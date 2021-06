New Symptoms of Delta Variant: कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने देशभर में लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। इस वेरिएंट के अधिक संक्रामक और घातक होने के कारण विशेषज्ञों ने इसे देश में संभावित तीसरी लहर का मुख्य कारण भी बताया है। वहीं,देशभर में डेल्ट वैरिएंट से संक्रमित लोगों का भी पता चल रहा है। इस बीच शोधकर्ताओं ने एक डेटाबेस के आधार पर उन समस्याओं के बारे में बताया है जो डेल्टा वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, तेज़ सिर दर्द (Headache), बहती नाक (Running Nose) और गले में खिचखिच (Bad Throat) डेल्टा वेरिएंट के सबसे प्रमुख लक्षण हैं। (New Symptoms of Delta Variant in Hindi) Also Read - आने वाले हैं कोरोना के नए वेरिएंट, एंटीबॉडी भी रह जाएंगी धरी की धरी

डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोगों में दिखते हैं ये लक्षण

किंग्स कॉलेज लंदन (Kings Collage London) के शोधकर्ताओं की टीम ने एक स्टडी का आयोजन किया। इस टीम की अगुवाई प्रोफेसर टिम स्पेक्टर ने किया, जो किंग्स कॉलेज लंदन में आनुवंशिक महामारी विज्ञान डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। इस स्टडी के दौरान जो (Zoe) प्रोजेक्ट के तहत इकट्ठा किए गए डेटा का अध्ययन किया। स्टडी में पाया गया कि, डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोगों में सबसे प्रमुख लक्षण सिरदर्द (Delta Variant Symptoms) है। उसके अलावा ये भी लक्षण ज़्यादातर संक्रमितों में देखने को मिले-

लोगों की लापरवाही से बढ़ सकता है संक्रमण

विशेषज्ञों का कहना है कि, कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों में अब बदलाव आ रहे हैं। इन परिवर्तनों के पीछे डेल्टा वेरिएंट को माना जा सकता है क्योंकि, यूनाइटेड किंगडम में डेल्टा वैरिएंट से संक्रमित ज्यादातर लोगों में सर्दी-ज़ुकाम जैसे लक्षण ही देखे जा रहे हैं। प्रोफेसर स्पेक्टर ने कहा कि, "वायरस अब नये तरीके से असर दिखा रहा है। यह एलर्जिक रिक्शन्स और गम्भीर सर्दी की समस्या की तरह काम कर रहा है।" यही वजह है कि लोग इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट के लक्षण दिखने पर लोग इसे मामूली मौसमी समस्याएं मानकर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं, जो कि संक्रमण के प्रसार की वजह बन सकता है।(New Symptoms of Delta Variant)

