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पूरे 9 दिन Navratri व्रत रखने से शरीर में क्या होता है? डॉक्टर से जानिए शरीर में दिखने वाले बदलाव

नवरात्रि में अगर आप पूरे 9 दिन का फास्ट रख रहे हैं, तो आपके शरीर में कई तरह के बदलाव दिख सकते हैं। इन बदलावों के बारे में जरूर जान लें। आइए डॉक्टर से जानते हैं 9 दिन का फास्ट रखने से शरीर में दिखने वाले बदलाव कौन-कौन से हैं?

पूरे 9 दिन Navratri व्रत रखने से शरीर में क्या होता है? डॉक्टर से जानिए शरीर में दिखने वाले बदलाव
Navratri Fast
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Brij Vallabh Sharma

Written by Kishori Mishra |Published : March 20, 2026 5:09 PM IST

नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन व्रत रखना कई लोगों की आस्था से जुड़ा होता है। इस दौरान खानपान में बदलाव आता है, अनाज की जगह फलाहार, सात्विक भोजन और सीमित कैलोरी का सेवन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार 9 दिन व्रत रखने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं? जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर बृज वल्लभ शर्म का अगर आप पूरे नवरात्रि का फास्ट रखते हैं, तो आपके शरीर में कई तरह के बदलाव दिखते हैं। मुख्य रूप से आपके मेटाबॉलिज्म पर असर दिखता है। इसके अलावा पाचन तंत्र, ब्लड शुगर, हाइड्रेशन इत्यादि लेवल पर असर दिखता है। इस  लेख में हम पूरे विस्तर  से जानेंगे। आइए जानते हैं-

मेटाबॉलिज्म पर दिखता है असर

डॉक्टर का कहना है कि पूरे 9 दिनों तक फास्ट रखने से सबसे पहला बदलाव मेटाबॉलिज्म (चयापचय) में देखने को मिलता है। जब आप नियमित भोजन की बजाय सीमित और हल्का आहार लेते हैं, तो शरीर ऊर्जा के लिए स्टोर किए गए ग्लाइकोजन और फिर फैट का इस्तेमाल करने लगता है। इससे कुछ लोगों को हल्का वजन कम होने का अनुभव हो सकता है। हालांकि यह वजन स्थायी हो, ऐसा जरूरी नहीं है।

पाचन से जुड़ा बदलाव

दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव पाचन तंत्र से जुड़ा होता है। हल्का और सात्विक भोजन जैसे फल, दही, मखाना और साबूदाना लेने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। इससे गैस, एसिडिटी और भारीपन जैसी समस्याएं कुछ समय के लिए कम हो सकती हैं। लेकिन अगर व्रत के दौरान तला-भुना या ज्यादा मसालेदार फलाहार लिया जाए, तो उल्टा पेट खराब भी हो सकता है।

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ब्लड शुगर लेवल में भी दिखता है बदलाव

तीसरा असर शरीर के ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है। लंबे समय तक भूखा रहने या बहुत कम खाने से ब्लड शुगर कम हो सकता है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द और थकान महसूस हो सकती है। खासकर जिन लोगों को Diabetes है, उनके लिए यह स्थिति जोखिम भरी हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना व्रत नहीं रखना चाहिए।

हाइड्रेशन लेवल पर भी दिखता है असर

चौथा बदलाव शरीर के हाइड्रेशन लेवल से जुड़ा है। अगर व्रत के दौरान पानी कम पिया जाए, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके लक्षणों में सूखापन, चक्कर आना, कमजोरी और पेशाब का कम होना शामिल है। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी, नारियल पानी या नींबू पानी लेना बहुत जरूरी है।

व्रत रखने से कुछ अन्य बदलाव

इसके अलावा, कुछ लोगों को 9 दिन के व्रत के दौरान मानसिक शांति और फोकस में भी सुधार महसूस होता है। सात्विक भोजन और ध्यान-पूजा करने से तनाव कम हो सकता है और मन शांत रहता है। हालांकि यह अनुभव व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर करता है।

वहीं, अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, तो कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, और ऊर्जा की कमी भी महसूस हो सकती है। खासकर महिलाएं, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

सही तरीके से कैसे रखें व्रत?

डॉक्टरों के अनुसार, व्रत तभी फायदेमंद है जब इसे संतुलित तरीके से किया जाए। कोशिश करें कि हर 2-3 घंटे में थोड़ी मात्रा में फल या हल्का भोजन लेना, पर्याप्त पानी पीना और शरीर के संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ज्यादा कमजोरी या कोई असामान्य लक्षण महसूस हों, तो व्रत तोड़ना ही बेहतर होता है।

अंत में, यह याद रखना जरूरी है कि व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि आस्था के साथ सेहत का भी ध्यान रखा जा सके।

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Highlights

  • व्रत के दौरान अगर आप लंबे समय  तक भूखे रहते हैं, तो शुगर स्पाइक हो सकता है।
  • नवरात्रि का फास्ट मन को शांति और फोकस में सुधार करता है।
  • व्रत रखने के दौरान हर 2 से 3 घंटे में कुछ फल या फिर हल्का आहार लें।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More