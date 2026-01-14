Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Night-time Mobile Usage Hidden Danger for Eye Health : रेटिना विशेषज्ञ ने बताया कैसे रात में फोन चलाना बन जाता है काला मोतिया और विजन लॉस का कारण सर्दी या किसी भी मौसम में आपको चादर के अंदर घुसकर देर रात तक मोबाइल चलाना पसंद है, तो ये आपकी आंखों की सेहत के लिए घातक साबित होता है। नई दिल्ली के लाजपत नगर स्थित विजन आई क्लिनिक के सीनियर मोतियाबिंद और रेटिना सर्जन डॉ. पवन गुप्ता का कहना है कि देर रात तक फोन चलाने से काला मोतिया जैसी घातक बीमारी हो सकती है।
जो लोग लंबे समय तक देर रात तक मोबाइल चलाते हैं उनकी आंखों की रोशनी कम उम्र में ही जा सकती है। इसके कारण आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो जाता है। WHO (World Health Organization) के अनुसार, दुनिया में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण काला मोतिया है।
डॉ. पवन गुप्ता बताते हैं कि रात में मोबाइल चलाना आंखों के लिए दिन की तुलना में कई गुना ज्यादा नुकसानदायक होता है।
डॉक्टर का कहना है कि रात में लंबे समय तक मोबाइल इस्तेमाल से आंखों से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत से लोग आंखों में खिंचाव, आंखों में भारीपन, ज्यादा पानी आना, लालिमा और जलन की शिकायत करते हैं। छोटी स्क्रीन पर लगातार फोकस करने से पलकें झपकाने की दर कम हो जाती है, जिससे आंखों में सूखापन की समस्या होती है। विभिन्न प्रकार की रिसर्च से पता चलता है कि 20 से 40 मिनट तक लगातार फोन देखने से आंखों के अंदर का तरल दबाव (IOP) अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। काला मोतिया मुख्य रूप से इसी दबाव के बढ़ने और ऑप्टिक नर्व (आंख की नस) के क्षतिग्रस्त होने से होता है।
स्क्रीन देखते समय हमारी पलकें झपकाने की दर 66% तक कम हो जाती है। इससे आंखों में सूखापन (Dryness) आता है। आंखों में सूखापन और तनाव लंबे समय में आंखों की सेहत को बिगाड़ते हैं और ग्लूकोमा के मरीजों के लिए स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं। जो लोग पहले से ही हाई रिस्क में हैं उन्हें रात को स्क्रीन देखने से काला मोतिया का खतरा ज्यादा रहता है।
रात को देर तक फोन चलाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि धीरे-धीरे आंखों की रोशनी छीन लेने वाला खतरा बन सकता है। ब्लू लाइट, नींद की कमी, बढ़ता Eye Pressure और Optic Nerve डैमेज ये सभी मिलकर काले मोतिये और स्थायी विज़ लॉस की नींव रखते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो रात को मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information