भारत में निपाह का हाई अलर्ट! अस्पताल के स्टाफ भी हुए संक्रमित; यूं करें खुद का बचाव

भारत में निपाह वायरस को लेकर खौफ का माहौल है। यही कारण है हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ डॉक्टर की नहीं बल्कि निपाह वायरस से बचने के लिए मेडिकल स्टाफ और अन्य लोगों को क्या करना चाहिए।

भारत में हाल ही में सामने आए निपाह वायरस (Nipah Virus) के मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग और आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। खास बात यह है कि कई संक्रमित लोग अस्पताल के कर्मचारी रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सीधे मरीजों और समाज की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जब डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ बीमार पड़ते हैं, तो अस्पताल की सेवाएं प्रभावित होती हैं और संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। निपाह वायरस के खतरे को देखते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे इस वायरस से बचाव किया जा सकता है।

भारत में निपाह वायरस अलर्ट क्यों जरूरी है?

हाल ही में पश्चिम बंगाल समेत कुछ इलाकों में निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं। इनमें से कई मरीज अस्पताल स्टाफ थे। निपाह का खतरा देखते हुए करीब 100 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। इससे यह साबित होता है कि अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण (Infection Control) बेहद जरूरी है। अगर मेडिकल स्टाफ सुरक्षित नहीं रहेगा, तो मरीजों की देखभाल प्रभावित होगी और ये वायरस पहले से भी ज्यादा तेजी से लोगों के बीच फैलेगा।

[caption id="attachment_1238162" align="alignnone" width="1200"] Nipah Virus[/caption]

निपाह वायरस क्या है?

दिल्ली के जनरल फिजिशियन और एमबीबीएस डॉ. सुरिंदर कुमार का कहना है कि निपाह वायरस (NiV) एक बेहद खतरनाक वायरस है, जो इंसानों में गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। यह एक ज़ूनोटिक बीमारी है, यानी यह जानवरों से इंसानों में फैलती है। इस वायरस का प्राकृतिक स्रोत फल खाने वाले चमगादड़ (Fruit Bats या Flying Foxes) होते हैं, जो Pteropus प्रजाति से संबंधित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निपाह वायरस को हाई-रिस्क पैथोजन माना है। इस बीमारी के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन या पुख्ता इलाज मौजूद नहीं है।

निपाह वायरस के लक्षण क्या हैं?

निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसमें शामिल हैः

तेज बुखार

सिरदर्द

सांस लेने में दिक्कत

उल्टी और कमजोरी

दिमाग में सूजन (Encephalitis)

