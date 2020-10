Non Stick Cookware Dangers:मॉडर्न किचन्स में कई एडवांस्ड और सुविधाजनक अप्लायंसेस के अलावा आकर्षक, सुंदर और ईंधन और तेल बचाने वाले बर्तन भी उपलब्ध हैं। प्रेशर कूकर, एयर फ्रायर और नॉन-स्टिक कुकवेयर ऐसे ही बर्तन हैं जो, घर की रसोइयों में समय बचाने के साथ-साथ कम मात्रा में तेल का प्रयोग करते हुए खाना बनाने में कारगर हैं। (Non Stick Cookware Side Effects) Also Read - Healthy Eating: हेल्दी हार्ट और हेल्दी बॉडी के लिए बदल-बदलकर खाएं कूकिंग ऑयल, जानें क्यों है ऐसा करना ज़रूरी

नॉनस्टिक बर्तनों ( Non Stick Cookware) में तेल तो कम लगता ही है, साथ ही इनकी साफ-सफाई भी बहुत आसानी से हो जाती है। इसीलिए, लोग इन्हें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लेकिन, इन बर्तनों का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल, नॉन-स्टिक बर्तनों के बढ़ते प्रयोग के बीच अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि इन बर्तनों का सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं, नॉन-स्टिक बर्तनों में खाना पकाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। (Non Stick Cookware Health Hazards) Also Read - 4 ऐसे खाद्य पदार्थ जो कैंसर का खतरा बढ़ा देते हैं

नॉन स्टिक बर्तनों में खाना बनाने के नुकसान:

कैंसर का खतरा बढ़ता है (Non Stick Cookware Side Effects)

नॉन स्टिक बर्तनों में खाना पकाने से शरीर में आयरन की कमी होती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं

कॉग्‍निटिव डिसॉर्डर होने का रिस्क बढ़ता है

नॉन स्टिक बर्तनों में मौजूद PFO की वजह से थायरॉइड होने की संभावना बढ़ जाती है

हाई ट्राईग्लिसराइड की स्थिति बढ़ती है। जिससे, दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ता है

प्रजजनन क्षमता हो सकती है कम

इम्‍यून सिस्टम होता है कमज़ोर (Non Stick Cookware Side Effects)

नॉन स्टिक के इस्तेमाल के साथ रखें इन बातों का ध्यान (Using Non-Stick Cookware Right Way:)

हमेशा नये बर्तनों को इस्तेमाल से पहले उनमें 5-10 मिनट गर्म पानी भरकर रखें। फिर, बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर इस्तेमाल करें।

नॉन स्टिक बर्तनों के लिए विशेष चम्मच, कलछी खरीदें बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। उन्हीं का इस्तेमाल करें। क्योंकि, साधारण कलछी चम्मच से टेफलॉन की कोटिंग खुलकर खाने में मिक्स हो जाती है। जो सेहत के लिए नुकसानदायक है।

ऐसे बर्तनों को तुरंत टिश्यू पेपर से पोंछ दें। इसी तरह हमेशा प्लास्टिक या नर्म स्पंज से इन्हें साफ करें। कभी भी नॉन स्टिक बर्तनों को घिसकर साफ नहीं करें।

अगर, नॉन स्टिक कोटिंग निकलती हुई दिखायी पड़े तो इन बर्तनों का इस्तेमाल बंद कर दें।

