सुबह उठते ही होने लगें खांसी जैसे ये 5 लक्षण तो समझ लीजिए किसी भी समय शुरू हो सकता है हार्ट अटैक

Simple signs of heart attack: कुछ साधारण से लक्षण भी कई बार हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का संकेत हो सकते हैं और इसलिए खांसी जैसे लक्षणों को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।

Cough like simple signs that could be a sign of heart attack: आजकल खराब जीवनशैली और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके खतरे को कम करने के लिए लोगों को नियमित रूप से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने और हार्ट हेल्दी फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने को कहा जाता है और यह जरूरी भी है। हालांकि, सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल और हार्ट हेल्दी फूड्स की मदद से ही हार्ट अटैक के मामलों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हार्ट अटैक के कुछ मामले जेनेटिक या जन्म से मौजूद किसी शारीरिक समस्या के कारण आते हैं जिनके बारे में कई बार हमें पता भी नहीं होता है। इसलिए हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए हार्ट अटैक से जुड़े कुछ सिंपल लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है।

हार्ट अटैक के कारण कई बार इतने सिंपल लक्षण भी विकसित हो सकते हैं, जिन्हें हम सिंपल लक्षण समझ कर इग्नोर कर देते हैं। साधारण खांसी और इसी तरह के कुछ सामान्य से लक्षण हो सकते हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इन लक्षणों को बारे में -

1. सांस फूलना (Shortness of breath)

हार्ट अटैक आने से पहले ही हार्ट ज्यादातर मामलों ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलना कम हो जाता है। इसकी प्रक्रिया में फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए और तेजी से सांस लेने की कोशिश करते हैं, जिससे सांस फूलने लगता है। हार्ट अटैक आने से ठीक पहले ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं।

2. ज्यादा पसीना आना (Increased sweating)

हार्ट अटैक आने से ठीक पहले ज्यादा पसीना आने जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं, ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि जब हार्ट ठीक से ब्लड पंप न कर पाए तो उसे इस काम के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस कारण से ज्यादा पसीना आने लगता है। अगर आपको बिना कोई ज्यादा शारीरिक मेहनत किए पसीना आ रहा है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें।

3. चक्कर आना (Feeling dizziness)

हार्ट अटैक आने से पहले ही हार्ट कई बार ठीक से काम करना बंद कर देता है और ब्लड पंप करने की क्षमता कम होने के कारण ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ऐसा होने के कारण बैठने के बाद खड़ा होने पर चक्कर आना और यहां तक कि बैठे-बैठे चक्कर जैसा होना आदि इसके लक्षण हो सकते हैं।

4. घरघराहट महसूस होना (Wheezing)

घरघराहट काफी आम लक्षण है, जो आमतौर पर सर्दी-खांसी के दौरान हो सकता है, लेकिन यह कई बार हार्ट अटैक से पहले का लक्षण भी हो सकता है। हार्ट अटैक से पहले ही कई बार फेफड़ों के आसपास द्रव जमा हो जाता है, जिस कारण से घरघराहट जैसे लक्षण होने लगते हैं। अगर आपको अचानक से ऐसे लक्षण होने लगे हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें।

5. हल्की खांसी होना (Acute cough)

खांसी आना बहुत ही आम लक्षण है लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यह लक्षण कई बार हार्ट अटैक से पहले भी देखने को मिल सकता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब हार्ट शरीर की जरूरत के अनुसार काम न कर पाए और फिर रक्त उल्टा फेफड़ों की तरफ जाने लगे। यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें।