बार-बार पेनकिलर लेने की आदत आपकी किडनी को कैसे डैमेज करती है? नेफ्रोलॉजिस्ट से जानें

Side Effects of Pain Killer on Kidney: आज के समय में हम पेनकिलर दवाओं को लाइफसेवर समझने लगे हैं। घर-घर में पेनकिलर पाई जाती है और जब स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या भी होती है तभी पेनकिलर दवाएं ले ली जाती हैं। पेन किलर दवाएं 10 से 15 मिनटों के बाद आराम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। पुणे खराड़ी में मणिपाल हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट और किडनी डिजीज स्पेशलिस्ट डॉ. गणेश एन. म्हेत्रास ने इस बारे में काफी महत्वरूण जानकारियां दी हैं। इसलिए यह लेख खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो छोटी-मोटी समस्याएं होने पर भी पेनकिलर दवाएं लेने लग जाते हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि पेनकिलर कितनी खतरनाक हैं और किडनी पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है।
कई पेनकिर मेडिसिन, विशेष रूप से नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs), किडनी में रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। बार-बार पेनकिलर जब इन दवाओं का बार-बार या लंबे समय तक सेवन किया जाता है, तो किडनी पर धीरे-धीरे दबाव बढ़ने लगता है। शुरुआत में कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन समय के साथ किडनी की कार्यक्षमता कम होने लगती है।
(और पढे़ं - क्या पेट की चर्बी बढ़ने से भी किडनी खराब होने लगती है?)
अधिक मात्रा में पेनकिलर दवाओं के सेवन से किडनी में सूजन का कारण बन सकता है और साथ ही इससे किडनी के काम करने की क्षमता भी कम होने लगती है। यहां तक कि कुछ । कई मरीजों में यह स्थिति तब सामने आती है जब किडनी से जुड़ी जटिलताएं बढ़ चुकी होती हैं। शरीर में सूजन, थकान, भूख कम लगना, पेशाब में बदलाव या उच्च रक्तचाप जैसे संकेत किडनी के प्रभावित होने की ओर इशारा कर सकते हैं।
किडनी से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए किडनी फंक्सन टेस्ट समेत कुछ अन्य ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और साथ ही यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड आदि भी किया जा सकता है, ताकि किडनी के स्वास्थ्य की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके। यदि समय रहते समस्या का पता चल जाए, तो दवाओं को नियंत्रित करना और जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से किडनी को और अधिक नुकसान से बचाया जा सकता है।
(और पढ़ें - किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है और इसे कब कराना चाहिए?)
कुछ मामलों में किडनी में हुए नुकसान के कारण उपचार के लिए विशेष ट्रीटमेंट प्रोसीजर की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि स्थिति गंभीर हो गई है, तो कई बार किडनी की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। वहीं गंभीर स्थितियों में किडनी ट्रांसप्लांट भी इस स्थिति के ट्रीटमेंट का एक आखिरी विकल्प बच पाता है। इसके अलावा, यदि किडनी में पथरी या अन्य संरचनात्मक समस्याएं विकसित हो जाएं, तो एंडोस्कोपिक या मिनिमली इनवेसिव प्रक्रियाओं के माध्यम से उनका उपचार किया जाता है।
पेनकिलर दवाओं का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार और सीमित अवधि के लिए ही किया जाना चाहिए। बार-बार दर्द की समस्या होने पर उसके मूल कारण की जांच और उपचार अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
किडनी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो रक्त को शुद्ध करने और शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है। इसलिए दर्द से त्वरित राहत के लिए दवाओं का अनियंत्रित उपयोग भविष्य में किडनी से जुड़ी गंभीर चिकित्सा प्रक्रियाओं की आवश्यकता तक पहुंचा सकता है। सावधानी, संतुलित जीवनशैली और चिकित्सकीय मार्गदर्शन के साथ ही किडनी के स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
Dr. Ganesh N Mhetras - Nephrology, Manipal Hospital Kharadi, Pune
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
