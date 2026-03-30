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Jyada Stress Lene Se Konsi Bimari Hoti Hai: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में वर्क स्ट्रेस यानी काम का तनाव बहुत आम हो गया है। लोग इसे अक्सर ‘थोड़ी थकान’ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि यह परेशानी सिर्फ थकान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का कारण भी बन सकती है। वहीं अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है।
खासकर अगर यह स्ट्रेस ऑफिस वर्क का हो तो कम करना बड़ा ही मुश्किल साबित होता है। जब हमने पारस हेल्थ, गुरुग्राम के इंटरनल मेडिसिन एवं एचओडी डॉक्टर आर. आर दत्ता से पूछा कि वर्क प्रेशर की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है तो डॉक्टर ने बताया कि ‘जब कोई व्यक्ति लगातार काम के दबाव में रहता है- जैसे ज्यादा काम, समय की कमी, बॉस का प्रेशर या नौकरी की चिंता- तो उसका दिमाग हमेशा तनाव में रहता है।’ यानी कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां हमारे दिमाग को हर बात का स्ट्रेस करने की आदत हो जाती है। आइए बताते हैं यह हमारे शरीर पर कैसे असर डालता है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा मन अशांत रहता है, दिल और मन दोनों ही बेचैन रहते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि न जाने क्या पर कुछ तो बुरा होने वाला है। साथ ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ-पैरों में थरथराहट और दिमाग में संभावनाओं वाले सवाल आते रहते हैं जैसे 'अगर ऐसा हो गया तो?' यही सवालों का जाल हमें चैन से बैठने नहीं देता है।
जब हम परेशान होते हैं, काम की वजह से स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा सब्र का बांध टूट जाता है। ऐसे में थोड़ी भी नापसंद बात से हम चिढ़ जाते हैं और बुरा मान लेते हैं। इसमें बातों के अलावा अन्य चीजें भी हो सकती हैं जैसे फोन की तेज घंटी बजना या किसी का टोकना या कोई भी सवाल करना। असल में यह गुस्सा उस बात पर नहीं, बल्कि अंदर दबे हुए मानसिक बोझ का नतीजाहोता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑफिस में बहुत से लोग चिड़चिड़े घूमते हैं।
अगर आप भी वर्क लोड बढ़ने, एक्स्ट्रा एक्टिविटी को पूरा करने या ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस इतना ज्यादा होगा कि नींद नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो बार-बार टूटेगी जिससे सिर दर्द और डार्क सर्कल्स भी बढ़ेंगे।
जब हमारे पास इतना काम होता है कि संभाला न जाए, तब तो हम काम बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। हम अपनी उलझनों में इतना फंस जाते हैं कि बाहर की दुनिया धुंधली लगने लगती है। ऑफिस या घर के जरूरी कामों में फोकस करना नामुमकिन सा हो जाता है। आप काम करने बैठते तो हैं और दिमाग कहीं और भटकता रहता है। इससे काम में गलतियां होने लगती हैं और आपकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ने लगता है, जोकी स्ट्रेस मेकिंग है।
अक्सर ऑफिस में इतना वर्क स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हमारा ध्यान भटकने लगता है। साथ ही हमारे सोचने की क्षमता भी धीरे-धीरे कम होने लगती है, क्योंकि हमारी सोच काम तक ही सीमित रह जाती है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो व्यक्ति डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ‘बर्नआउट’ का शिकार हो सकता है। ऐसे लोग खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और उन्हें किसी चीज में खुशी नहीं मिलती।
डॉक्टर बताते हैं कि वर्क स्ट्रेस का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जैसे-
जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। इससे दिल की धड़कन तेज होती है और ब्लड प्रेशर (BP) हाई रहने लगता है। लंबे समय तक ऐसा होने से धमनियों पर दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है।
स्ट्रेस का सीधा असर पेट पर पड़ता है। इससे गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेने से इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम(IBS) जैसी समस्या भी हो सकती है, जो काफी तकलीफदेह होती है।
तनाव से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। इससे सर्दी-खांसी या अन्य इंफेक्शन जल्दी-जल्दी हो सकते हैं। यानी कि जब शरीर का रक्षा तंत्र ही ढीला पड़ जाता है, तो आप छोटी-मोटी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और वायरल इंफेक्शन की चपेट में जल्दी आने लगते हैं। ऐसे में शरीर को किसी भी बीमारी से उबरने में बहुत ज्यादा समय लगने लगता है।
स्ट्रेस के कारण लोग ज्यादा या गलत खाना खाने लगते हैं। इससे वजन बढ़ सकता है और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। साथ ही, स्ट्रेस में लोग अक्सर 'इमोशनल ईटिंग' करने लगते हैं (ज्यादा मीठा या जंक फूड खाना), जिससे पेट के पास चर्बी जमने लगती है और वजन तेजी से बढ़ता है।
लंबे समय तक तनाव में रहने और एक ही जगह बैठकर काम करने से गर्दन, कंधे और पीठ में दर्द होने लगता है। कई बार लोगों को लगता है कि यह गलत बैठने की वजह से है, लेकिन असल में यह मानसिक तनाव का शारीरिक असर होता है, जो बॉडी को जकड़ लेता है।
[caption id="attachment_1312473" align="alignnone" width="1080"] वर्क स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें?[/caption]
वर्क स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है।
एक साथ सब कुछ करने की बजाय काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें।
लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, इसलिए हर 1-2 घंटे में छोटा ब्रेक लें।
चलना, योग या हल्की एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करने में मदद करती है।
7-8 घंटे की नींद जरूरी है। नींद पूरी न होने से तनाव और बढ़ जाता है।
अपनी परेशानी किसी दोस्त, परिवार या डॉक्टर से जरूर साझा करें।
ऑफिस के बाद काम से थोड़ा दूर रहें और अपने लिए समय निकालें।
जब तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कई लोग तुरंत नौकरी छोड़ने का सोच लेते हैं। लेकिन यह फैसला सोच-समझकर लेना चाहिए। बिना पैसे या नई नौकरी के बैकअप के जॉब छोड़ना आगे और तनाव दे सकता है, आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है और आत्मविश्वास पर भी असर पड़ सकता है। बेहतर यह है कि पहले नई नौकरी ढूंढें या थोड़ा ब्रेक प्लान करें। अगर तनाव बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर या काउंसलर की मदद लें।
वर्क स्ट्रेस को नजरअंदाज करना सही नहीं है। यह धीरे-धीरे बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर आपको लगातार थकान, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन या काम में मन न लगने जैसी समस्या हो रही है, तो इसे गंभीरता से लें। समय पर ध्यान देने से न सिर्फ आप अपनी सेहत बचा सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर और संतुलित भी बना सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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