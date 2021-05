Covid Vaccine Second Dose: कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी कई भ्रांतियां और सवाल लोगों के मन में अक्सर आते रहते हैं। ऐसा ही एक बडा सवाल है कि क्या वैक्सीन की 2 डोज़ेज़ के बीच अधिक अंतर होने से पहली वैक्सीन का असर खत्म हो जाता है? गौरतलब है कि देशभर में चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अधिक- से-अधिक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कई बार लोगों के लिए पहुंचना संभव नहीं हो पाता तो वहीं, कई बार डोज़ उपलब्ध ना होने के कारण लोगों को कोविड की दूसरी खुराक मिलने में अधिक देर हो जाती है। ऐसे में लोगों के मन में इस बात का डर है कि कहीं, दूसरी वैक्सीन जल्द ना मिलने की वजह से उन्हें मिली पहली वैक्सीन का प्रभाव कम तो नहीं हो जाएगा। (Covid Vaccine Second Dose in Hindi) Also Read - Covid-19 Vaccine for Children: अब बच्चों को भी लगेगी कोविड वैक्सीन, अमेरिका में FDA ने Pfizer-BioNTech टीके के इमरजेंसी में इस्तेमाल को दी मंजूरी

नहीं ले सकें हैं वैक्सीन की दूसरी खुराक तो ना हों परेशान

सीनियर हेल्थ ऑफिसर और कोविड वैक्सीनेशन की राष्ट्रीय समिति के सदस्य डॉ. एनके अरोड़ा ने कहा है कि, कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक मिलने में अगर देरी हो रही है तो इस वजह से किसी व्यक्ति को देर दोबारा वैक्सीन शेड्यूल की प्रक्रिया शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में डॉ. अरोड़ा ने कहा कि, जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन का पहला टीका ले लिया है, और अगर उन्हें किसी कारणवश दूसरी डोज मिलने में 4-6 सप्ताह का विलंब और हो रहा है तो इससे उन्हें लगायी गयी पहली वैक्सीन बेअसर नहीं होती। Also Read - COVID-19 Drugs: कोरोना मरीजों के पर्चे पर डॉक्‍टर लिख रहे हैं ये 5 दवाएं, जानिए दवाओं के नाम और फायदे

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अनोखे तरीके से लग रही है वैक्सीन, कार में बैठे-बिठाए लोगों को दिया जा रहा है टीका Also Read - बिपाशा बासु ने कहा, 'ज़रूर लगवाएं कोविड का टीका', साथ ही शेयर कीं वैक्सीनेशन के दौरान हेल्दी रहने के लिए खास टिप्स

रामायण की सीता दीपिका चिखलिया ने बताया कैसे घरेलू नुस्खों के साथ किया कोरोना का सामना, सभी के काम आएंगी उनकी टिप्स