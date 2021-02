(pear nashpati benefits in hindi) नाशपाती खाने के फायदे

नाशपाती स्वाद में मीठा फल है। अक्सर लोग नाशपाती (pear) और बब्बूगोशा (Babugosha) में फर्क नहीं समझ पाते, जबकि दोनों के स्वाद, छिलके और देखने में काफी अंतर होता है। मोटे छिलके वाला होता है नाशपाती और बब्बूगोशा का छिलका बहुत मुलायम होता है। इस वजह से आप इसे छिलका सहित खा सकते हैं। नाशपाती (Nashpati) में कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो सेहतमंद रहने के लिए जरूरी हैं। जो लोग सोचते हैं कि नाशपाती उतना लाभदायक नहीं होता है, तो उनकी यह राय गलत है। नाशपाती में मौजूद पोटैशियम और ग्लूटाथिओन एक प्रकार के एंटीऑक्‍सीडेंट हैं, जो रक्तचाप को कम करने, दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। नाशपाती के फायदे (Nashpati Benefits in Hindi) भी उतने ही हैं, जितना कि किसी दूसरे फल के होते हैं।

1 हिमोग्लोबीन बढ़ाए

नाशपाती (pear health benefits in hindi) आयरन का मुख्य श्रोत है। इसे खाने से शरीर में हिमोग्लोबीन बढ़ता है, जिससे खून की कमी दूर होती है। जिन लोगों को एनीमिया का रोग है, उनके लिए ये काफी फायदेमंद है।

2 हड्डियों को दे मजबूती

हड्डियों में तकलीफ या दर्द रहता है, तो नाशपाती जरूर खाएं, क्योंकि इसमें मौजूद बोरोन नाम का रासायनिक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है। शरीर में कैल्शियम लेवल को बनाए रखने में बोरोन कारगर होता है। यदि आप हर दिन एक नाशपाती का सेवन करेंगे, मांसपेशियों की अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं।

3 फाइबर होने के कारण वजन करे कम

वजन बढ़ रहा है, तो नाशपाती खाना शुरू कर दीजिए। इसमें फाइबर भी अधिक होता है, जो पेट और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसमें मौजूद पेक्ट‍िन नामक तत्व कब्ज के लिए रामबाण उपाय है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो इसका सेवन (Nashpati benefits in hindi) हर दिन करने से कब्ज से छुटकारा मिलेगा।

4 त्वचा रहे यंग और ग्लोइंग

त्वचा हमेशा जवां और ग्लोइंग दिखे, तो एक नाशपाती हर दिन खाएं। इससे बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी और आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे।

5 डायबिटीज के मरीजों के लिए है हेल्दी फल

डायबिटीज होता है, वे इसका सेवन प्रचुर मात्रा में करें तो लाभ होगा। फाइबर से युक्त नाशपाती की शर्करा को खून धीरे-धीरे अवशोषित कर लेता है और फाइबर इसके स्तर को नियंत्रित रखता है।

नाशपाती के फायदों की लिस्ट (Here is the list of Nashpati Benefits in Hindi)