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सिर्फ दाल-चना नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की ये गलतियां भी बढ़ा सकती हैं यूरिक एसिड लेवल

Uric Acid Kaise Badhta Hai: अक्सर ऐसा कहा जाता है कि चना या दाल आदि खाने के कारण यूरिक एसिड बढ़ जाता है, लेकिन खाने-पीने के अलावा भी कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण यूरिक एसिड बढ़ सकता है।

सिर्फ दाल-चना नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की ये गलतियां भी बढ़ा सकती हैं यूरिक एसिड लेवल

Written by Mukesh Sharma |Published : March 19, 2026 8:08 PM IST

Uric Acid Increase Cause: आज के समय में यूरिक एसिड का बढ़ना एक समस्या की तरह उभरता जा रहा है। हममें से अधिकतर लोग इसे अक्सर सिर्फ खाने-पीने से जोड़कर देखते हैं, खासकर दाल-चना, प्रोटीन या कुछ खास फूड्स को इसका दोषी तक करार दे देते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि कभी भी हम इसे अपनी रोजमर्रा की गलत आदतों से जोड़कर नहीं देखते। जबकि सच्चाई यही है कि हमारी लाइफस्टाइल की कई छोटी-छोटी गलतियां ही यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाने का काम करती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द, सूजन, गाउट, किडनी स्टोन और चलने-फिरने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे में अगर समय रहते आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा, तो आप गंभीर समस्याओं से घिर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं उन लाइफस्टाइल की गलतियों के बारे में जो आप करते तो हैं, लेकिन उसपर ध्यान नहीं देते।

कम पानी पीने की आदत (Habits of drinking less water)

अगर आप दिन भर में सही मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते हैं, इससे आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। असल में जब आप कम पानी पीते हैं, तो किडनी यूरिक एसिड को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती यानी की किडनी को फिल्टर प्रक्रिया पर नकारात्मक असर होता है। ऐसे में आप दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पीएं, ताकि शरीर को डिटॉक्स करने की प्रक्रिया में कोई बाधा न उत्पन्न हो।

(और पढ़ें - यूरिक एसिड में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए?)

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लंबे समय तक बैठे रहना (Sitting for longer period)

आज अधिकतर लोग या तो ऑफिस में घंटो बैठे रहने वाली जॉब कर रहे हैं वरना अपने आलस के कारण एक ही जगह पर घंटो बैठे रहते हैं। आपकी यह आदत गलत है। इससे मेटाबॉलिज्म को धीमा हो जाता, जिससे शरीर में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। इसलिए आप हर 1 घंटे में 5-10 मिनट टहलने का प्रयास करें और हल्की एक्सरसाइज को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं।

(और पढ़ें - क्या ज्यादा दूध पीने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है?)

ज्यादा तनाव लेना (Taking more stress)

जैसा की कई शोध बताते हैं कि तनाव सिर्फ मानसिक रूप से परेशान नहीं करता, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है। ज्यादा स्ट्रेस शरीर में केमिकल्स का असंतुलन पैदा करता है, जो यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकता है। ऐसे में आप योग, मेडिटेशन या अपनी पसंदीदा गतिविधियों के जरिए तनाव कम करने की कोशिश करें, ताकि यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे।

(और पढ़ें - यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण)

नींद पूरी न करना (Lack of sleep)

नींद की कमी एक नहीं कई समस्याओं को बढ़ावा देती है। इसमें यूरिक एसिड के स्तर में बढ़ावा भी शामिल है। यूरिक एसिड बढ़ने से शरीर के हार्मोन का बैलेंस भी बिगाड़ जाता है और यूरिक एसिड का स्तर कई अधिक बढ़ जाता है। सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए हर दिन 7-8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद जरूर लें।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More