मुंह का कैंसर शुरू होने पर दिखाई देते हैं ये 5 लक्षण, समय पर जांच है बहुत जरूरी

Mouth Cancer in Hindi: मुंह का कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी हो सकती है, अगर समय पर इसके लक्षणों पर ध्यान न दिया जाए। इसलिए मुंह में किसी भी तरह की गांठ या छाले को नजरअंदाज न करें।

Mouth Cancer ke Lakshan: आजकल मुंह के कैंसर के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मुंह का कैंसर, होठों, जीभ, मसूड़ों, गालों की अंदरूनी परत या गले में होने वाली कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। यह आमतौर पर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (त्वचा के कैंसर का एक आम प्रकार) के रूप में शुरू होती है। तंबाकू और शराब को मुंह के कैंसर का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। मुंह का कैंसर धीरे-धीरे बढ़ने वाली, लेकिन गंभीर बीमारी मानी जाती है। इसलिए इसके शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा, मुंह का कैंसर जानलेवा हो सकता है। इसलिए अगर आपको मुंह के कैंसर का कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट-ईएनटी, हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी (Dr. Deepanshu Gurnani, Sr. Consultant - ENT, Head & Neck Oncology) से जानते हैं मुंह के कैंसर के शुरुआत में कौन-से लक्षण नजर आते हैं?

मुंह के कैंसर के लक्षण क्या हैं?

छाला ठीक न होना: मुंह का कैंसर होने पर आपको छाले दिखाई दे सकते हैं। अगर आपके मुंह में ऐसा छाला हो गया है, जो लंबे समय से ठीक ही नहीं हो रहा है तो यह मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। छाला या अल्सर जो 3 से 4 सप्ताह में ठीक नहीं होता है, मुंह का कैंसर हो सकता है।

मुंह का कैंसर क्यों होता है?

मुंह का कैंसर कई कारणों से होता है।

तंबाकू का सेवन

तंबाकू का सेवन करने से मुंह के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और पान मसाले का सेवन करते हैं, तो इससे मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ता है। तंबाकू, मुंह की कोशिकाओं को लगातार नुकसान पहुंचाता है। शराब का अत्यधिक सेवन भी मुंह के कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। जो लोग तंबाकू और शराब, दोनों का एक साथ सेवन करते हैं, उनमें इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

एचपीवी संक्रमण

ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण (HPV Infection) भी मुंह के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए, ओरल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा, लंबे समय तक धूप में रहने वाले लोगों में होंठ का कैंसर अधिक देखा जाता है।

शुरुआती स्टेज में कैंसर कुछ हिस्सों तक रहता है और इलाज मिलने पर ठीक हो जाता है। देरी से पहचान होने पर यह लिम्फ नोड्स या शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है।

समय पर पहचान क्यों है जरूरी?

अगर समय पर मुंह के कैंसर की पहचान हो जाए, तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। वहीं, जब मुंह के कैंसर की समय पर पहचान नहीं होती है तो इससे इलाज में देरी हो सकती है और यह स्थिति व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकती है।

समय पर पहचान न होने या मुंह के कैंसर का समय पर पता न चलने से व्यक्ति को बोलने और खाने में मुश्किल हो सकती है। इसका चेहरे की बनावट पर भी असर पड़ सकता है।

