ट कहते हैं कि कई बार शुरुआती दिनों में NS1 नेगेटिव और बाद में IgM पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए टेस्ट का सही समय बहुत मायने रखता है।

कब होती है घबराने की जरूरत?

डॉ. निधिन मोहन का कहना है कि सिर्फ रिपोर्ट देखकर घबराना सही नहीं है। कुछ चेतावनी संकेत ऐसे हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-

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अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करना चाहिए।

क्या हर पॉजिटिव रिपोर्ट खतरनाक होती है?

डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादातर डेंगू के मरीजों को सही समय पर इलाज मिलने पर वे ठीक हो जाते हैं। सभी मरीजों में प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा नहीं गिरते और न ही हर केस ICU तक पहुंचता है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि हर पॉजिटिव डेंगू रिपोर्ट खतरनाक होता है।

डेंगू के मरीजों को सबसे जरूरी है कि उनका शरीर हाइड्रेट रहे, इसके लिए वे पर्याप्त रूप से पानी पिएं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लें और नियमित रूप से अपना जांच कराएं और जितना हो सके आराम करें।

डॉक्टर की क्याा है सलाह?

डॉक्टर निधिन का कहना है कि डेंगू की जांच रिपोर्ट को अकेले नहीं देखना चाहिए। टेस्ट कब कराया गया, मरीज के लक्षण क्या हैं और शरीर की स्थिति कैसी है, इन सभी बातों को साथ में समझना जरूरी है।

Disclaimer : अगर बुखार 2–3 दिन से ज्यादा रहे या शरीर में कमजोरी बढ़ती जाए, तो तुरंत जांच करानी चाहिए। समय पर पहचान और सही इलाज से डेंगू के गंभीर खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।