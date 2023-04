New Study: कोविड 19 से बढ़ता है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा, कहीं आपको तो नहीं हो रहे ये लक्षण

हाल ही में की गई एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को कोविड 19 संक्रमण हो चुका है, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। इस लेख में जानें क्या हो सकते हैं इसके शुरुआती लक्षण।

Covid 19 Can Increase the Risk of Developing Diabetes in Hindi: कोरोना महामारी (Covid pandemic) ने हर किसी को परेशान किया है, किसी को शारीरिक रूप से तो किसी को मानसिक रूप से। कई अध्ययनों में यह बताया जा चुका है कि जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कोरोना उनके लिए जानलेवा हो सकता है। हालांकि, हाल ही में कई गई स्टडी में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया कि जो लोग कोविड से ग्रस्त हो चुके हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। Diabetologia नामक जर्नल में पब्लिश की गई एक स्टडी के अनुसार सार्स कोव 2 यानी कोरोना वायरस का असर अग्न्याशय (पैंक्रियास) पर भी पड़ सकता है। अध्ययन के दौरान बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन स्राव करने वाले ग्रेन्युअल्स की संख्या कम देखी गई। साथ ही इस अध्ययन में ग्लूकोज-स्टीमुलेटेड इंसुलिन के स्राव में भी अंतर देखा गया। स्टडी के अनुसार कोविड के बाद ठीक हुए लोगों में डायबिटीज विकसित होने की दर प्रति 1000 लोगों में 15.8 पाई गई। वहीं जिन लोगों को कभी कोविड 19 संक्रमण हुआ ही नहीं उनमे यह दर 12.8 प्रतिशत थी। यदि आपको भी पहले कोविड 19 संक्रमण हो चुका है, तो आपको निम्न लक्षणों की जांच कर लेनी चाहिए।

लगातार थकान रहना

कोरोना वायरस संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए लोगों को कुछ दिनों तक थकावट व मांसपेशियों में कमजोरी जैसी समस्याएं होना आम बात है। हालांकि, फिर भी उन लोगों को एक बार डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोविड 19 संक्रमण के बाद होने वाली थकान टाइप 2 डायबिटीज का ही संकेत हो, लेकिन फिर भी आपको इस बारे में जांच करा लेनी चाहिए।

बार-बार पेशाब आने की दिक्कत

कोविड 19 संक्रमण के बाद यदि आपको बार-बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन सिर्फ सिर्फ डायबिटीज का ही नहीं किडनी संबंधी रोगों का संकेत भी दे सकता है।

अधिक प्यास लगना

कोविड 19 संक्रमण ठीक होने के बाद आपको कुछ दिनों तक पानी की ज्यादा प्यास लग सकती है। livemint की वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार यदि कोविड 19 से संक्रमित रह चुके व्यक्ति को बार-बार प्यास लगना टाइप 2 डायबिटीज का संकेत हो सकता है। यदि आपको या परिवार में किसी सदस्य को कोविड 19 संक्रमण के बाद बार-बार प्यास लग रही है, तो डॉक्टर से इस बारे में संपर्क कर लेना चाहिए।

उचित स्वास्थ्य देखभाल है जरूरी

हालांकि, एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि कोविड 19 संक्रमण के बाद ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज की समस्या नहीं होती है। लेकिन फिर भी अपनी सेहत को सुनिश्चित रखने के लिए यदि आपको संक्रमण हुआ है, तो उसके बाद समय-समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच अवश्य कराते रहें।

पुष्टि के लिए किए जा रहे हैं अन्य अध्ययन

हालांकि, अभी इस बारे में स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोविड 19 संक्रमण के बाद मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हुए बदलाव स्थायी हैं या सिर्फ कुछ ही समय के लिए विकसित हुए हैं। अभी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इस पर अन्य अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

