पुरुषों में यूरिक एसिड कितना होना चाहिए? जानें High Uric Acid के लक्षण और कारण

- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
High Uric Acid in Male: आज की तेज रफ्तार जीवनशैली, गलत खान-पान और कम शारीरिक गतिविधियां कई बीमारियों का कारण बनते जा रहे हैं। इसमें हाई यूरिक एसिड भी एक बीमारी है। वैसे तो हाई यूरिक एसिड की समस्या महिला या पुरुष, किसी को भी हो सकता है। लेकिन, इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि पुरुषों में यूरिक एसिड कितना होना चाहिए और यूरिक एसिड बढ़ने पर उन्हें क्या-क्या लक्षण महसूस होते हैं?
ज्यादातर लोग यूरिक एसिड को सिर्फ जोड़ों के दर्द से जोड़कर देखते हैं। जबकि, हाई यूरिक एसिड शरीर में कई गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है। दरअसल, यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो प्यूरीन नामक तत्व के टूटने से बनता है। आमतौर पर यह किडनी के जरिए पेशाब में बाहर निकल जाता है। लेकिन, कुछ मामलों में यूरिक एसिड पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है और खून में जमा होने लगता है। जब लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, तो किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है। तो आइए, SCM Healthcare के प्रिंसिपल कंसल्टेंट और यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं पुरुषों में यूरिक एसिड के बारे में-
डॉ. विनीत मल्होत्रा बताते हैं, "पुरुषों में यूरिक एसिड का सामान्य स्तर लगभग 3.4 से 7.0 mg/dL होना चाहिए। अगर यूरिक एसिड इससे ज्यादा होता है, तो इसका समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा, कई रोग विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।"
आपको बता दें कि शुरुआत में हाई यूरिक एसिड के स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जब स्थिति बिगड़ने लगती है तो व्यक्ति को इसके संकेत महसूस हो सकते हैं।
पुरुषों में यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-
हाई यूरिक एसिड का समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। अगर यूरिक एसिड को लंबे समय तक कंट्रोल न किया जाए, तो इससे जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। यह गाउट का कारण बन सकता है। हाई यूरिक एसिड, किडनी स्टोन और किडनी डैमेज के जोखिम को भी बढ़ा देता है।
यूरिक एसिड कम करने के लिए आपको दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करना भी बहुत जरूरी है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
