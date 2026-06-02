नाक के अंदर दर्द हो तो क्या करें? जानें क्या है इसके पीछे की वजह

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Written By: Kishori Mishra | Published : June 2, 2026 12:14 PM IST
Nose pain inside : नाक हमारे शरीर का एक बेहद संवेदनशील अंग है। इसकी अंदरूनी परत बहुत नाजुक होती है, इसलिए यहां होने वाली छोटी-सी समस्या भी दर्द और असहजता का कारण बन सकती है। कई लोगों को कभी-कभी नाक के अंदर दर्द, जलन या चुभन महसूस होती है। यह समस्या मौसम में बदलाव, एलर्जी, संक्रमण या नाक के अंदर सूखापन जैसी वजहों से हो सकती है। हालांकि अधिकांश मामलों में यह परेशानी कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर दर्द लगातार बना रहे या बढ़ने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
नाक के अंदर दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जानते हैं-
गर्मियों में तेज धूप, सर्दियों में ड्राई एयर, एयर कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल या पर्याप्त पानी न पीने की वजह से नाक के अंदर की त्वचा सूख सकती है। जब नाक की नमी कम हो जाती है, तो वहां दरारें पड़ सकती हैं, जिससे दर्द, जलन और कभी-कभी हल्का खून भी आ सकता है।
धूल, धुआं, पॉल्यूशन, पोलन या तेज खुशबू जैसी चीजें कुछ लोगों में एलर्जी पैदा कर सकती हैं। एलर्जी होने पर नाक की परत में सूजन आ जाती है, जिससे दर्द, खुजली, छींकें और नाक बहने जैसी समस्याएंहो सकती हैं।
सर्दी-जुकाम, फ्लू या अन्य संक्रमण के दौरान नाक के अंदर सूजन हो सकती है। संक्रमण की वजह से नाक बंद रहना, दर्द होना और भारीपन महसूस होना आम बात है। कुछ मामलों में बैक्टीरियल संक्रमण के कारण नाक के अंदर फुंसी या घाव भी बन सकते हैं।
नाक के अंदर बालों की जड़ों में संक्रमण होने पर दर्दनाक फुंसी बन सकती है। इसके अलावा बार-बार नाक में उंगली डालना, जोर से नाक साफ करना या किसी चोट के कारण भी घाव बन सकते हैं, जो दर्द का कारण बनते हैं।
यदि दर्द नाक के साथ-साथ माथे, आंखों के आसपास या गालों में भी महसूस हो रहा है, तो यह साइनस संक्रमण का संकेत हो सकता है। साइनस में सूजन होने पर नाक के अंदर दबाव बढ़ जाता है, जिससे दर्द महसूस होता है।
नाक के अंदर अगर आपको दर्द जैसा फील हो रहा है, तो आप कुछ उपायों का सहारा ले सकते हैं, जैसे-
अगर नाक के अंदक दर्द जैसा फील हो रहा है, तो स्टीम लें। गुनगुनी भाप लेने से नाक के अंदर जमा बलगम ढीला होता है और सूजन कम करने में मदद मिल सकती है। इससे नाक की अंदरूनी परत को नमी भी मिलती है, जिससे दर्द और जलन में राहत मिल सकती है।
हाइड्रेटेड रहने से शरीर के साथ-साथ नाक की अंदरूनी झिल्ली भी नम बनी रहती है। दिनभर पर्याप्त पानी पीना सूखापन कम करने में मदद कर सकता है।
सलाइन स्प्रे नाक को नम रखने और सूखापन कम करने का एक सुरक्षित तरीका माना जाता है। इससे नाक की सफाई भी होती है और अंदर की परत को आराम मिलता है। हालांकि किसी भी दवा या स्प्रे का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।
नाक में उंगली डालना या बार-बार रगड़ना समस्या को और बढ़ा सकता है। इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है और पहले से मौजूद घाव भरने में अधिक समय लग सकता है।
Disclaimer : नाक के अंदर दर्द अक्सर सूखापन, एलर्जी, संक्रमण या छोटी-मोटी चोट की वजह से होता है। सही देखभाल, पर्याप्त पानी पीने, भाप लेने और नाक की स्वच्छता बनाए रखने से अधिकांश मामलों में राहत मिल सकती है। लेकिन यदि दर्द लंबे समय तक बना रहे या इसके साथ गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो जल्द से जल्द ईएनटी विशेषज्ञ से जांच कराना बेहतर होता है। समय पर उपचार न केवल दर्द से राहत दिलाता है, बल्कि किसी गंभीर समस्या का पता लगाने में भी मदद कर सकता है।