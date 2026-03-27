Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ज्यादा या कम बीपी कब बनता है खतरा

स्वस्थ रहने के लिए ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी होता है। बीपी बढ़ने या कम होने से कई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इससे तेज सिरदर्द भी हो सकता है।

ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ज्यादा या कम बीपी कब बनता है खतरा
Normal BP
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Vikram Jeet Singh

Written by Anju Rawat |Published : March 27, 2026 11:26 AM IST

Normal BP Range: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खान-पान और तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है। कोई हाई बीपी, तो कोई लो बीपी से परेशान है। हालांकि, आजकल युवाओं में हाई बीपी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीपी वह दबाव होता है, जिससे खून शरीर की नसों या धमनियों में बहता है। जब दिल धड़कता है तो यह, खून को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। इस दौरान नसों की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है, उसे ही बीपी कहा जाता है। बीपी का संतुलन में रहना बहुत जरूरी होता है। अगर बीपी ज्यादा या कम हो जाए तो कई स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नॉर्मल बीपी कितना होता है? या हाई बीपी या लो बीपी कब खतरा बढ़ाता है? आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन डॉ. विक्रम जीत सिंह (Dr. Vikram Jeet Singh, Senior Consultant, Internal Medicine, Aakash Healthcare) से जानते हैं इसके बारे में-

नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए?

  • एक स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg माना जाता है।
  • जब बीपी 130-139/80-89 mmHg होता है, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर का स्टेज 1 कह सकते हैं। वहीं, जब बीपी 140/90 mmHg या इससे ज्यादा होता है तो यह हाई ब्लड प्रेशर का स्टेज 2 हो सकता है। अगर बीपी इस स्तर तक पहुंच जाए तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
  • जब बीपी 90/60 mmHg या उससे कम होता है, तो इसे लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को चक्कर आना, सिरदर्द और थकान जैसे लक्षण महसूस हो सकता है।

हाई बीपी कब बनता है खतरा?

आपको बता दें कि जब बीपी लंबे समय तक 140/90 mmHg या उससे ज्यादा रहने लगता है, इस स्थिति को गंभीर और खतरनाक माना जा सकता है। इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। जब बीपी लंबे समय तक ज्यादा बना रहता है, तो इससे शरीर के कई अहम अंगों को नुकसान पहुंच सकता है।

  • हाई बीपी की वजह से हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ता है।
  • हाई बीपी की वजह से स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
  • हाई बीपी किडनी के रोगों को कारण बन सकता है।
  • जब बीपी लगातार हाई रहता है, तो आंखों की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। हाई बीपी आंखों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।
  • हाई बीपी दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है।

हाई बीपी के लक्षण क्या हैं?

आमतौर पर हाई बीपी के लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन, अगर आपको ये लक्षण नजर आए तो बीपी की जांच जरूर कराएं।

Also Read

More News

  • सिर दर्द
  • चक्कर आना
  • सांस फूलना
  • सीने में दर्द
  • नाक से खून आना

लो ब्लड प्रेशर कब बनता है खतरा?

जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक 80/50 mmHg या उससे कम रहता है, तो स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। कुछ लोगों में लो बीपी सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक बीपी कम बना रहता है तो कुछ गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। अगर बीपी अचानक गिरता है, तो इससे शरीर के अंगों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता है और गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

लो बीपी के लक्षण क्या हैं?

  • चक्कर आना
  • कमजोरी महसूस होना
  • धुंधला दिखाई देना
  • बेहोशी होना
  • ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होना

ब्लड प्रेशर बढ़ने या घटने के क्या कारण हो सकते हैं?

  • ज्यादा नमक या कम नमक का सेवन करने से बीपी गड़बड़ा सकता है।
  • तनाव और चिंता भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा या घटा सकता है।
  • मोटापा बीपी को बढ़ा या घटा सकता है।
  • धूम्रपान और शराब भी बीपी को अनियंत्रित कर सकते हैं।

बीपी कैसे कंट्रोल करें?

  • बीपी कंट्रोल में रखने के लिए आपको बैलेंस डाइट जरूर लेनी चाहिए। आप अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल कर सकते हैं।
  • बीपी को नियंत्रण में रखने के लिए नमक का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए।
  • बीपी को कंट्रोल रखने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें।
  • तनाव कम करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए योग, मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा लिया जा सकता है।

Highlights:

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More