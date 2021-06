How many hours of sleep is enough in hindi : डॉक्टर ने आपसे बीमार होने पर जरूर कहा होगा कि 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। हमने कई लेख या फिर लोगों को भी ये कहते हुए सुना है कि दिन में 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। पर्याप्त नींद लेने से हम रिलेक्स महसूस करते हैं साथ ही एनर्जेटिक तरीके से अपने काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। साइंस की मानें तो कुछ लोगों को 8 घंटे से कम तो कुछ को 8 घंटे से ज्यादा नींद की जरूरत होती है। चौंक गए? आइए जानते हैं क्यों है ऐसा।

​दिन नें कितना सोने की जरूरत

यूं तो इसका हल किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है क्योंकि बहुत से लोग कम सोना पसंद करते हैं तो बहुत से लोग पूरा दिन ही सोते-सोते निकाल देते हैं। हर व्यक्ति एक-दूसरे से अलग होता है। बहुत से अध्ययन बताते हैं कि हमारे सोने का तरीका और नींद विकाल हमें बड़े-बुजुर्गों से मिलते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके डीएनए से जुड़ा हुआ है। आप पूरे दिन में सिर्फ छह घंटे की नींद के बाद अपने को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं लेकिन कुछ लोगों को 9 घंटे की नींद के बाद भी और आराम चाहिए होता है।

नींद की जरूरत इन कारकों पर भी निर्भर करती हैः

​मासिक धर्म चक्र में चाहिए होती है ज्यादा नींद

वे महिलाएं, जो मासिक धर्म चक्र से गुजर रही होती हैं, इस दौरान उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं। पेट में ऐंठन, पेट में दर्द और थकान से भी महिलाओं का सोना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस दौरान महिलाओं को वक्त से ज्यादा नींद की आवश्यकता होती है। बता दें कि पीरियड्स के बाद कोई भी महिला इतना नहीं सो पाती हैं, जितना की वह सामान्य दिनों में सोती हैं।

​मौसम में बदलाव से भी बदलाव जरूरी

मौसम में बदलाव के कारण भी नींद के घंटों में बदलाव हो सकते हैं। दरअसल सूरज के उगने और सूरज के अस्त होने के समय में बदलाव का सीधा असर हमारे मेलाटोनिन लेवल पर पड़ता है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं, जहां सूर्यास्त देर में होता है तो आप बहुत देर तक नहीं सो पाते हैं।

​नींद का सही समय क्या है, कैसे पता करें

हर व्यक्ति एक-दूसरे से अलग होता है और सभी की दैनिक आदत, व्यायाम, स्वास्थ्य और काम करने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए यह तय करने का कोई तरीका नहीं है कि आपको कितनी नींद चाहिए। हां, आप जरूर ये पता कर सकते हैं कि जब आप 6 घंटे के बाद उठते हैं तो कैसा महसूस करते हैं और 9 घंटे पर कैसा महसूस करते हैं। इस तरीके से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको कितने घंटे की नींद जरूरी है।