बिना शराब पिए भी हो लोगों को हो रही है फैटी लिवर की परेशानी, डॉक्टर से जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

फैटी लिवर की परेशानी आज के समय में काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। आइए ड़ॉक्टर से इस विषय के बारे में विस्तार से समझते हैं-

Fatty Liver

आज के समय में फैटी लिवर की समस्या केवल शराब पीने वालों तक सीमित नहीं रहती। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, जो कभी शराब का सेवन नहीं करते। इस स्थिति को नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है। इसमें लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, जो धीरे-धीरे सूजन और नुकसान का कारण बनती है। यह समस्या अक्सर धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरुआती दौर में बिना लक्षण के रहती है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने जयपुर स्थिति नारायणा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टें,हे पेटोलॉजिस्टडॉक्टर राहुल राय से बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर?

क्यों बढ़ रही है यह समस्या

यह देखा जाता है कि आधुनिक जीवनशैली इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनती है। असंतुलित आहार, जंक फूड का अधिक सेवन, और शारीरिक गतिविधि की कमी लीवर में फैट जमा होने की प्रक्रिया को तेज करती है। मोटापा, खासकर पेट के आसपास जमा चर्बी, इस जोखिम को और बढ़ाती है। इसके अलावा, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियां भी इस समस्या से जुड़ी रहती हैं। नींद की कमी और लगातार तनाव भी शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, जिससे लीवर पर दबाव बढ़ता है।

किन लोगों को रहता है ज्यादा खतरा

यह पाया जाता है कि जिन लोगों का वजन अधिक होता है या जिनकी जीवनशैली निष्क्रिय रहती है, उनमें यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। मधुमेह से पीड़ित लोग, थायरॉइड की समस्यावाले व्यक्ति और पीसीओएस से जूझ रही महिलाएं भी उच्च जोखिम में रहती हैं। बच्चों और किशोरों में भी यह बीमारी तेजी से बढ़ती दिखती है, खासकर जब उनकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड और शुगर की मात्रा अधिक होती है।

शरीर में दिखने वाले लक्षण

फैटी लिवर के शुरुआती चरण में कोई खास लक्षण महसूस नहीं होते, यही कारण है कि यह अक्सर जांच के दौरान ही पता चलता है। लेकिन जैसे-जैसे स्थिति बढ़ती है, कुछ संकेत सामने आते हैं, जैसे कि वजन कम होना, पीलिया, पेट में पानी भरना, इत्यादि। हालांकि ये लक्षण सिर्फ कुछ ही फैटी लिवर के मरीजों में आते हैं, वो भी कई सालों बाद। ज्यादातर लोगों में फैटी लिवर कुछ नुक्सान नहीं करता है। थकान महसूस होना, असामान्य बदलाव इसके सामान्य लक्षण माने जाते हैं।

क्या यह गंभीर रूप ले सकता है

अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो कुछ लोगों में यह समस्या नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में बदल सकती है, जिसमें लिवर में सूजन और डैमेज शुरू हो जाता है। आगे चलकर यह फाइब्रोसिस और सिरोसिस जैसी गंभीर स्थितियों का रूप ले सकती है। कुछ मामलों में लीवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।

कैसे किया जाता है बचाव ?

इस स्थिति को काफी हद तक जीवनशैली में सुधार करके नियंत्रित किया जा सकता है।

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संतुलित आहार लेना, जिसमें हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हो, बेहद जरूरी माना जाता है। शुगर और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम किया जाता है। नियमित व्यायाम, जैसे तेज चलना, योग या हल्की एक्सरसाइज, लीवर में जमा फैट को कम करने में मदद करता है। वजन को नियंत्रित रखना सबसे अहम कदम माना जाता है। इसके साथ ही, नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी जरूरी रहता है, ताकि समस्या को शुरुआती स्तर पर ही पहचाना जा सके।

फैटी लिवर अब केवल शराब से जुड़ी बीमारी नहीं रहती, बल्कि यह जीवनशैली से जुड़ी एक आम समस्या बन चुकी है। सही समय पर जागरूकता और छोटे-छोटे बदलाव इस बीमारी को बढ़ने से रोकने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।