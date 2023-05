गर्मियों में हाई शुगर लेवल से स्किन हो सकती है ख़राब, ये 3 स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं गम्भीर, ऐसे करें बचाव

गर्मियों में हाई ब्लड शुगर लेवल का असर मरीजों की स्किन पर भी होता है। गर्मियों में त्वचा की देखभाल कैसे करनी चाहिए, पढ़ें उसी से जुड़ी कुछ खास टिप्स यहां।

Diabetes and skin problems: गर्मियों में डायबिटीज के मरीजों को अपना खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि मौसम में बदलाव और तापमान बढ़ने से ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित हो सकता है और यह स्थिति डायबिटीज से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकती है। वहीं, धूप में रहने से स्किन पर प्रभाव पड़ता है और अलग-अलग तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर लेवल का असर मरीजों की स्किन पर भी होता है और इसी वजह से गर्मियों में डायबिटीज के मरीजों को त्वचा से संबंधित कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। (diabetes and skin problems)

हालांकि, अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी कम ही होती है कि डायबिटीज से उनकी स्किन पर किस तरह से असर पड़ सकता है। दरअसल, डायबिटीज में लोगों की स्किन को लगातार तनाव महसूस होता है। वहीं, रक्त में ग्लूकोज का लेवल अधिक होने से इस तरह की समस्याएं (Common skin problems in diabetes ) हो सकती हैं-

ड्राई स्किन (Dry skin)

पिम्पल्स (pimples and acne)

खुजली (eczema)

डायबिटीज में स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए? (Skin Care Tips for Diabetes)

सेरामाइड्स (Ceramides ) वाले प्रॉडक्ट्स चुनें

हाई शुगर लेवल की वजह से स्किन का रूखापन बढ़ जाता है और इस ड्राइनेस को बढ़ने से रोकने के लिए सेरामाइड्स का प्रयोग किया जा सकता है। यह स्किन केयर प्रॉडक्ट्स में मिलाया जाने वाला एक तत्व है जो स्किन को ड्राई होने से (how to treat diabetic dry skin) बचाता है। वहीं, विटामिन सी के साथ सेरामाइड्स वाले प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करने से स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट रखा जा सकता है। (benefits of using products with ceramides in diabetes)

एक ही जगह पर ना लें इंसुलिन का इंजेक्शन

एक्सपर्ट्स इस बात की सलाह भी देते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को लगातार या बार-बार एक ही जगह पर इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। उन्हें इंसुलिन पम्प के लिए हर 2-3 दिन बार जगह बदल देना चाहिए वहीं, सीजीएम के लिए हर 10-14 दिनों बाद जगह बदल देनी चहिए। इससे टिश्यूज़ को डैमेज से बचाया जा सकेगा और स्किन पर दाग पड़ने का रिस्क भी कम होगा। (Type 2 Diabetes and Skin Health)

सनस्क्रीन लगाएं

स्किन टाइप के हिसाब से आप एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन खरीदें (tips to maintain healthy skin) और उसे लगाएं। यह स्किन को धूप से बचाएगी और उसे हेल्दी रखने में मदद भी करेगी। (Importance of wearing sunscreen in diabetes)

शुगर लेवल करें कंट्रोल

इन सबके साथ अपना ग्लूकोज लेवल हमेशा अंडर कंट्रोल रखने के प्रयास करें। इससे घाव भरने, टिश्यूज को रिपेयर होने और सनबर्न जैसी समस्याओं से बचने में ना केवल मदद होती है। बल्कि, हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से होने वाली अन्य कॉम्प्लिकेशन्स से बचने में भी मदद होती है।

शुगर कंट्रोल के लिए करें ये काम (tips to maintain healthy skin)

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं।

हेल्दी डाइट लें। सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और फल खाएं।

दवाएं समय पर लें।

रोजाना 20 मिनट की कसरत करें।

दिन में हर मील के बाद कम से कम 5 मिनट की वॉक करें। कई स्टडीज में ऐसा कहा गया है कि खाना खाने के बाद वॉक करने से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है।

करने से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। रोजाना 7-8 घंटे की नींद सोएं।

