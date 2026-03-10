Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Common Type of Cancer in Women: कैंसर, दुनियाभर में तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारियों में से एक है। भारत में भी हर साल कैंसर के लाखों नए मामले सामने आते हैं। कैंसर किसी भी उम्र या लिंग के लोगों में हो सकता है। लेकिन, कुछ प्रकार के कैंसर ऐसे हैं, जिनका खतरा महिलाओं में ज्यादा बना रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर कैंसर का पता शुरुआती चरण में चल जाए, तो इसका इलाज बेहद प्रभावी साबित होता है। इसलिए महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों को समझें और समय पर जांच जरूर कराएं। आइए, एशियन हॉस्पिटल के किडनी डिजीज और ट्रांसप्लांट मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर एंड हेड डॉ. सागर गुप्ता (Dr. Sagar Gupta, Director & Head, Kidney Diseases & Transplant Medicine, Asian Hospital) से जानते हैं कि महिलाओं में कौन-से कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा रहता है?
महिलाओं में ये कैंसर सबसे आम हैं। इनके लक्षण महसूस होने पर तुरंत जांच कराएं।
ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में होने वाला सबसे आम प्रकार का कैंसर माना जाता है। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जब स्तन कोशिकाओं में असामान्य रूप से वृद्धि होती है, तब ब्रेस्ट कैंसर विकसित होता है। स्तन में गांठ महसूस होना, स्तन के आकार में बदलाव, निप्पल से डिस्चार्ज होना, स्तन की त्वचा पर रेडनेस होना और निप्पल का अंदर की तरफ मुड़ना आदि ब्रेस्ट कैंसर के संकेतहो सकते हैं। इसलिए महिलाओं को नियमित रूप से ब्रेस्ट सेल्फ-एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। 40 साल के बाद रेगुलर स्क्रीनिंग भी करवानी चाहिए।
सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में होता है। आजकल महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसर में से एक है। एचपीवी (Human Papillomavirus) संक्रमण को इसका मुख्य कारण माना जाता है। आपको बता दें कि योनि रक्तस्राव, पीरियड्स के बाद ब्लीडिंग, संभोग के बाद रक्तस्राव, पेल्विक एरिया में दर्द आदि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इस कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है।
ओवरी कैंसर या अंडाशय का कैंसर एक बेहद गंभीर बीमारी है। यह अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है। यह अंडाशय में अंडों और हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित करता है। पेट में सूजन बनी रहना, जल्दी पेट भरना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना, पेल्विक एरिया में दर्द आदि ओवरी कैंसर के लक्षणहो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो नजरअंदाज बिल्कुल न करें।
एंडोमेट्रियल कैंसर, गर्भाशय की अंदरूनी परत में विकसित होता है। यह आमतौर पर मेनोपॉज के बाद की महिलाओं में अधिक देखा जाता है। मेनोपॉज के बाद रक्तस्राव, असामान्य योनि डिस्चार्ज, पेल्विक एरिया में दर्द आदि एंडोमेट्रियल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको मेनोपॉज के बाद किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें।
थायराइड कैंसर, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। यह कैंसर गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि में विकसित होता है। यह तब होता है, जब गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं के डीएनए में म्यूटेशन होते हैं। इससे ये कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बनाती हैं। गर्दन में गांठ, सूजन, आवाज में बदलाव, निगलने में कठिनाई, लगातार खांसी और गर्दन में दर्द आदि थायराइड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।
