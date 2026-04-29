उम्र के अनुसार कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानें स्थिति किस स्तर पर होती है गंभीर

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Normal Blood Sugar Level Range: क्या आपको पता है उम्र के हिसाब से आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? अगर नहीं, तो इस लेख को पढ़कर आप अपना और बच्चों के नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल के बारे में आसानी से जान जाएंगे। आपको बता दें कि हाई ब्लड शुगर का मतलब है डायबिटीज। यह किसी भी उम्र में हो सकती है। आजकल खराब खान-पान, तनाव में रहने और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। यही वजह है कि डायबिटीज रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों में ब्लड शुगर का नॉर्मल स्तर अलग-अलग हो सकता है। आइए, medlineplus.gov पर दी गई जानकारी के मुताबिक जानते हैं अलग-अलग उम्र के हिसाब से ब्लड शुगर का नॉर्मल स्तर कितना होना चाहिए।
|डायबिटीज का प्रकार
|समय
|आयु वर्ग
|ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल (mg/dL)
|टाइप 1 डायबिटीज
|खाने से पहले
|वयस्क
|90 से 130
|टाइप 1 डायबिटीज
|खाने से पहले
|बच्चे (13–19 वर्ष)
|90 से 130
|टाइप 1 डायबिटीज
|खाने से पहले
|बच्चे (6–12 वर्ष)
|90 से 180
|टाइप 1 डायबिटीज
|खाने से पहले
|6 वर्ष से कम बच्चे
|100 से 180
|टाइप 1 डायबिटीज
|खाने के 1–2 घंटे बाद
|वयस्क
|180 से कम
|टाइप 1 डायबिटीज
|सोने से पहले
|वयस्क
|90 से 150
|टाइप 1 डायबिटीज
|सोने से पहले
|बच्चे (13–19 वर्ष)
|90 से 150
|टाइप 1 डायबिटीज
|सोने से पहले
|बच्चे (6–12 वर्ष)
|100 से 180
|टाइप 1 डायबिटीज
|सोने से पहले
|6 वर्ष से कम बच्चे
|110 से 200
|टाइप 2 डायबिटीज
|खाने से पहले
|वयस्क
|80 से 130
|टाइप 2 डायबिटीज
|खाने के 1–2 घंटे बाद
|वयस्क
|180 से कम
वैसे तो जब ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से थोड़ा भी बढ़ता है, तो इसे प्री-डायबिटीज की कैटेगरी में डाला जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, आमतौर पर खाना खाने से पहले ब्लड शुगर का स्तर 80 to 130 mg/dL होना चाहिए। वहीं, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल 180 mg/dL से कम होना चाहिए। लेकिन, अगर ब्लड शुगर लेवल 240 mg/dL या इससे ज्यादा है, तो स्थिति बेहद खतरनाक होती है।
सीडीसी के अनुसार, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की तुलना में ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा बढ़ाते हैं। अगर आपको डायबिटीज है और आप कार्ब्स ले रहे हैं, तो स्थिति गंभीर हो सकती है और शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि, आपको कितना कार्ब्स लेना चाहिए, यह व्यक्ति की उम्र और वजन पर निर्भर करता है।
हाई ब्लड शुगर कई रोगों का कारण बनता है। लंबे समय तक हाई शुगर लेवल की वजह से किडनी, लिवर और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। आपको समय-समय पर ब्लड शुगर लेवल की जांच जरूर करनी चाहिए। साथ ही, अपनी डाइट का ध्यान रखें और अनहेल्दी चीजों से दूरी बनाकर रखें।
डायबिटीज पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है।
बार-बार पेशाब करना, प्यास लगना, भूख कम लगना, थकान, कमजोरी, आंखें कमजोर होना आदि डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हैं।
डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक करना संभव नहीं है। लेकिन, हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है।
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