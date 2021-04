हिंदू धर्म के पवित्र त्‍यौहारों में से एक नवरात्रि का आगमन आज से यानि कि 13 अप्रैल से शुरू हो गया है जो 21 अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri 2021) या वासन्तिक नवरात्र कहते हैं। ऐसी मान्‍यता है 9 दिनों के नवरात्रों में मां दुर्गा की सच्‍चे दिल से पूजा करने से और व्रत (Navratri Fast) रखने से मनचाहा फल मिलता है। व्रत रखना आस्‍था का प्रतीक तो है ही साथ ही व्रत रखने से हमारी बॉडी भी डिटॉक्‍स होती है। क्‍योंकि व्रत के दौरान सिर्फ पानी और फलों का सेवन किया जाता है इसलिए शरीर में मौजूद टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं और शरीर की जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है। साथ ही इससे पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। लेकिन इस समय कोरोनावायरस अपने पीक पर है, इसलिए व्रत के दौरान काफी सावधान होने की जरूरत है। डॉक्‍टर्स और एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि कमजोर लोग, किसी बीमारी से जूझ रहे लोग और बच्‍चे व बुजुर्ग व्रत रखने से परहेज करें। क्‍योंकि कमजोर इम्‍युनिटी होने के बावजूद अगर आप व्रत रखते हैं तो आप कोरोना संक्रमण (Navratri fast during Coronavirus) की चपेट में जल्‍दी आ सकते हैं। इस साल के नवरात्र हर साल से इसलिए अलग क्‍योंकि इस बार हमारे बीच कोरोना संक्रमण है। इसलिए व्रत के दौरान हमें कुछ जरूरी बातों का जरूर ख्‍याल रखना चाहिए। आज हम आपको ऐसे dos and don’ts बता रहे हैं जिन्‍हें आप नवरात्र व्रत (Chaitra Navratri fast dos and don’ts) के दौरान जरूर फॉलो करें। Also Read - Navratri Special: नवरात्रि में व्रत रखने वालों के लिए सुपरफूड है कुट्टू का आटा, जानें इसके फायदे

नवरात्रि व्रत के dos (Chaitra Navratri dos)

खुद को अच्‍छी तरह से हाइड्रेट रखें। पानी के लिए प्‍यास लगने का इंतजार न करें। कोशिश करें कि हर 2 घंटे में आप कम से कम 1 ग्‍लास पानी जरूर पीएं। अगर आपको पानी पीने का मन नहीं कर रहा है तो आप नींबू पानी, जूस या लस्‍सी आदि पी सकते हैं। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपको सिर में दर्द, चक्‍कर आना या थकान की शिकायत नहीं होगी।

व्रत वाले दिन भीगे हुए नट्स जरूर खाएं। कम से कम 4 बादाम, 8 से 10 किशमिश, 4 काजू, 4 पिस्‍ता और 2 अखरोट की गिरी को पानी में भिगाकर खाएं। इससे शरीर को जरूरी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और आपकी इम्‍युनिटी बनी रहेगी।

अगर आपको भूख भी नहीं लगी और कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है तो दिनभर अपने मनपसंद काम करें। जैसे कि मैगजीन पढ़ें, अपने फेवरेट शोज या मूवी देखें, दोस्‍तों से बात करें, अपनी ईमेल चेक करें, लिंकडिन या अन्‍य जॉब्‍स प्‍लेटफॉर्म पर खुद को एक्टिव करें आदि। इससे आपका माइंड रिलेक्‍स रहेगा और आप सिरदर्द या तनाव के शिकार नहीं होंगे।

अगर आपको व्रत के दौरान दोपहर तक तेज भूख लग रही है तो आप आलू, चीनी और घी का हलवा बना सकते हैं, साबुतदाने की खीर या खिचड़ी बना सकते हैं, कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना सकते हैं या फ्रूट चाट खा सकते हैं।

नवरात्रि व्रत के don’ts (Chaitra Navratri don’ts)