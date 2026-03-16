न्यूबॉर्न को हर 2-2 घंटे में क्यों कराया जाता है फीड? डॉक्टर से समझिए क्यों है जरूरी

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घर में जब नया बेबी आता है, तो माता-पिता के लिए उनसे जुड़ी हर चीज नई होती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने अभी-अभी बच्चे को दूध पिलाया, उसे सुलाया और थोड़ी ही देर बाद वह फिर से दूध के लिए रोने लगता है। तब कई पेरेंट्स सोचने लगते हैं, “अभी तो दूध पिलाया था, फिर से भूख कैसे लग गई?” डॉक्टर्स के अनुसार, जन्म के शुरुआती सप्ताह में ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है। नवजात शिशु को बार-बार दूध की जरूरत होती है और इसलिए उन्हें लगभग हर 2 से 3 घंटे में फीड कराया जाता है। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए हमने मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, कंसल्टेंट डॉ. केकिन गाला से बातचीत की है। आइए जानते हैं न्यूबॉर्न को हर 2 घंटे में क्यों कराया जाता है फीड?
डॉक्टर कहते हैं कि जन्म के समय बच्चे का पेट बेहद छोटा होता है, इसलिए एक बार में ज्यादा दूध नहीं पी पाते हैं। ऐसे में वो कम मात्रा में ही दूध पी जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी-जल्दी भूख लग सकती है। इसलिए उन्हें हर 2 से 3 घंटे में फीड कराना जरूरी होता है।
छोटे बच्चों को हर 2 से 3 घंटे के अंदर फीड कराना जरूरी होता है। दरअसल, मां का दूध बच्चे के लिए सबसे हल्का और पौष्टिक होता है। यह आसानी से पच जाता है, ऐसे में उनका पेट जल्दी खाली हो जाता है। इसलिए बच्चा थोड़ी देर बाद फिर से दूध मांगता है।
जन्म के बाद के शुरुआती हफ्तों में बच्चे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। बार-बार दूध पिलाने से शिशुओं के शरीर को पर्याप्त ऊर्जामिलती है। उनका ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है। साथ ही शरीर और दिमाग के विकास में मदद मिलती है। इसलिए उन्हें हर 2 से 3 घंटे के अंदर दूध पिलाना चाहिए।
नवजात शिशु का शरीर बहुत संवेदनशील होता है। नियमित दूध पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और डिहाइड्रेशन का खतरा कम होता है। इसलिए उन्हें बार-बार दूध पिलाना जरूरी होता है।
कई माता-पिता रात में बार-बार उठकर बच्चे को दूध पिलाने से थक जाते हैं, लेकिन यह शुरुआती महीनों का सामान्य हिस्सा है। नवजात को दिन-रात पोषण की जरूरत होती है। नाइट फीडिंग से बच्चे की ग्रोथ बेहतर होती है। इसलिए रात की फीडिंग भी उतनी जरूरी होती है, जितनी सुबह
कुछ संकेत बताते हैं कि बच्चा ठीक से फीड ले रहा है, जैसे-
अगर बच्चे में ये लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से जरूर बात करें:
नवजात शिशु का हर 2–3 घंटे में दूध मांगना पूरी तरह सामान्य है। यह उसके छोटे पेट, तेज पाचन और तेजी से हो रही ग्रोथ की वजह से होता है। सही समय पर और नियमित रूप से दूध पिलाना बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए बेहद जरूरी होता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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