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Normal BP Range: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खान-पान और तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है। कोई हाई बीपी, तो कोई लो बीपी से परेशान है। हालांकि, आजकल युवाओं में हाई बीपी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीपी वह दबाव होता है, जिससे खून शरीर की नसों या धमनियों में बहता है। जब दिल धड़कता है तो यह, खून को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। इस दौरान नसों की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है, उसे ही बीपी कहा जाता है। बीपी का संतुलन में रहना बहुत जरूरी होता है। अगर बीपी ज्यादा या कम हो जाए तो कई स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नॉर्मल बीपी कितना होता है? या हाई बीपी या लो बीपी कब खतरा बढ़ाता है? आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन डॉ. विक्रम जीत सिंह (Dr. Vikram Jeet Singh, Senior Consultant, Internal Medicine, Aakash Healthcare) से जानते हैं इसके बारे में-
आपको बता दें कि जब बीपी लंबे समय तक 140/90 mmHg या उससे ज्यादा रहने लगता है, इस स्थिति को गंभीर और खतरनाक माना जा सकता है। इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। जब बीपी लंबे समय तक ज्यादा बना रहता है, तो इससे शरीर के कई अहम अंगों को नुकसान पहुंच सकता है।
आमतौर पर हाई बीपी के लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन, अगर आपको ये लक्षण नजर आए तो बीपी की जांच जरूर कराएं।
जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक 80/50 mmHg या उससे कम रहता है, तो स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। कुछ लोगों में लो बीपी सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक बीपी कम बना रहता है तो कुछ गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। अगर बीपी अचानक गिरता है, तो इससे शरीर के अंगों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता है और गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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