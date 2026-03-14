Morning Urine का रंग क्या बताता है? 5 संकेत जो किडनी खराबी की ओर करते हैं इशारा

सुबह के पेशाब के रंग पर गौर जरूर करना चाहिए। अगर रंग में कुछ बदलाव नजर आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और यूरिन टेस्ट करवाएं।

Morning Urine Colour: पेशाब का रंग, हमारी सेहत का पूरा हाल बता सकता है। खासकर, सुबह के पेशाब (Morning Urine) का रंग बता सकता है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। आपकी किडनी कैसे काम कर रही है? आपको कोई इंफेक्शन है या नहीं? इसलिए जब भी सुबह आप पहला पेशाब करते हैं, तो उसके रंग पर जरूर ध्यान दें। अगर लंबे समय तक पेशाब का रंग लाल, गुलाबी, गहरा पीला या भूरा दिखाई दे तो इन्हें नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में आपको पेशाब की जांच जरूर करानी चाहिए। अगर पेशाब के रंग में बदलाव नजर आए, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट करवाने की सलाह देंगे और इसी के आधार पर पता लगाया जाए कि इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट-यूरोलॉजी डॉ. उदय सिंह बेनिवाल (Dr. Udai Singh Beniwal, Sr. Consultant - Urology, Narayana Hospital, Jaipur) से जानते हैं सुबह के पेशाब का रंग क्या-क्या बताता है?

1. पेशाब का रंग गहरा पीला

सुबह के समय पेशाब का हल्का पीला रंग सामान्य माना जाता है। जबकि, अगर सुबह के पेशाब का रंग गहरा पीला नजर आ रहा है, तो यह शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) का संकेत हो सकता है। रातभर पानी न पीने के वजह से ऐसा रंग दिखाई दे सकता है। लेकिन, अगर दिन के समय भी पानी कम पिया जाता है, तो इससे अगली सुबह पेशाब का रंग गहरा नजर आ सकता है। इससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और इससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है।

2. पेशाब का रंग साफ होना

अगर सुबह के समय पेशाब का रंग बिल्कुल साफ या पारदर्शी दिखाई देता है, तो यह शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी का संकेत होता है। यानी जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं,उनके पेशाब का रंग काफी साफ नजर आ सकता है। आमतौर पर यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा पानी पिया जाता है, तो इससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन प्रभावित हो सकता है। साथ ही, किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी को निकालती है। अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे, तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ सकता है।

3. पेशाब का रंग गुलाबी या लाल

सुबह के पेशाब का रंग हल्का गुलाबी या लाल रंग का दिखना, चिंता की बात हो सकती है। जब पेशाब में खून के कण पाए जाते हैं, तब इसका रंग गुलाबी या हल्का लाल नजर आ सकता है। यह किडनी में पथरी, यूरिन इंफेक्शन, मूत्र मार्ग में सूजन जैसी समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। इसलिए अगर आपके पेशाब का रंग गुलाबी या लाल नजर आता है तो एक बार यूरिन टेस्ट जरूर कराएं। हालांकि, अगर आपने चुकंदर या कोई अन्य खाद्य पदार्थ खाया है, तो इसकी वजह से भी पेशाब लाल नजर आ सकता है।

4. पेशाब का रंग भूरा

अगर सुबह के पेशाब का रंग भूरा नजर आ रहा है, तो इस स्थिति की अनदेखी बिल्कुल न करें। यह शरीर में गंभीर डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। यह लिवर और किडनी से जुड़ी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। हालांकि, कुछ दवाइयां लेने से भी पेशाब का रंग भूरा नजर आ सकता है। लेकिन, अगर लंबे समय तक पेशाब का रंग भूरा दिख रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

5. झागदार पेशाब

अगर सुबह के पेशाब में झाग आ रहा है, तो यह किडनी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। कभी-कभी पेशाब में झाग नजर आना आम है, लेकिन अगर अक्सर ही झागदार पेशाब आता है तो इस स्थिति की अनदेखी न करें। यह पेशाब में प्रोटीन की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। यह किडनी फिल्ट्रेशन से जुड़ी समस्या की ओर इशारा करता है।

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Highlights:

पेशाब का रंग गहरा पीला होना डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है।

पेशाब में प्रोटीन निकलने से झाग आ सकता है।

लाल रंग का पेशाब खून के कण की मौजूदगी का संकेत है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।