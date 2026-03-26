तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट, वैक्सीन पर भी है भारी, इन देशों में मिले केस

Covid-19 New Variant Signs : अमेरिका के साथ दुनियाभर के कई देशों में कोविड-19 का नया वैरिएंट तेजी से अपना पैर फैला रहा है। आइए जानते हैं इन नए वैरिएंट के लक्षण और क्या है असर?

Covid new variant

New Covid Variant Cicada Symptoms : कोरोना एक ऐसा वायरल है, जिसने कुछ साल पहले पूरे विश्वभर में महामारी का रूप धारण कर लिया था। लेकिन अब फिर से एक बार यह लोगों के बीच चिंता का विषय बन रही है। दरअसल, अमेरिका में एक नया वेरिएंट BA.3.2 तेजी से फैल रहा है, जिसे सिकाडा ( Cicada) नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक और हेल्थ एजेंसियां इस वेरिएंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे बदलाव देखे गए हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई एक्सपर्ट इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन का असर भी इस नए वेरिएंट पर बेअसर हो सकता है। ऐसे में दुनियाभर में यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

क्या है Cicada कोविड वैरिएंट?

सिकाडा कोविड वैरिएंट कोरोना का एक नया वैरिएंट हैं, जो पहले फैल रहे JN.1 वैरिएंट से अलग है। बताया जा रहा है कि इस नए वैरिएंट में 70–75 म्यूटेशन पाए गए हैं। मुख्य रूप से प्रोटीन में स्पाइल देखा जा रहा है, जो वायरस को शरीर की कोशिकाओं में घुसने में मदद करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही बदलाव इसे इम्यून एस्केप क्षमता देते हैं यानी इसका असर पहले की संक्रमण या वैक्सीन से बनी सुरक्षा पर भी दिखेगा। इसका मतलब साफ है कि वैक्सीन ले चुके लोगों पर भी नए वैरिएंट का असर देखा जा सकता है।।

कोविड-19 का नया वैरिएंट किन-किन देशों में फैल चुका है?

खबरों की मानें तो यह यह वैरिएंट अबतक 23 देशों में पाया जा चुका है। वहीं, अमेरिका की बात करें, तो यहां करीब 25 राज्यों में कोविड का नया वैरिएंट फैल चुका है, जिसमें कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, फ्लोरिडा और वर्जीनिया जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि प्रभावित देशों और राज्यों की असली संख्या इससे अधिक हो, क्योंकि हर जगह टेस्टिंग एक समान रूप से नहीं हो रही है।

कहां से शुरू हुआ यह वैरिएंट?

बताया जा रहा है कि सबसे पहले नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में इसकी पहचान हुई। धीरे-धीरे 2025 तक आते यह यूरोप के कई देशों में फैल चुका था। अमेरिका में यह वैरिएंट पहली बार जून 2025 में एक यात्री में मिला, धीरे-धीरे यह वैरिएंट अब वैश्विकस्तर पर फैल रहा है।

क्या हैं कोरोना के इस नए वैरिएंट का लक्षण

इस नए वैरिएंट के लक्षण पुराने कोविड जैसे ही हैं, लेकिन गले में तेज दर्द लोगों में काफी ज्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य लक्षण भी नजर आ रहे हैं, जैसे-

क्या अन्य वैरिएंट से खतरनाक है ये नया वैरिएंट?

फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है कि नया वैरिएंट पहले के वैरिएंट से अधिक खतरनाक है। हालांकि, इसके तेजी से फैलने और म्यूटेशन की संख्या को देखते हुए एक्सपर्ट सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।

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क्या वैक्सीन है असरदार?

WHO के मुताबिक, कोविड की वैक्सीन अभी भी गंभीर बीमारी से बचाव करने में मदद कर सकती है। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा म्यूटेशन के कारण वैक्सीन का असर थोड़ा कम हो सकता है। लैब स्टडी में भी यह पाया गया कि यह वैरिएंट एंटीबॉडी से बच निकलने की क्षमता रखता है।

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Highlights

गले में तेज दर्द हो सकता है कोरोना का संकेत

नया वैरिएंट कोरोना वैक्सीन के असर को कर सकता है कम

काफी तेजी से म्यूटेट हो रहा है नया वैरिएंट

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।