बेहोशी या कोमा

इस बीमारी में मृत्यु दर 40% से 70% तक हो सकती है, जो इसे बेहद घातक बनाती है।

मेडिकल स्टाफ कैसे करे खुद की सुरक्षा

PPE है बेहद जरूरी- PPE यानी Personal Protective Equipment का इस्तेमाल डॉक्टर करें तो वायरस के प्रकोप से खुद को बचा सकते हैं। PPE किट में शामिल होता है- N95 मास्क, दस्ताने (Gloves), फेस शील्ड, गाउन, जूते कवर। निपाह मरीजों के इलाज के दौरान पूरा PPE पहनना जरूरी है। इससे वायरस का फैलाव रोकने में मदद मिलती है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कभी भी गंदे या टूटे मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1 दस्ताने पहनने के बाद दोबारा उसे यूज नहीं करना चाहिए। PPE उतारते समय विशेष सावधानी रखें। अधिकतम संक्रमण PPE उतारते समय ही फैलता है, इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मरीजों को अलग रखना जरूरी- डॉ. सुरिंदर कुमार बताते हैं कि निपाह मरीजों को अलग और हवादार कमरों में रखना चाहिए। जिन कमरों में निपाह वायरस से संक्रमित मरीजों को रखा गया है, वहां पर लिमिटेड स्टाफ को एंट्री मिलनी चाहिए। बिना किसी कारण परिजन और स्टाफ की आवाजाही पर रोक लगनी चाहिए। इससे वायरस का फैलाव कम होता है। हाथों की सफाई है जरूरी- किसी भी वायरस या संक्रमित बीमारी से बचाने का सबसे आसान तरीका है हाथों की अच्छे से सफाई। हाथों की सफाई मरीज और मेडिकल स्टाफ दोनों पर लागू होती है। डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ को मरीज से मिलने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोना चाहिए। हाथों को धोने के लिए सही साबुन और सैनिटाइजर का यूज करना जरूरी है। मरीज से मिलने के बाद दस्ताने हटाकर भी सफाई करना जरूरी है। मेडिकल वेस्ट को सही जगह फेंकना- ये बात ध्यान रखें कि निपाह मरीजों के सैंपल बहुत संक्रामक होते हैं। ऐसे में मरीज का खून, थूक, पेशाब, सांस से जुड़े सैंपल को सील पैकेट में रखना जरूरी है। मेडिकल कचरे को बायो हैजर्ड कंटेनर में डालकर सही तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए। ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम किया जा सके। संपर्क कम करें- डॉक्टर और नर्स को मरीज के पास ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर मरीजों का इलाज फोन, वीडियो कॉल के जरिए भी कर सकते हैं। इससे शारीरिक दूरी कम होती है और वायरस के दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने का खतरा भी घटता है। मेडिकल स्टाफ की जांच- आम लोगों से ज्यादा निपाह वायरस से बचाव के लिए मेडिकल स्टाफ की समय-समय पर जांच जरूरी है। जिन मेडिकल स्टाफ में बुखार, खांसी, सिरदर्द, गले में दर्द की परेशानी जैसे लक्षण नजर आते हैं। उन्हें तुरंत खुद को क्वारंटाइन करना चाहिए और अपना इलाज करवाने के बाद ही मरीज से संपर्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

निपाह वायरस से खुद को कैसे बचाएं

डॉ. सुरिंदर कुमार बताते हैं कि वर्तमान में निपाह वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन या सटीक इलाज मौजूद नहीं हैं। ऐसे में खुद को सतर्क रखकर ही निपाह से बचाव किया जा सकता है। निपाह वायरस से बचाव करने के लिए आप नीचे बताई गई चीजों को फॉलो करें।

कच्चा खजूर का रस या ऐसे फल न खाएं जिन पर चमगादड़ के काटने या गंदगी के निशान हों। बाजार में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के फलों को अच्छे से धोकर या छीलकर ही खाएं। बीमार जानवरों या उनके शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ लार, पेशाब से दूरी बनाएं। संक्रमित व्यक्ति के करीब बिना सुरक्षा के संपर्क में न आएं और हाथों की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें।

Follow these essential precautions to prevent Nipah Virus infection. Stay alert, stay informed, and follow advisories issued by local health authorities.#NipahVirus#PublicHealth#HealthForAllpic.twitter.com/xvZNcHx63y — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 27, 2026

किन लोगों को निपाह वायरस का खतरा ज्यादा है?

ये वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ों से फैलता है। इसलिए जिन क्षेत्रों में चमगादड़ों की संख्या ज्यादा होती है, वहां जोखिम बढ़ जाता है। डॉक्टर का कहना है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में निपाह वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची ताड़ी भी बड़ी मात्रा में पी जाती है। ऐसे में वहां पर वायरस तेजी से फैलकर लोगों को बीमार कर सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी पहले से कमजोर है उनमें भी निपाह वायरस होने का खतरा ज्यादा है।

क्या निपाह वायरस जानलेवा है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. सुरिंदर कुमार कहते हैं- हां निपाह वायरस एक जानलेवा वायरस है। यह वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ों से फैलता है और इंसानों में संक्रमित फल, दूषित भोजन या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से पहुंच सकता है।

निपाह वायरस संक्रमण की मृत्यु दर काफी अधिक होती है, जो लगभग 40% से 75% तक हो सकती है, यानी हर 10 में से 4 से 7 मरीजों की जान जाने का खतरा रहता है।

निष्कर्ष

निपाह वायरस एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, लेकिन सही समय पर पहचान, सावधानी और जागरूकता से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर के अनुसार, जल्दी पहचान, सही आइसोलेशन, स्टाफ की सुरक्षा और स्पष्ट संचार से निपाह संक्रमण को रोका जा सकता है। अगर हम सभी सावधानी बरतें, तो इस खतरनाक वायरस से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।

