हेल्दी खाना खा रहे हैं तो भी Fatty Liver हो जाता है, Sedentary Lifestyle के कारण

Fatty Liver Risk: सिर्फ खराब डाइट के कारण ही नहीं बल्कि कुछ आदतें भी हैं, जिनके कारण फैटी लिवर होने का खतरा बढ़ जाता है, चाहे फिर आप अच्छी डाइट ही क्यों न ले रहे हों।

What Cause Fatty Liver: हमेशा से ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी जीवनशैली सही है, तो आप स्वस्थ रहते हैं और कई तरह की बीमरियां होने का खतरा आपके अंदर कम रहता है। आप समय से सोते हैं, सुबह समय से उठते हैं। सुबह उठते ही गरम पानी पीते हैं, थोड़ा योग-व्यायाम भी करते हैं और पोषण से युक्त भोजन लेते हैं। जितना हो सके ऑयली फूड से दूर रहने की कोशिश करते हैं, चाय-कॉफी कम पीते हैं और चीनी भी कम ही लेते हैं। लेकिन क्या फिर भी रिपोर्ट में फैटी लिवर की समस्या आ सकती है? जब जीवनशैली इतनी आदर्श है तो फैटी लिवर की समस्या कैसे आ सकती है? लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं आपकी दिनभर बैठे रहने की आदत भी आपके लिवर को धीरे-धीरे बीमार बना देती है, जिससे फैटी लिवर की समस्या आ जाती है। चलिए जानते हैं कैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी ऐसी दिनचर्या जिसमें दिनभर का ज्यादातर समय बैठे-बैठे निकल जाता है, कैसे फैटी लिवर का कारण बन रहा है।

स्लो मेटाबॉलिज्म (Slow Metabolism)

लंबे समय तक बैठे रहना यानी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल किसी भी तरह से आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। असल में जब आप एक ही जगह लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो इससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता कम हो जाती है और फैट धीरे-धीरे लिवर में जमा होने लगता है, फिर चाहें आप हेल्दी खाना ही क्यों न खा रहे हों, फैटी लिवर होने का रिस्क बढ़ने लगता है।

(और पढ़ें - फैटी लिवर की पहचान कैसे करें?)

इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना (Increased Insulin Resistance)

लगातार एक जगह बैठे रहने से शरीर गतिहीन हो जाता है और उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आपका शरीर शुगर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जिससे अतिरिक्त फैट लिवर में स्टोर होने लगता है। यही कारण है कि जिन लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता है, उनमें फैटी लिवर होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है।

(और पढ़ें - डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी विटामिन)

हेल्दी डाइट से फायदा न मिलना (Getting no benefits from healthy diet)

आप चाहें कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, लेकिन अगर दिनभर एक्टिव नहीं है नहीं है तो उसका पूरा फायदा आपके शरीर को मिलेगा ही नहीं। बिना मूवमेंट के शरीर प्राप्त पोषण को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता और नतीजतन लिवर में फैट जमा हो जाता है, जिसे आप फैटी लिवर कहते हैं।

You may like to read

ब्लड सर्कुलेशन पर असर (Effect on blood sugar)

लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना ब्लड फ्लो पर भी नकारात्मक असर करता है, जिससे ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। ब्लड फ्लो के धीमा होने से लिवर तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई प्रभावित होती है। इस सप्लाई के प्रभावित होने से फिर फैटी लिवर की समस्या सामने आती है।

ऐसे में क्या करें? (What to do?)

आप हर 30–40 मिनट में 2–5 मिनट चलें, रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करें, बैठकर ही काम करते हैं तो स्टैंडिंग ब्रेक जरूर लें और हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग करें। इन आदतों को अपनाकर आप अपने शरीर को एक्टिव बनाए रख सकते हैं। हालांकि यह याद रखें कि हेल्दी खाना जरूरी है, लेकिन दिनभर बैठे रहने की आदत फैटी लिवर की समस्या के जोखिम उतना ही बढ़ा सकती है, जितना गलत खानपान।

Add The HealthSite as a Preferred Source

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।