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प्राइवेट अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही C-Section डिलीवरी, NFHS रिपोर्ट में देखिए कितना है आपने राज्य का आंकड़ा

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में सी-सेक्शन डिलीवरी का प्रतिशत कई गुणा ज्यादा है। आइए जानते हैं किस राज्य में सी-सेक्शन डिलीवरी ज्यादा हो रही है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : June 1, 2026 11:11 AM IST

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NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार निजी अस्पतालों में सी-सेक्शन डिलीवरी ज्यादा होती है।

भारत में प्रेग्नेंसी के बाद बच्चे की डिलीवरी के लिए सी-सेक्शन (ऑपरेशन से डिलीवरी) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों की तुलना में प्राइवेट अस्पतालों में सी-सेक्शन से डिलीवरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।  NFHS-5 के अनुसार, देश में करीब 21.5 फीसदी डिलीवरी सी-सेक्शन से होती हैं। लेकिन निजी अस्पतालों में यह आंकड़ा 47.4 फीसदी तक पहुंच गया है। यानी लगभग हर दूसरी डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है। वहीं सरकारी अस्पतालों में सी-सेक्शन से होने वाली डिलीवरी की संख्या काफी कम है। रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के प्राइवेट अस्पतालों में सी- सेक्शन डिलीवरी के मामले ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। इन राज्यों में प्राइवेट अस्पतालों में सी- सेक्शन डिलीवरी से 87.7% और 84% बच्चों का जन्म हो रहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में डिलीवरी के दौरान सी- सेक्शन जरूरी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ऑपरेशन चिंता का विषय है।

क्या है सी-सेक्शन?

जब सामान्य प्रसव (Normal Delivery) संभव नहीं होता या मां और बच्चे की जान को खतरा होता है, तब डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए बच्चे का जन्म कराते हैं। इसे सी-सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में भारत में सी-सेक्शन डिलीवरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

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किन राज्यों में सबसे ज्यादा C-Section?

NFHS-6 के आंकड़ों के अनुसार निजी अस्पतालों में सी-सेक्शन डिलीवरी की सबसे ज्यादा दर कुछ राज्यों में देखी गई है।

S. NOराज्य का नामसी- सेक्शन डिलीवरी की दर
1.पश्चिम बंगाल82.7%
2.तेलंगाना81.5%
3.आंध्र प्रदेश60% से अधिक
4.जम्मू-कश्मीर82.1%
5.राष्ट्रीय औसत47.4%

रिपोर्ट बताती है कि साल 2005- 06 में भारत में सी-सेक्शन डिलीवरी से सिर्फ 8.5 प्रतिशत बच्चों का जन्म हुआ था। यह आंकड़ा 2015-16 में  17.2 प्रतिशत और फिर 2019-21 में 21.5% तक पहुंच गया। इन आंकड़ों से साफ है कि कई राज्यों में प्राइवेट अस्पतालों में बड़ी संख्या में डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए हो रही है।

Delivery Date Image Credit : ChatGPT

C-Section के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में डिलीवरी के लिए सी- सेक्शन का इस्तेमाल बढ़ने के कई कारण हैं। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैः

  1. आजकल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ती उम्र में प्रेग्नेंसी कंसीव करने के कारण सी- सेक्शन डिलीवरी की संख्या बढ़ रही है।
  2. सी-सेक्शन तय समय पर किया जा सकता है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिलाओं को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान महिलाओं को अत्यधिक दर्द का सामना करना पड़ता है।
  3. प्राइवेट अस्पताल नॉर्मल डिलीवरी के लिए घंटों तक होने वाले दर्द से बचने के लिए महिलाओं को सी-सेक्शन डिलीवरी का ऑप्शन देते हैं और वो उन्हें अपना लेती हैं। ताकि तुरंत डिलीवरी हो जाए और उन्हें दर्द से राहत मिल सके।

क्या हर C-Section जरूरी होता है?

नहीं, कई डॉक्टर इस बात को सपोर्ट करते हैं कि डिलीवरी के लिए हर बार सी-सेक्शन करना जरूर नहीं होती है।

सिर्फ मेडिकल जरूरत होने पर ही सी-सेक्शन किया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मानना है कि किसी भी देश में सी-सेक्शन की दर 10 से 15 फीसदी के बीच होना बेहतर माना जाता है।

इस रिपोर्ट के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत में अस्पतालों में सुरक्षित डिलीवरी की सुविधा बढ़ी है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही सी-सेक्शन डिलीवरी चिंता का विषय बन रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन तभी किया जाना चाहिए जब उसकी वास्तविक जरूरत हो। इससे मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको कोई खास लक्षण महसूस हो तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More